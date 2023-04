Szemmel láthatóan is egyre több az elektromos autó a hazai piacon, ami messze nem csak az import miatt történik. A legtöbb gyártó kínálatában már szerepel elektromos hajtású modell. Hogy látjuk, az egy dolog, de a számok is igazolják. 2021 június és 2022 júniusa között 82%-os eltérés látható a regisztrált elektromos autók száma között pozitív irányban, vagyis Magyarországon is rohamosan terjednek, már nem igazán nevezhetjük úri hóbortnak.

Az elektromos autókat azonban tölteni kell, ehhez pedig nem használhatóak a hagyományos autók számára készült üzemanyag töltőállomások, teljesen új, külön álló infrastruktúra szolgálja ki őket. Ez persze nem jelenti azt, hogy némelyik energetikai vállalat töltőoszlopait ne találnánk meg benzinkutakon, de nem ez a jellemző. Más a felhasználás jellege, más a töltés folyamata, a használói igények határozzák meg, hol ideális tölteni az elektromos autót.

Nincs elég töltőoszlop Magyarországon. Vajon lesz-e több?

A töltőoszlopok száma azonban láthatóan nem követi az elektromos autók terjedését. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nyilvántartása szerint az utóbbi egy évben 14,2%-kal növekedett csak az elektromos töltőoszlopok száma Magyarországon. Tavaly decemberben 2147 töltőpontot számlált a hazai hálózat, ami összesen 4434 töltőfejet jelent.

Megnőtt az áramfogyasztás is, lenne igény több oszlopra

Az a tény talán nem is meglepő, hogy az elektromos autók majdnem duplázódása nyomán közel kétszeresére nőtt a töltések száma 2021 utolsó negyedéve és 2022 azonos időszakát tekintve. Ezzel együtt az áramfogyasztás több mint a duplájára ugrott, 3769,5 MWh helyett 8151,4 MWh fogyott három hónap alatt 2022 végén.

Vagyis a jelenlegi töltőhálózatot csúcsra járatják az elektromos és plug-in hibrid autók, amikből már több közel 70 000 darab fut a hazai utakon. A Villanyautósok.hu korábban készített egy felmérést, amiből az derült, ki, hogy a konnektorról tölthető autók tulajdonosainak több mint fele otthon tölti az autóját, közülük pedig a jelentős részük még napelemet is telepített a házára, vagyis a villanyautósok zöme azért felkészül saját infrastruktúrával. Ez lenne az ideális világ.

Ebből nagyjából arra következtethetünk, hogy úgy 30 párezer villanyautó és plug-in hibrid használ durván 2200 elektromos töltőoszlopot Magyarországon, ami nem tűnik túl jó aránynak. Ez persze a felhasználásra való tekintettel értendő, mivel egy gyorsan töltő plug-in hibrid is legalább 2 órát tölt egy oszlopon (ennél hosszabb idő az általános), de még a nagy teljesítményű töltőknél is 15-20 perc a minimum azokkal a villanyautókkal, amik képesek rá.

Mondhatnánk, hogy benzinkútból arányaiban még kevesebb van Magyarországon (4,1 millió autóra jut 2052 darab töltőállomás), ez azonban a pár perces tankolásokat képes kiszolgálni.

Mitől függ a töltőoszlopok gyarapodása?

Amilyen sebességgel bővül az új elektromos autók kínálata, abból lehet következtetni arra, hogy az utóbbi év villanyautós robbanása csak a kezdet. Ha egy év alatt megint megduplázódik a számuk, 2023 végén már nem mondhatjuk majd azt a jelenlegi infrastruktúrára, hogy elég, ennél sokkal többre lenne szükség.

Ma Magyarországon a MEKH engedélye nélkül nem épülhet elektromos autó töltőoszlop, a szabályozásért, hogy mennyinek kell, vagy kéne épülnie, már az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló kormányrendelet felel. Ma minden megkezdett 100 férőhelynyi parkolóból kettő helyen elektromos töltést kell biztosítani. Vagyis, ha egy 101 férőhelyes parkoló épül, akkor négyet, és így tovább. Ezért van az, hogy minden Aldi, Lidl, Penny, Auchan, Ikea…stb. parkolójában találunk töltőket. Ez nem csak jófejség, kötelező.

Arról azonban nem szól a szabályzás, hogy ezeknek 0-24 működniük kell, így mivel például a Lidl vagy a Penny töltői is ingyenesek a felhasználó számára, csak nyitvatartási időben működnek. Vagyis éppen arra nem lehet használni, hogy az éjszaka folyamán kényelmesen feltölthessük vele az autónkat, csak ha az üzlet nyitva van, vagyis napközben.

Egyelőre az új építkezésektől függ, hogy lesznek-e új töltőoszlopok Magyarországon. Természetesen egy társasház, irodaház, bevásárlóközpont dönthet úgy, hogy növeli a számukat, vagy fejleszti a meglévőket, de ebből a kormányrendeletből még nem lesz nagy töltőoszlop „bumm” az elkövetkező években, legalábbis akkora biztosan nem, amekkorára szükség lenne.

Lesz még töltő, de nem rohamtempóban

Tavaly jelentős beruházásokra szóló támogatást nyert el több magyar vállalkozás is az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) pályázatán. Összesen 11 milliárd forint értékű támogatással került 30 új nagyteljesítményű (150 kW) töltő a hazai infrastruktúrába és 70 helyszín 220 darab töltőpontjának kivitelezése is folyamatban van. Emellett a legnagyobb részt a Budapest Airport pályázata nyerte, összesen 165 darab töltő kiépítésére elég támogatást kapott a reptér, ám ezek csak a kiszolgáló járművek és a dolgozók részére lesz használható, nem lesz része a publikus hálózatnak.

Az OTÉK rendelet szigorításáról, bővítéséről egyelőre nincs hír. Vagyis idén még nem várható változás a szabályozásokban, az új építkezési beruházások határozzák meg, mennyi új elektromos töltőoszloppal bővül a hazai infrastruktúra.

Kevésbé népszerű a köztéri töltés, mert drága?

Alaposan emelkedtek a töltések árai a köztéri oszlopokon 2023 január 1-jével. Van ahol több mint a duplájára emelkedett, de februárban korrigáltak némileg az árakon. A tavalyiakhoz képest még így is sokkal magasabb, de valahogy így néz ki most a publikus töltők árazása:

Ezért kevesebben fognak már tölteni publikus oszlopokon? Lehetséges. 2023 január1-ig nagyon csábító árakon lehetett tölteni a 22 kilowattos, de még a 44-50-es villámtöltőkön is, aki ma tölt ilyenen, könnyen eléri azt az összeget, amit egy hagyományos, átlagosan 6-7 litert fogyasztó autóba tankolna, vagyis ilyen módon a közlekedés nem olcsóbb.

Egyre népszerűbbek az otthoni, privát töltő dobozok, ezek kivitelezése pedig nem csak családi háznál lehetséges. A társasházak parkolóiban, mélygarázsaiban is egyre több a zárt, de a lakók számára használható töltő. Miután egyre többen kezdték el saját maguk kialakítani a csatlakozókat, ezzel leterhelve a társasházak elektromos rendszerét, már több olyan megoldás is létezik, ahol a közös költségbe építik bele a villanyautók töltésének az árát is.

A köztéri oszlopokon való töltésre szóló igény nagyban függ attól is, hogy mennyibe kerül az áram kilowattóránként. Lehetséges, hogy az utóbbi év rohamos töltési növekedése idén lassulni fog a magas árak miatt, ez azonban nem segíti elő az elektromos autók terjedését sem. Az infrastruktúra működőképes, ugyanakkor a töltések ötödénél fordul elő műszaki hiba miatti töltés kimaradás, vagy hogy az applikációban szabadnak jelzett töltő valójában foglalt. A J.D. Power felmérése alapján ezek a legijesztőbb tényezős sokak számára a villanyautókkal szemben.

Mind a töltőhálózat bővülése, mint a töltések megkönnyítése és a rendszer biztos működése is fontos lenne ahhoz, hogy biztosan lássuk az elektromos autózás jövőjét.