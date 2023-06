Milliárdok sorakoznak ebben a kempingben

A hétvégén zajlik a Le Mans-i 24 órás verseny, amely 2023-ban ünnepli századék évfordulóját. A legendás futam óriási érdeklődés mellett zajlik. Nagyjából félmillió embert vártak a helyszínre. A rengeteg francia szurkoló mellett nagyon sokan érkeztek az Egyesült Királyságból is.

A környék hoteljei is megtelnek, ugyanakkor sokak szerint az igazi Le Mans-i élmény, ha az ember a pálya közelében lévő kempingekben lakik. Nyilván étel és ital is vásárolható a környező üzletekben, de a BBQ illata állandó résztvevője a napoknak, ahogy az éjszakai mulatózó társaságok is.

A kempingekben szétnézve meglepő kép fogadja, aki először jár Le Mans-ban, nagyon sok a sportkocsi. Mi a Ferrari meghívására Franfrurtból autóztunk ideáig az olasz gyártó legfrissebb modelljeivel, és néhányan a kempingben lakunk így a mi autóink is színesítik a képet, de ettől függetlenül is rengeteg különlegességet látni. Egy komplett autókiállítás kijönne az itt parkoló járgányokból.

Nézd meg a képeinket: