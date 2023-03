Az uniós tagállamok energiaügyekért felelős miniszterei keddi brüsszeli tanácskozásukon jóváhagyták az új személyautókra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási normák felülvizsgálatáról szóló rendeletet.

Ennek értelmében 2035-ig fokozatosan meg kell szüntetni a dízel- és benzinmotoros új autók értékesítését az EU-ban, és minden új gyártású autónak kibocsátásmentesnek kell lennie.

Az elfogadott rendelet szerint a 2030-ra kitűzött, köztes kibocsátáscsökkentési célérték az új személyautóknál 55, a kisteherautóknál 50 százalék. A rendelet tartalmaz egy záradékot, amely arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy 2026-ban értékelje a 2035-re kitűzött kibocsátásmentességi célok elérése felé tett előrelépést, és amennyiben az szükséges, vizsgálja felül az elérendő célértékeket.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni a technológiai fejlődést, többek között a hibrid technológiák esetében, valamint a társadalmilag méltányos zöld átállás fontosságát.

A március 23-i EU-csúcson ugyan nem is volt napirendi pont, a belső égésű motorok betiltása is szóba került. Olaf Scholz német kancellár a csúcstalálkozóra érkezve kitartott amellett, hogy kompromisszum kell a fosszilis üzemanyagok kiváltására képes „e-üzemanyagokról”, és úgy tűnik, ez be is épült a szabályozásba. Vagyis a belső égésű motoroknak végük, kivéve azokat, amelyek száz százalékban szintetikus üzemanyaggal üzemelnek – de ezek aligha lesznek olcsók. Az Európai Parlament már február 14-én elfogadta a rendeletet, így a tanács mai határozata a döntéshozatali eljárás utolsó lépése.

Az Európai Bizottság 2021 júniusában terjesztett elő a “Fit for 55” csomag részeként jogalkotási javaslatot az új személyautókra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási teljesítménynormák felülvizsgálatára. A javaslat célja, hogy hozzájáruljon az EU 2030-ig és 2050-ig szóló éghajlati célkitűzéseihez.