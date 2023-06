A szemem láttára adott valaki 2 milliárdot egy autóért

100 éves 2023-ban a Le Mans-i 24 órás verseny, a szervezők pedig minden fronton megragadták az alkalmat az ünneplésre. Összefogtak például az RM Sotheby’s-zel, a világ egyik legismertebb, klasszikus autók árverésére szakosodott cégével és egyszeri aukciót szerveztek. Az élő árverést a centenáriumi versenyhétvégén a pályán rendezték meg. A Vezess is ott volt az árverésen.

A paddockban felállított óriási sátorban 24 olyan versenyautót bocsátottak árverésre, amelyek mindegyike versenyzői múlttal rendelkezik a Le Mans-i 24 órás versenyen. Az árverésen online, telefonon és természetesen a helyszínen is lehetett licitálni. A regisztrált résztvevők hideg frissítőt vagy akár pezsgőt fogyasztva költhettek el óriási összegeket.Itt nem aprópénzről volt szó, hiszen például Jacky Ickx verseny-overáljáért is több mint 11 millió forintnyi összeget fizettek és ez volt a legolcsóbb tétel.

Az autók ennél sokkal-sokkal többet értek. Valaki például 5,2 millió eurót fizetett egy 1969 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Competizione modellért, ami jelen érfolyamon 1,9 milliárd forint. Egy másik Ferrari, egy 1955-ös 121 LM Spider by Scaglietti 5,7 millió eurót (2,1 milliárd forintot) ért meg egy vevőnek.

Nem voltunk ott végi az árverésen, de akkor igen, amikor a legdrágább darab elkelt, az 1985-ös Porsche 962-es. Láthatóan nagyon készültek a legendás modell eladására, hiszen be is indították így hallhattuk a 3,0 literes duplaturbós motor hangját.

Érezhető volt a feszültség a “teremben”, ahogy a helyszínen lévő vevők, illetve a tétjeiket alkuszokon keresztül online és telefonon beküldő vásárlók egymásnak feszültek. Ez nem is meglepő, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy gyári Porsche 962 C-t nyilvánosan kínáltak eladásra árverésen.

Néha gyorsabban követték egymást a tétek, néha 10-20 másodperc is eltelt, miközben a feszült csendbe az aukciót vezető szakember újra és újra elismételte az aktuális ajánlatot. Nagyon fura érzés volt látni, ahogy a helyszínen ülők döntöttek és bemondtak 5, 5,1 millió eurót (1,8-1,9 milliárd forint).

Ez az autó a Porsche gyári csapata számára épült három 962-es egyike, amelyet az 1985-ös és 1986-os világbajnokságon használtak; mindössze hat ilyen autó készült összesen. 1986-ban a Le Mans-i 24 órás versenyen pole pozíciót szerzett; háromszoros Le Mans-i 24 órás verseny résztvevő. Olyan pilóták vezették mint Derek Bell, Al Holbert, Jacky Ickx, Klaus Ludwig, Jochen Mass, Vern Schuppan, Hans Stuck és John Winter. Az autót a Katana Ltd-nél a C csoportos Porschék szakértője, Trevor Crisp restaurálta. Teljesen működő állapotban van, a vevő megkapja hosszá a hosszabb és a rövidebb hátsó részt is.

Végül 5,5 millió eurós ajánlattal egy online vásárló vitte el a Rothmans fényezéssel díszítette autót. A végső ár ennél is magasabb lesz miután az aukciós cég jutaléka is rákerül, illetve ha kiderül, hogy ki vette meg, annak fényében elképzelhetö, hogy vámot és Áfát is kell rá fizetni. Nagyjából 6,2 millió eurót, azaz közel 2,3 milliárd forint fizet majd ki a vevő, ha nem regisztrálja az EU-ban, ha igen az további euró milliókba kerülhet. Nem őrületes?

Nézed meg képeinket néhány különleges darabról: