SMS-t kaptam a Ferraritól, álomszerű történet lett a vége

Úgy kezdődött, hogy februárban a Ferrari olasz kommunikációs vezetője küldött egy sms-t, hogy van-e kedvem megnézni Le Mans-i 24 órás futamot élőben? Tekintve, hogy évek óta állandó program nálam a futam, otthon a tévé előtt, nem volt kérdés a válasz.

Miközben én a sajtóakkreditációt intéztem, Ferrari vonalon nagy volt a csend. Aztán kezdtek csöpögni az infók. Nem kétnapos túra lesz, sőt….

2023-ban ünnepli centenáriumát a Le Mans-i 24 órás verseny, hiszen az elsőt még 1923-ban rendezték meg. A Rudge-Whitworth Hosszútávú Grand Prix volt az első Le Mans-i 24 órás, amely 17 kilométeres körön, nagyrészt földutakon zajlott.

Másrészt viszont a Ferrari 50 éve indult utoljára a legendás versenyen csúcskategóriájában. Azóta is szerepeltek a versenyen, de a GT osztályban gyűjtötték a sikereket. Azt követően, hogy az elmúlt években leginkább a Toyota házi csatájáról szólt a verseny, a 2021-es szabályváltozás után 2023-ra felpörgött a hosszútávú versenyzés. Így Le Mans-ba az említetteken túl, a Cadillac, a Glickenhaus, a Peugeot, a Porsche, a Vanwall is a Hypercar szabály szerint épült autóval érkezett.

186 versenyző, 62 autóval indult a 13,6 kilométeres La Sarthe-pályán, ahol a Hypercarok nyomvonal közel 70%-án padlógázzal száguldanak.

Az évad korábbi versenyein szerzett rajtelsőségek és dobogós eredmények bizonyították, hogy az először 2021 nyarán pályára gördülő Ferrari 499P – aminek leleplezésén októberben ott voltunk – képes lehet jó eredményre. Talán emiatt, talán más miatt, a Ferrari úgy döntött, hogy a világ minden tájáról meghív újságírókat, hogy legyenek ott a francia versenyen, júniusban.

De nem ám csak úgy odautazunk, hanem oda autózunk (!), Ferrarikkal. Angliából, Olaszországból, Franciaországból és Németországból is indultak csapatok. Mi Frankfurtból hajtottunk – Clermont-Ferrand-i kitérővel – a Párizstól dél-nyugatra fekvő pályához.

Készítettünk egy kis road moviet a kalandról, sok szeretettel

*Mivel a versenyt szervező Automobile Club de l’Ouestre (ACO) csak a tévétársaságoknak engedi, hogy videót közöljenek a pályán zajló eseményekről. Így az nem szerepel a videónkban.

Azt követően, hogy az időmérő edzést az első két helyen zárta a két Ferrari 499P, a Toyota taktikai döntését sejtették mögötte, ám nem így volt. Az olasz csapat végig versenyben volt az elmúlt öt évben győztes japán márkával, sőt a többiek is tűzközelben voltak.

Nézd meg a galériánkat a 2023-as Le Mans-24 órás versenyről:

Nemcsak, hogy versenyben volt, de vasárnap 16 órakor az James Calado, Antonio Givonazzi, Alessandro Per Guidi trió által vezett Ferrari 50-es rajtszámú autója, haladt át elsőként a célvonalon. Megelőzve a Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa irányította a Toyotát. Ezzel a Ferrari 58 év után ért fel a csúcsra Le Mans-ba:

A centenáriumi Le Mans-i 24 órás futam rengeteg embert vonzott, 350 ezer néző látogatott ki. Sokan nem szállodában alszanak ilyenkor, hanem kempingben. A versenyre különösen sok gazdag rajongó is érkezik, így aztán nem meglepő, hogy a gyakran közös fürdővel, wc-vel szerelt konténerfalukban fantasztikus sportautók sorakoznak.

Én is az egy konténerben aludtam a versenyt megelőző és követő éjszaka. A nagyjából négy-öt négyzetméteres dobozban nemcsak egy emeletes ágy, de wc és tusoló is volt.

Ahogy minden neves autóversenyen itt is sokféle szórakozás és rengeteg üzlet várja a rajongókat. Az autómárkák mellett, a beszállítók is igyekeznek kapcsolódni a Le Mans-hoz, sokféle étel-ital és ajándéktárgy is vásárolható. Nemcsak bögrét, sapkát, pólót lehetett ám venni, de akár autót is.

A verseny szervezői összefogtak a klasszikus autók árverésére szakosodott, RM Sotheby’s-zel és különleges aukciót szerveztek. Az árverésen korábbi Le Mans-i versenyautókra lehetett licitálni. A néhány százezer eurós tételek mellett számos eseteben milliókról szólt az üzlet. Sőt a legdrágább kocsi több mint 5,5 millió euróért, bőven kétmilliárd forint feletti áron kelt el.

2023-as elsőségével 10. abszolút győzelmét szerezte Le Mans-ban a Ferrari, korábban 1949-ben, ’54-ben, ’58-ban, valamint ’60 és ’65 között sorozatban hatszor győzött a gyártó.

Talán a Ferrari sem számított rá, hogy kevesebb, mint egy évvel új versenyautójuk pályára küldése után, első nekifutásra nyerni tudnak Le Mans-ban, azt követően, hogy a Hosszútávú világbajnokság (WEC) korábbi három versenyét 2023-ban a Toyota nyerte. Ha már így alakult a csapat vezető kijelentették nekimennek a bajnokság megnyerésének is.

Ennek pedig mi rajongók örülhetünk, mert akkor csata lesz az év végig. Jövőre pedig biztos lehetünk benne, hogy a Ferrari megpróbál ismételni, a Toyota meg visszavágni, miközben további gyártók csatlakoznak, a BMW, az Alpine és Lamborghini is csatlakozik.