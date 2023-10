Egyértelműen az elmúlt évek környezetvédelmi törekvései célkeresztjébe kerültek az autók, mondván, túlságosan szennyezőek, ráadásul túlságosan sok van belőlük. A különböző zöldítési, forgalomcsillapítási megmozdulások és tervek ismeretében különösen sokakat foglalkoztathat a kérdés: mennyi az annyi?

Bár darabszámra pontos értéket meghatározni esélytelen, a Hedges & Company autóipari kutatócég adatai alapján egy hozzávetőleges képet kaphatunk a témában. A The Drive szemléjéből kiderült:

jelenleg 1,47 milliárdra becsülik a világ járműállományát.

Kontinensre lebontva pedig – az előzetes feltételezésekkel szemben – Ázsiáé a legnagyobb szelet, melynek útjain összesen 543 millió jármű szaladgál. Az elsőséghez valószínűleg az is hozzájárult, hogy az elmúlt években brutális rákapcsolt a kínai autóipar, agilis terjeszkedésének pedig már egy olyan kicsi országban is látható nyomai vannak, mint Magyarország, ahol nemrégiben jelent meg hivatalosan a BYD.

413 millió regisztrált járművel Európát rangsorolják a második helyen, amihez az Európai Unió országai 288 millióval járultak hozzá. Igaz, a helyezésben annak is szerepe van, hogy Amerikát két részre bontották, így Észak-Amerika 358 millió autóval a harmadik, Dél-Amerika 84 millióval pedig a negyedik helyen áll. Az is kiderült a kutatásból, hogy az észak-amerikai állomány 78 százalékát az Egyesült Államok teszi ki, ahol több mint 279 millió autó rója az utakat.

A teljes lista:

Ázsia: 543 millió jármű Európa: 413 millió jármű Észak-Amerika: 358 millió jármű Dél-Amerika: 84 millió jármű Közel-Kelet: 50 millió jármű Afrika: 26 millió jármű Antarktisz: 50 jármű

Elsőre bármennyire furcsán hangzik, ez korántsem jelenti azt, hogy Ázsiában jut a legkevesebb ember egy autóra. A Föld jelenlegi lakossága 8,1 milliárd főre tehető, tehát az 1,47 milliárdos összérték értelmében egy autóra körülbelül 5,75 ember jut, vagyis a világ lakosságának 17 százalékára elegendő autó közlekedik az utakon. Fontos megjegyezni, hogy ebből sem következik az, hogy az emberek 17 százalékának van autója, a kutatás ugyanis nem veszi figyelembe

azokat, akiknek több autójuk van,

továbbá azokat sem, akik valamilyen oknál fogva nem vezetnek (ennek a kategóriának meghatározó része gyerekekből és idősekből áll).

Tavalyi adatok alapján Kínáról tudvalevő, hogy a 415 millió jármű az 1,43 milliárdos lakosságban oszlik el, tehát az egy autóra jutó emberek száma – szigorúan matematikai értelemben, mivel fél ember nincs – 3,5. A mostani kutatási eredményekre visszatérve: Ázsiában 140 jármű jut 1000 lakosra.

Ez az érték messze Észak-Amerikában a legmagasabb: 710. 2 Az Egyesült Államokban körülbelül 278 milliót autó szerepelt a nyilvántartásban 2021-ben, miközben a teljes lakosságot 331,9 millió főre becsülték, ami arányaiban háromszor annyi autót jelent, mint Kínában, hiszen az USA-ban egy autóra 1,2 ember jut. Az összevetésben Európa áll a második helyen, ahol 520 autó oszlik el 1000 ember között.

A teljes lista (lakosságarányosan):

Észak-Amerika: 710 jármű / 1000 lakos Európa: 520 jármű / 1000 lakos Dél-Amerika: 210 jármű / 1000 lakos Közel-Kelet: 190 jármű / 1000 lakos Ázsia: 140 jármű / 1000 lakos Afrika: 58 jármű / 1000 lakos Antarktisz: 50 jármű / 1000 lakos

Habár a globálisan 17 százalékos arány nem hangzik ijesztően, brutálisan megnőtt az autók száma 2006 óta, becslések szerint mintegy 56 százalékkal, ami mögött nemcsak a növelt gyártási kapacitás áll, hanem az is, hogy javult a járművek megbízhatósága. Hátráltató tényezőből is akadt bőven, kezdve a 2008-as gazdasági világválsággal, az elmúlt években pedig az autóiparnak is meg kell(ett) birkóznia a koronavírus-pandémia és az orosz-ukrán háború következményeivel.

Hogyan tovább?

A fenti számok ismeretében a zöldülésért harcolóknak nemcsak az új autók, hanem a jelenlegi állomány esetében is a károsanyag-kibocsátás csökkentését kell célként kitűzniük.

Erre a szintetikus, azaz nulla szén-dioxid-kibocsátással előállított és használható üzemanyag kínálhat megoldást a belső égésű motoroknál. Az autók ugyanúgy működnének, az üzemanyagot kellene olcsóbbá tenni, továbbá abban reménykedni, hogy az olajlobbi sem lép közbe. Mint azt korábban a Vezess megírta, az Európai Unió 2035-ben érkező szigorítása alól csak azok a belső égésű motorral szerelt új autók képeznek kivételt, amik szintetikus üzemanyaggal is béerik.