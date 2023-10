Szakmai berkekben a legmegosztóbb hajtáslánc a két világ között szambázó PHEV. Komoly érvek szólnak a belsőégésű-, és a villanymotort egyaránt érdemben használni tudó konnektoros hibridek mellett és ellen is. Ezt az iparági vitát maszatolta össze a politika döntése 2015-ben: a villanyautók mellett megjutalmazta a zöld rendszámhoz kapcsolódó ajándékcsomaggal ennek a kipufogós személyautó-típusnak a tulajdonosait is.

A plug-in hibrid hajtáslánccal szimpatizálók azt mondják róla, hogy

ez valójában két klassz autó egyben: képes az emberek által sűrűn lakott városokban színtiszta elektromosként közlekedni egyetlen gramm károsanyag kibocsátása nélkül néma csendben,

sőt, az agglomerációból is bejárhat vele bárki a nagyvárosba, és vissza, anélkül, hogy egy csepp olajszármazékot elégetne, és ezt a hét minden napján megteheti,

ráadásul a sztráda aszfaltjára felgurulva tudja a benzines és a dízel járművek előnyeit: az immár üzemanyag-takarékos és hatótáv-para nélküli kiegyensúlyozott suhanást 600-800, vagy akár 1000 kilométerekre.

Felemelt mutatóujjal reagálnak erre a szép elmélet helyett a benzinszagú valóságot emlegető PHEV-kritizálók. Szerintük az elmúlt évtizedben Magyarországon

legnagyobbrészt cégek vásároltak konnektoros hibrideket, márpedig az ilyen járműveket jellemzően a munkáltatótól kapott üzemanyag-kártyával használók ingyen tankolják a benzinkutakon, vagyis nem érdekeltek az akkumulátorok feltöltésében,

ráadásul problémás a töltés is: kevés a nyilvános oszlop, azokon immár bosszantóan drága az áram, a céges kocsik otthoni töltésének az elszámolása pedig nem megoldott,

egyébként is valótlanok a gyári elektromos hatótávok, pláne irritáló hazugságok az inkorrekten mért CO2-adatok, magyarán a legtöbb kilométert sok-sok olajszármazék elégetésével teszik meg a konnektoros hibridek,

eleve nagyrészt böhöm BMW-k, Volvók, Mercedesek alkotják a hazai PHEV-flotta nagyját, jellemzően 2 és 2,5 tonna közötti méretes limuzinok/kombik és még inkább hatalmas SUV-ok,

amelyek benzinfogyasztása (elenyésző a dízel-hibrid) átlagosan 10 liter feletti, városban simán 15 liter körüli.

Szerintük hagyjuk már az elméletet, a plug-in hibrideket nagyrészt a zöld rendszámhoz kapcsolt anyagi kedvezmények miatt vásárolták: ingyen lehet velük parkolni, nem kell fizetni vagyonszerzési-, regisztrációs és cégautóadót. Legalábbis eddig.

Egy kikerült és nem cáfolt minisztériumi tervezet szerint nem kaphatnak majd újonnan zöld rendszámot a jövőben a PHEV-ek, és még azokról is le kell venni a soron következő műszaki vizsgán, amelyeken akár évek óta ott díszeleg.

A kormány adta, a kormány most elveszi. Kérdésünkre a közlekedési tárca ugyan azt mondta, még nem végleges a készülő tervezet, de azért megpendítették, miben gondolkodnak. „Olyan megoldást keresünk, amelynek a bevezetése után a zöld rendszám nemcsak egy kiváltság lesz, hanem annak használói valóban környezetkímélő gépjárművek felhasználói lehetnek.”

Megkérdeztünk több érintett importőrt is, hogy szerintük milyen következményekkel járhat a döntés az évek óta viták középpontjában álló hajtásláncot használó új személyautók piacán. Veszik majd ezután? Mennyien? Ők például kinek ajánlják zöld rendszám nélkül?

Kik és mennyire fordíthatnak hátat?

„Nagy visszaesés várható sok márka esetében” – kezdi válaszát a több márkát forgalmazó Porsche Hungaria, amely nem egységes piac-beszakadásra számít. „A Volkswagen esetében kisebb visszaesés lesz, ugyanis nekünk sok céges partnerünk van, ahol nem a zöld rendszám volt a döntési ok eddig sem, hanem a külföldi központ zöldítésre buzdító új car policy-je” – magyarra fordítva ez azt jelenti: vagyis nem a valós fogyasztás, hanem a sokat vitatott gyári fogyasztási adatok, amelyek kétség kívül alacsony számok.

„Mi is azt gondoljuk, hogy nagyon jelentős lesz a visszaesés, hiszen pusztán gazdaságossági szempontok alapján nem indokolt ilyen modellt venni. A kimondottan a környezettudatosság miatt PHEV-et választók egy része pedig a várakozásaink szerint a jövőben tiszta elektromos modellt választ – az idén bevezetett EX30 ára, hatótávolsága reális alternatívája lehet az eddig kisebb PHEV modellt választóknak. Az nagy kérdés, hogy azok a flottapartnereink, akiknek a vállalti előírásaikban PHEV modell szerepelt, azok hogyan reagálnak erre a döntésre” – mondja Sztarcsevity Andrea, annak a Volvónak a hazai head of consumer experience-e, amely márkánál az egyik legmagasabb az értékesített új személyautók között a konnektoros hibridek aránya.

A cikkünkben megszólaló márkáknál ez az arány idén.

Volvo 23 százalék BMW 14 százalék Kia 5,3 százalék Volkswagen 4,3 százalék Škoda 1,7 százalék

A Kia országigazgatójaként Nagy Norbert is visszaesést vár, de szerinte nem ugyanúgy reagálnak majd a döntésre a céges és a magán ügyfeleik. „Amennyiben megvonják a zöld rendszám adta előnyöket, akkor a kereslet egy részét vissza fogja fordítani a sima fosszilis üzemanyaggal hajtott autók irányába, és egy másik részét pedig előre az elektromos autók irányába. Véleményem szerint kevesebb, mint a felére is visszaeshet akár a PHEV autók iránti kereslet.

Az adóelőnyök megszüntetése főleg a céges vásárlókat fogja érinteni, ők valószínűsíthetően esetlegesen áttérnek majd a tisztán elektromos hajtású gépkocsikra az adóelőnyök miatt. A magán ügyfelek körében is van olyan vásárló, aki továbbra is fogja vásárolni a PHEV autót, mert az ő igényeit ez elégíti ki a legjobban – függetlenül attól, hogy ingyen parkolhat vagy sem.”

Egyedül a BMW importőre optimista. „Drámai visszaesésre nem számítunk, kezdetben talán adódhat némi bizonytalanság, de ma már az elektromos hatótáv 90-100 km felett van a plug-in hibrid BMW modellek esetében, így a városi vagy ingázó használatot tisztán elektromos üzemmódban lehet abszolválni, jelentősen alacsonyabb károsanyag kibocsátás mellett. Úgy látjuk, ezek ma már sokkal fontosabb szempontok” – állítja Salgó András, a márka magyarországi kommunikációs vezetője.

Közben elindul az elektromosok újabb vásárlási támogatása

Hetek óta hallottuk a Vezess szerkesztőségében, hogy a kínaiak lobbiznak a kormánynál a tisztán elektromos autók állami vásárlási támogatásának elindításáért. Oka egyszerű: egyre nagyobb számban forgalmaznak nálunk elektromos autókat a kínaiak, és hónapok óta terjed a híre egy leendő kínai villanyautó-gyárnak is. A plug-in hibridekkel kapcsolatos kedvezménymegvonások hatásairól szerkesztőségünkbe érkezett importőri válaszok után jött a hír csütörtökön: Kínában be is jelentette a vásárlástámogatási döntést a kormány.

Szíjjártó Péter külügyminiszter Sencsenből üzente, hogy novemberben 60 milliárd forintos program indul: a feléből 170 darab nagy kapacitású töltőállomást építenek az elkövetkező 2-2,5 évben állítása szerint a legforgalmasabb utak mentén.

A másik 30 milliárd forintból pedig lehetővé teszik, hogy a cégek, például az egyéni vállalkozások, a taxisok, az autómegosztással foglalkozó társaságok kedvezményesen, támogatással vásárolhassanak elektromos járműveket, kisbuszokat vagy kisteherautókat is. A tudósításokban nem látni, hogy magánszemélyek vásárlásait is támogatnák.

Zöld rendszám nélkül mégis kinek ajánlható a konnektoros hibrid?

Nagy Norbert szerint „azon magán ügyfeleknek, akik a környezetért szeretnének tenni és a fenntarthatóságban gondolkodnak, de nem engedhetik meg maguknak, hogy több gépkocsit tartsanak fenn (pl. elektromost és benzinest/dízelt külön), azoknak továbbra is jó alternatíva lehet a PHEV, hiszen a hétköznapi ingázásokat, munkába járást meg tudják továbbra is oldani tisztán elektromos hajtással, a hétvégi családi kirándulásokra pedig nem szükséges másik autó. Ők megmarad(hat)nak vásárlóként.” Ráadásul a Kia hazai vezetője szerint a SUV-oknál „továbbra is lesz/lehet érdeklődés a PHEV autókra.”

A Porsche Hungária is ezt a hajtásláncot ajánlja a rövidke városi utak emissziómentes, és nagyobb hétvégi utazások hatótávpara nélküli együttes megtételére magánszemélyeknek. „Ez nem fog változni, ezt az űrt a hagyományos belső égésű és a teljesen elektromos autók között eddig is csak és ezentúl is csak a PHEV modellek tudják betölteni (legalábbis rövid- és középtávon).” Ezen felül szerintük továbbra is azon céges partnereik tartanak ki a PHEV mellett „akiknek a car policy-jükben fontos szempont a környezetvédelem”.

Sztarcsevity Andrea azoknak a magánszemélyeknek ajánlja, „akik környezettudatosak, de rendszeresen nagyobb távolságokat tesznek meg, így most még a töltőhálózat nem megfelelő sűrűsége miatt egy tiszta elektromos modell nem lehet alternatíva” számukra.

Döntésüket megsegítheti a friss kormányzati ígéret a sűrűbb töltőhálózatra. Hamarosan kiderül, hogy mennyire zöldek valójában a konnektoros hibridek vásárlói fizetős parkolás és adófizetés mellett.