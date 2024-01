Tovább zsugorodik a magyar újautó-piac, amelyen 107 715 új személyautó állt forgalomba 2023-ban – derül ki a Datahouse friss statisztikáiból. Ez 3825 darabbal és 3,43 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, pedig 2022 eleve kimondottan gyenge eredménnyel zárt. Két év alatt eltűnt közel 15 ezer új személyautó a magyar piacról.

2023 2022 2021 Új személyautók forgalomba helyezésének száma (darab) 107 715 111 540 121 941

A kontinens legfájdalmasabb pénzromlásával sújtott maradék vevőért óriási harcot vívtak az importőrök tavaly. Ennek olyan extrém következményeivel szembesülhettek a vásárló-jelöltek pár hete az autószalonokban, hogy 3-4-5 millió forintokkal a listaár alatt kínálgatják számukra a vadiúj kocsikat. A Vezess talált 15 millió forintos (!) kedvezményt is nullkilométeres autóra.

Nézzük meg, milyen eredményt hozott az egész éves harc a vevőkért, megfejelve mindez a látványos decemberi készletkisöpréssel!

A márkák sorrendje 1-20-ig

14 222 forgalomba helyezéssel és határozott különbséggel a Toyota értékesítette a legtöbb új személyautót idehaza tavaly. Hatalmasat hajrázott, de így is csak a második a Suzuki 2023-ban (12 167 darab), míg hosszú évek után ismét dobogós a Škoda (10 916).

Bevett piaci szokás – főként gyengébb esztendők végéhez közeledve -, hogy a kereskedők látványos akciókkal szeretnének gyorsan minél több autót értékesíteni (vagy csak felrendszámozni, papíron forgalomba helyezni), elérve ezzel (vagy legalább megközelítve) az éves célkitűzéseiket. Márkaszinten a Suzukinál ez most egészen magas számot mutat decembert nézve. A magyar gyártóbázissal erősen megsegített japán kisautó-márka egymaga több forgalomba-helyezéssel szerepel a Datahouse adatbázisában, mint dobogós társai együttesen.

Varga András marketingigazgató szerint más szempont is közrejátszott az esztendő előrehaladtával egyre erősebb piacfoglalásukban, egészen pontosan a visszafoglalásában. „2023 első felében még erőteljesen jelen volt a chiphiány, az év második felére azonban normalizálódott a helyzet, így gyártóvállalatunk már maradéktalanul ki tudta szolgálni a vásárlói igényeket.”

Olyannyira erős decembert produkáltak, hogy az összes – pontosan 48 különféle – márka által ebben a hónapban országosan forgalomba helyezett 7985 darab új személyautónak a 22,53 százalékán Suzuki logó virított.

Márka Forgalomba helyezések száma,

2023. december (darab) Aránya az összes forgalomba helyezésből (százalék) 1. Suzuki 1799 22,53 2. Toyota 858 10,75 3. Škoda 793 9,93

Ez a látványos hajrá biztossá tette az amúgy is kiérdemelt második helyet a Suzuki számára, de nem tudta megakadályozni, hogy elveszítse az elsőt. 2022-ben hajszállal ugyan, de még előzte a Toyotát (13 862 vs. 13 262), amely a tovább apadó hazai piacon azon kevés márkák közé tartozik, amely a nehéz tavalyi évben is képes volt növekedni. „Egészpályás modelloffenzívát indított az elmúlt években a Toyota, amelyben a 2023-as év kiemelt szerepet kapott, egymás után érkeztek fontos, új modellek” – magyarázza Varga Zsombor, a márka kommunikációs igazgatója. Történelmi év lett ezzel 2023 a Toyota számára, soha ennyi autót még nem adtak el nálunk.

Az első tízben a leglátványosabb eredmény ennek ellenére is egyértelműen a Škoda 57,7 százalékos ugrása. Már ősszel látszott, hogy nagyot megy a márka idén régi húzómodelljének, az Octaviának köszönhetően. „A tavalyi gyártási problémák és a hatalmas tűzeset Mladá Boleslavban eleinte lassította az Octavia gyártását. A felgyűlt megrendelések leszállítása és átadása 2023-ban azonban februártól rendkívüli módon felgyorsult” – válaszolta a Vezess kérdésére a forgalmazó Porsche Hungaria még októberben.

Márka 2023

(darab) Változás

(darab) Változás

(százalék) 1. Toyota 14 222 +960 +7,24 2. Suzuki 12 167 -1695 -12,23 3. Škoda 10 916 +3997 +57,77 4. Volkswagen 8803 -1514 -14,67 5. Kia 6590 -1542 -18,96 6. Ford 5949 -2567 -30,14 7. BMW 5243 +459 +9,59 8. Mercedes 4624 -1127 -19,60 9. Dacia 4186 -1931 -31,57 10. Opel 3799 -431 -10,19

Szintén rekordévet zárt a BMW, megelőzve ezzel az elmúlt esztendőkben stabilan előtte végző Mercedest, amely a német prémiumtrióból egyedüliként esett tavaly. „Kiváltképp büszkék vagyunk az elektromos BMW modellek hazai sikerére, 820 darabbal az értékesítés jó 15 százalékát már a tisztán elektromos modelljeink adták” – mondta megkeresésünkre Salgó András kommunikációs vezető. A BMW legnépszerűbb modelljei nálunk ugyanakkor továbbra is régóta gyártott slágertermékek: az X5-ös és a 3-as széria.

Márka Darab, 2023 Változás

(darab) Változás

(százalék) 11. Audi 3619 +755 +26,36 12. Hyundai 3317 -890 -21,16 13. Volvo 2657 +70 +271 14. Nissan 2520 +842 +50,18 15. Renault 1981 +359 +22,13 16. Ssangyong 1959 -20 -1,01 17. Fiat 1889 -1052 -35,77 18. Peugeot 1860 -303 -14,01 19. Mazda 1799 +457 +34,05 20. MG 1528 +1234 +419,73

A 20-as toplista második felében három márka neve mellett látható markáns értékesítés-növekedés tavalyról. A Nissan hónapok óta elképesztő kampányt tol a Qashqai modellre, ahogy év közben megírtuk, nem ritkán az autók árának a harmadát is kapásból elengedték a forgalmazók. Biztos, hogy vastagon benne van ez is az éves szinten 50 százalékos forgalomnövekedésben.

Hatalmasat ment éves szinten – és nagyot hajrázott decemberben – a Mazda, amely igazi készletkisöprő akcióval zárta 2023-at. „Mi ezt a kampányt látjuk szükségesnek ahhoz, hogy a megfelelő szintre hozzuk a kereskedőink év végi készletét az érintett modellekből, és elérjük a kitűzött eladási célokat ezen modellekből” – válaszolta kérdésünkre Együd Tibor márkaigazgató.

419,73 százalékos emelkedéssel látványos hódításba kezdett az első, tényleg komolyan veendő kínai márkaként az MG. Országos hálózatuk működik immár, kínálnak SUV-okat, elektromosakat – ott vannak már a top 20-ban. Ezzel már több új személyautót értékesítenek Magyarországon olyan régi, nagy márkáknál, mint a Citroën, a Honda és a SEAT.

A modellek sorrendje 1-20-ig

Nagyon kellett az évvégi hajrá a Suzukinál ahhoz, hogy ha hajszállal is, de megőrizze első helyét a modellek között az S-Cross 2023-ban. Szeptember végén a kilenchónapos értékesítési adatok nagyon határozott előnyt mutattak még a Škoda cégautó-királyánál (3505 Octavia állt addig forgalomba, vs. 2598 darab S-Cross), aztán év végéhez közeledve fordult a kocka.

Az első tízben két Suzuki mellett négy Toyota is szerepel: a Corolla, a Yaris Cross, a C-HR és a Yaris, majd a 11-ik helyen a RAV4. Rekordéves szereplésük háttereként Varga Zsombor azt mondja, hogy több mint 20 elektrifikált modellt kínálnak Magyarországon, ami náluk találkozik a kereslettel: az eladásaik 70 százalékát adták ezek 2023-ban. „Szorosan ehhez kapcsolódik a legtöbb versenytársunknál jobb ellátottság és a szállítási határidők kérdése. (…) Ellátási láncunk stratégiai fejlesztése évtizedek óta ennek mentén folyik, ezért e tekintetben nem okoztak számunkra komolyabb törést sem a Covid, sem a félvezető- és chipválság jelentette kihívások.”

Modell 2023 (darab) 1. Suzuki S-Cross 5936 2. Škoda Octavia 5608 3. Suzuki Vitara 4979 4. Toyota Corolla 3238 5. Kia Ceed 3235 6. Dacia Duster 2487 7. Toyota Yaris Cross 2139 8. Toyota C-HR 2005 9. Ford Tourneo Custom 1956 10. Toyota Yaris 1852

A legnagyobb számban vásárolt személyautók toplistájának második felében a régi nagy nevek (Volkswagen Golf, Opel Corsa, Nissan Qashqai) mellett egyetlen újat kell megszokni. Nem egyszeri fellángolás volt a Ssangyong 2022-es sikere: a márkák között 16-ik a dél-koreai gyártó, a húzómodell Korando pedig 15-ik a modellek között. Megelőzve ezzel az agyonakciózott Qashqait, vagy azt a Corsát, amely egykor – és sokáig – egész Európa egyik legnagyobb számban vásárolt személyautója volt.

Modell 2023 (darab) 11. Toyota RAV4 1551 12. Volkswagen Golf 1537 13. Kia Sportage 1514 14. Fiat 500 1473 15. Ssangyong Korando 1453 16. Nissan Qashqai 1375 17-18. Škoda Kodiaq 1278 17-18. Opel Corsa 1278 19. Hyundai Tucson 1266 20. Volkswagen Passat 1179

Nincs még ott az első 20-ban egyetlen MG-, és egyetlen Tesla-modell sem. A „Zs” nevű kisméretű kínai szabadidő-autó 1040 forgalomba helyezéssel 25-ik a listán, míg a tőle nagyobb SUV, a Tesla Model Y 839 darabbal a 35-ik lett tavaly. Idén mindkettő könnyen bekerülhet a Magyarországon újonnan értékesített modellek első 20 helyezettje közé.

A legnépszerűbb méret-, és üzemanyag-kategóriák

A modellek táblázataiból szépen kiolvasható, hogy továbbra is a szabadidő-autók fogynak a legjobban, három méretkategóriájuk szerepel az első ötben, összességében az eladások felében (49,5%) valamilyen SUV szerepelt. A cégek nagy része is áttért ezek flottás beszerzésére, aki nem, az maradt 2023-ban a Škoda Octaviánál, és veszi a Toyota Corollát és a Kia Ceedet (a C-Alsó-közép kategória éllovasai).

Szegmens Forgalomba helyezések

száma (darab) 1. C-Alsó-közép 27 126 2. B-SUV 20 227 3. C-SUV 20 110 4. B-Kisautó 8255 5. D-SUV 8154

A 107 720 újonnan forgalomba állított személyautóból 5807 darab volt tisztán elektromos tavaly, ami a 23,4 százalékos emelkedés ellenére is csak 5,39 százalék. Továbbra is messze kullogunk az uniós átlag alatt. Új plug-in hibridből 5546-ra került rendszám, holott egyes márkák kimondottan ezekre építettek akciót az év végén, nyilván reagálva a hírekre, miszerint a kormány elveheti tőlük a zöld rendszámot és az ehhez kapcsolódó kedvezményeket. Ha így lesz, könnyen összeomolhat a piacuk.

Továbbra is komoly mennyiségben vásárolják idehaza a dízeleket, látványosan többet, mint tisztán elektromost. Itt sajnos még csak háromnegyed éves számaink vannak, de óriási az előnyük a takarékosságuk (és ezért a villanyosoknál jellemzően 4-szer, 5-ször nagyobb hatótávjuk) miatt: a szeptember végéig újonnan forgalomba állt személyautóknak a 12,43 százaléka volt dízel, és csak 5,05 százalékuk elektromos. Természetesen a sima benzinesek vezettek 37,84 százalékkal.