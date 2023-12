Csillogósra élezett baltával várják a vevőket a hazai autószalonok, és ez most kifejezetten örömteli hír az érdeklődőknek. A durva vágószerszámmal ugyanis a saját új személyautóik listaárait faragják látványosan soványabbra a kereskedők: nagyon sok márkánál 3-4-5-6 millió forintos kedvezmények csábítják a vásárlójelölteket a nullkilométeres portékák irányába, de találtunk alapból 10 millió forintos mínusszal kínált BMW-t is.

„A magyar autópiacon általában mindenki kedvezményt vásárol” – mondja Vihari Balázs, a Dacia és a Renault hazai kommunikációs vezetője. Ez sokáig valóban így volt, de egyrészt a közelmúltban a kedvezmények nélküli újautó-értékesítés kellemetlen korszaka nyomasztotta a vevőjelölteket, másrészt ugyan láttunk már sokféle akciót az elmúlt évtizedekben, de ilyen mértékű és ennyire széles körű alsóneműre vetkőzést még sosem.

Szokatlan látvány, ezért rákérdeztünk a szereplők egy részénél, és a piacot jól ismerőknél, hogy mi áll az erőteljesen megvágott árcédulák hátterében.

Sok különféle ok adódik össze 2023 végén

„A legfőbb magyarázat, hogy megfordult a tavalyi évet jellemző keresleti piac, akkor szinte a vevők licitáltak egyes márka-modellekre, mert alig volt elérhető készlet az országban. Most viszont a kereskedők versenyeznek a vevők kegyeiért” – mondja Szeder Attila, a Használtautó.hu szakértője a Vezessnek.

Cikkünk illusztrálására az általuk üzemeltetett szalonauto.hu oldalról mutatunk e sorok írásakor aktív és akciódús hirdetéseket. Aki esetleg nem ismerné, ezen a hirdetési felületen 99 százalékban 2023-as évjáratú, jellemzően nullkilométeres kocsikat árulnak a kereskedők. Plusz olyan pár ezer kilométeres kocsikat kínálnak még, amelyek gyakorlatilag szintén újnak tekinthetők, csak a kereskedés alkalmazottai járkáltak vele valamicskét és pár ügyfél tett bele néhány próbautat.

Visszatérve az okokra, mára nagyrészt megszűnt a beszállítói láncoknak a 2021-22-es időszakban jellemző akadozása, a gyártók többsége a korábbi időszakokban jellemző határidőre tudja ismét vállalni a szállításokat. Csak miközben újra van bőséggel áru, a vevők pénztárcáját kiszárította az Európa-rekorder magyar infláció.

„Ezzel egy időben a keresleti oldalon is nagy átrendeződés zajlott: a magas inflációs környezetben a fogyasztók jóval megfontoltabban költekeztek, amit az is erősített, hogy akinek volt megtakarítása, érdemesnek tarthatta a magas hozammal kecsegtető állampapírokba fektetni azt, ezzel eltolva a tartós cikkek – így az autó – cseréjét. Angyárak azonban nem fogták vissza termelésüket, így számos márka esetében az importőröknél és a kereskedőknél újra készletek halmozódtak fel, amelyeknek leépítését célozzák ezek az akciók is” – foglalja össze Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezetője a hátteret.

Ahogy többször megírtuk már idén, mínuszba forduló évet zárnak 2023-ban a magyar újautó-kereskedők (2022 után ismét), a Datahouse szerint január elejétől november végéig 99 743 forgalomba helyezést regisztráltak, ami 3795 darabbal marad el az egy évvel korábbitól. Ez éves szinten 3,7 százalékos mínusz, a november ráadásul különösen tragikus volt: -12,6 százalék.

Nem véletlen, hogy az öt márkával a legnagyobb hazai importőrnek számító Porsche Hungária jóformán csak ennyit válaszolt kérdésünkre, „készletkisöprés” áll a hatalmas kedvezmények hátterében. Együd Tibor, a Mazda országigazgatója a saját készletükkel kapcsolatban pedig így fogalmazott megkeresésünkre: „mi ezt a kampányt látjuk szükségesnek ahhoz, hogy a megfelelő szintre hozzuk a kereskedőink év végi készletét az érintett modellekből, és elérjük a kitűzött eladási célokat ezen modellekből.”

Milyen célcsoportra lőnek? „Az akciókkal, külön tekintettel az e-autó akciókkal inkább a magánszemélyeket próbáljuk vásárlásra ösztönözni, tekintettel arra, hogy többnyire készletkisöprő akciókról van szó. De KKV-k, sőt, nagyobb cégek is jelentkeztek be akciós gépjárművekre” – mondja a Porsche Hungaria. A JóAutók.hu-t vezető Halász szerint a piacon jellemzően inkább a cégek és a flottakezelők mozognak, a magánszemélyek továbbra is kivárnak. Vagyis van kit célozni, más kérdés, mennyire sikerül. Ugyan még nincsenek egész éves adatok, de a 2023-ban Magyarországon forgalomba helyezett új személyautóknak csak nagyjából a 20 százalékát vitték haza magánszemélyek, családok, magánemberek. „A piacot továbbra is visszafogják a magas finanszírozási költségek is. Ma ugyanakkor – az infláció hosszabb távon is alacsony szintre szorításában reménykedő – importőrök és finanszírozók egyre több kedvező közös ajánlattal jelennek meg a vásárlók ösztönzése érdekében” – mondja Halász. Nem csak a Porsche Hungaria ad kedvezményeket konnektoros autókra, a BMW az i5-ösre, a Mercedes a plug-in hibridekre, a Hyundainál az Ioniq 5-ból találtunk szemöldökfelhúzó árengedményt, míg a Mazdánál – immár függetlenül attól, hogy magán vagy céges vásárló – a komplett elektromos-, és PHEV-kínálatukat akciózzák, és ez nem a teljes paletta. Szinte minden márkánál lehet találni jelentős érengedményeket.

Milyen autókat kínálnak leginkább kedvezménnyel?

„Bármely szegmensben szükséges lehet ilyen kampány. Általános a piaci kereslet csökkenése”- fogalmaz Együd Tibor. „Immár a személyautók és kishaszongépjárművek szinte minden kategóriájában találhatunk kedvezményeket, az utóbbi hónapokban ez már a prémium szegmensben is érezhető tendenciává vált” – teszi hozzá Halász Bertalan, és valóban széles a kedvezményes kínálat.

Könnyű találni ötmillió forint körüli (vagy a feletti ) kedvezménnyel a benzines Nissan Qashqaitól a hibrid Ford Kugán át a villanyos BMW iX1-ig sok mindent, a hónapok óta akciózó Teslát már nem is említjük. Az kivételesen globális kísérlet, de persze további árletörő hatása van a rivális elektromos autók magyarországi árazására is.

„Csak a luxus- és sportautók egy szűk köre maradt ki ebből a trendből, mivel ezeknél nincs is jelentősége a kisebb-nagyobb kedvezményeknek, vásárlóik szemében épp a magas ár szolgáltatja az exkluzivitást” – mondja Halász Bertalan, és általánosságban igaza is van, de azért találtunk ott is, ráadásul immár nyolcszámjegyű kedvezményt.

Az elmúlt esztendő folyamatait nézve egyébként nem meglepő, hogy az elektromos modellekre jellemzőbb az akciózás, ezeknél nagyobb is volt a visszaesés év közben, amire rátett még egy lapáttal novembertől a politika is. Vihari Balázs szerint „a belengetett esetleges állami támogatás jobban lenyomta a villanyautó-keresletet (a kivárás miatt), és a külföldről behozott, ott támogatással megvásárolt autók sem segítenek.

Na és a profit? Öt importőrnek is feltettük a kérdést: Van még haszon egy új személyautón 20-30 százalékos árengedmény után? Érdemben a Mazdát vezető Együd Tibor válaszolt. „Az autókon realizált márkakereskedői és gyártói profitot sok tényező határozza meg, ezek egyike az eladási ár. Az ilyen készletkisöprő, eladásokat maximalizáló kampányoknál nem az autónkénti magas profit elérése az elsődleges cél.”

Január 1. után is maradnak a hatalmas kedvezmények?

Az egyik megkérdezett márkánál határozottan állították, hogy náluk csak az év végéig villognak a szalonok kirakataiban a pirossal áthúzott összegek. A márkafüggetlen hirdetési oldalak vezetői szerint ez a hozzáállás lehet a ritkább.

„Véleményem szerint a nagy mértékű akciók addig biztosan velünk maradnak, ameddig a korábban megvásárolt vagy készletre vett autók ki nem pörögnek. Azért ezen felül is érdemes nyitott szemmel járni és figyelni a reklámokat készletkisöprő vagy egyedi konstrukciós ajánlatokat, főleg, ha marad az aktuális autópiaci trend” – mondja Szeder Attila, a Használtautó.hu szakértője.

Hasonlóan gondolja a JóAutók.hu-tól Halász Bertalan ügyvezető is. „Az akciók mindaddig megmaradnak, ameddig a fogyasztók nem kezdik el nagyobb mértékben cserélni az autóikat. Ennek feltétele többek között a pozitív jövőkép, amelyet főképp az alacsony inflációs környezet, a finanszírozási kondíciók javulása alapozhat meg. Elképzelhetők még további árengedmények, de ezeket elsősorban a gyártók tudják kezdeményezni – az importőrök főként ezeket tudják érvényesíteni áraikban.”

Egyesek még ennél is sötétebben látják a helyzetüket. Egy, a cikkünkben nem szereplő importőr képviselője egy kötetlen beszélgetés során azt mondta pár napja a Vezess munkatársának: az igazán nagy gatyaletolás jövőre várható több márkánál.