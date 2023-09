Amióta a forint megrekedt 400 forint körüli euróárfolyamon, az infláció egy év alatt elvitte a jövedelmed és az összes megtakarításod értékének negyedét és egy liter üzemanyagért 640-650 forintot kell fizetni, érthető, hogy az autózásra is kevesebb pénz jut. De az autózás legtöbbször nem luxus, nem pöffeszkedés, hanem szükséglet. Megnéztük, hogy a legalacsonyabb árú új autók közül melyiket tudod a legkisebb üzemanyagköltséggel használni.

Minden autó a listaárán szerepel, amiből jelentős kedvezményeket ad az importőrök zöme, bár nem mindegyike. A listaárok országosan egységesek, az akciós ár, a kedvezményszint és az autók konkrét vételára viszont nem összehasonlítható.

Használt autók is átalakíttathatók gáz-benzin üzemre, így mindkét üzemanyaggal működnek

4 999 000 F a Kia Picanto 1,0 Silver listaára. A 67 lóerős kisautó ötfokozatú sebességváltója robotizált automataként is választható. A kép illusztráció

100 000 km-en takarékos autókkal is 3-4 millió forint megy el tankolásra

Július 12-én készült a fotó, a 100-as benzin kerül ennyibe diszkontkúton. Ennél ma a 95-ös is drágább

Papíron és a valóságban is parádésan takarékos a Mitsubishi Space Star. 1,2 literes motorja jól viszi a könnyű és elavult minit

Most a sima 95-ös sokkal többe kerül, mint egy hónapja a prémium-üzemanyag

Legtöbbször a gyártó egy fogyasztási sávot ad meg, nem egyetlen értéket. A WLTP-mérés azonos motorral és váltóval is figyelembe veszi az autók eltérő kerékméretéből, illetve a többletfelszereltségből fakadó súlykülönbséget, így az üvegtető, a motoros ülésállítás és más extrák tömegnövelő hatását. Mindig a sávon belül a minimumértékkel számoltunk.

Egy típus egyféle üzemanyaggal csak egyszer szerepel, különben a Daciák különféle motorváltozatai még több autót kiütnének. A felmérésben szereplő autók háromhengeres motorral működnek, de akad köztük egyetlen négyhengeres is.

Jelesül a Hyundai i20, amely a 84 lóerős motorral nagy csomag- és utasterével felnőtt és jól használható autó. A szívócső-befecskendezéses, atmoszférikus (turbó nélküli) motorkonstrukció megnyugtató azoknak, akik nagyon hosszú távú használattal, sok százezer km megtételével számolnak. Turbófeltöltős motorja a Joggernek, a Dusternek és a benzin-gázos Sanderónak van a cikk autói közül, a Sandero SCe 65 szívómotoros, akárcsak a többi modell.

A benzin literjének árát 640, az autógázét 305 forinttal szoroztuk fel. Az LPG-ről érdemes megjegyezni, hogy az üzemanyagokat jóval magasabb áron adó autópályás töltőállomásoknál is a benzin vagy a gázolaj árának feléből tankolható, az M7 mentén a cikk írása előtti napon 340-345 forintba került egy liter autógáz. Ahol én tankolok Budapesten, ott csak 280 Ft az autógáz literje.

Tavaszi körképünk óta is a Mitsubishi Space Star 1,2 MIVEC a legolcsóbb új autó 4 440 000 forinttól, ami a légkondicionáló nélküli Entry listara. A háromhengeres kisautó a 4 880 000 forintos Inform felszereltséggel ad klímaberendezést, amivel még mindig a legelérhetőbb új személyautó Magyarországon.

Hosszú gyártási periódusa és a modell kora miatt itt mérvadó adattömeggel erősíti meg a Spritmonitor.de is a japán kiskocsi takarékosságát, átlagfogyasztása mindössze 4,99 liter 100-on. Ez még a második generációs Toyota Aygo benzinigényénél is csekélyebb 0,3 literrel.

Hol vannak a villanyautók?

Ebben az esetben a legkevésbé drága új autók között kerestük a legkevésbé magas üzemanyagköltséggel használhatókat. Ha csak a hajtóanyag ára számítana, akkor az elektromos autók is elöl lehetnének azzal a feltétellel, hogy messze elkerüljük a közterületi töltőket, ahol kilowattóránként és/vagy időalapon fizetve is igen drágán vehetik fel a töltést az akkumulátorok.

Aki azonban minimális arányban szorul rá a nyilvános töltőinfrastruktúrára és otthon tudja tölteni az akkumulátort, alacsony költséggel járhat-kelhet az elektromos autó hatótávkorlátain belül. Bármilyen kedvező is otthon töltve az elektromos autók kilométerköltsége, magasabb áruk miatt egy sem került be ebbe a válogatásba. A legolcsóbb Dacia Spring a 44 lóerős motorral 8 799 000 forintba kerül.

Használt autóként a Space Star 4,4 millió és a Picanto ötmilliós ársávján belül zömmel a 30 kilowattórás akkukapacitású Nissan LEAF-ek, kétszemélyességük miatt igen korlátozottan használható Smart Fortwo-k és a 22 kilowattos, gyors váltóáramú töltéssel működő Renault Zoék akadnak horogra a HaHun. Szerepelnek a kínálatban nagyon keveset futott példányok az iMIEV-ion-C-Zero trióból, akad elég sok régebbi VW Up a kisebbik akkuval és van néhány 100 000 km feletti Kia Soul EV is. Ötmillóból egy-egy Dacia Springet is hoz a kereső.

Használt elektromos autóknál nagyon fontos az akkuk degradálódása, elöregedése miatt az újkoritól elmaradó hatótáv. Fontos az autók diagnosztizálása, elektronikus agyuk kiolvasása és nem elég ránézni a teljes töltéssel látott hatótávértékre! Arra is figyeljetek, mennyit esik ez a próbaút alatt. Használt villanyautók vásárlásához itt találtok tippeket, ez pedig az a pár alapvető ismeret a töltők tűkiosztásáról, a töltési teljesítmény kiszámításáról, az otthoni hálózatbővítésről és a töltési veszteségről, amit érdemes tudnod, ha elektromos autóban gondolkodsz.