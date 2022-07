Így szívják meg a kormány új döntését az autósok

Az elmúlt napokban szinte minden magyar lakos veszettül kereste elő a korábbi villany és gáz számlákat, hogy biztosra menjen, nem kell többet fizetnie értük augusztustól. A rezsicsökkentett ár mostantól csak azokra vonatkozik, akik a törvényben meghatározott átlag, áram esetében 210 kWh alatt fogyasztanak havi bontásban. Akinek ennél több a fogyasztása, az a 210 kWh fölötti áramért a piaci áron fizet, amiről egyelőre nem tudni pontosan, hogy mennyibe is kerül (150-250 forintos kilowattóránkénti összegekről is hallani).

Egy átlagos budapesti, másfél szobás kis lakás áramfogyasztása jó esetben havonta az átlag fele, 100-110 kilowattóra, egy családi házé már megközelíti a határértéket, de jó esetben alatta marad valamennyivel. Ez persze általános fogyasztókkal értendő: hűtő, mosógép, fagyasztó láda, mikró, sütő, főzőlap, számítógép, okos eszközök… Ha ebbe a körbe belekerül egy elektromos autó, a fogyasztás nem hogy megduplázódik, de 150%-os túlfogyasztás is lehetséges.

Mostantól nagyon rosszul jár, aki otthon lakossági árammal tölti az autóját

A rezsicsökkentés revíziójának nagy vesztesei azok, akik a villanyautóikat eddig otthoni árammal töltötték. A legolcsóbb formája volt eddig az autózásnak és az otthon kiépíthető fali töltő dobozokkal a gyártók is arra sarkallják a vásárlókat, hogy erre rendezkedjenek be. Eddig ezzel nem is volt gond, most azonban előfordulhat, hogy az otthoni töltés drágább lesz, mintha köztéri oszlopon töltenénk fel az autót.

A használtautó piac legnépszerűbb villanyautóiból, a Nissan Leafből és a BMW i3-ból kiindulva számolhatunk általánosan 30-40 kilowattórás akkumulátorú elektromos autóval. Eddig ezek otthoni, lakossági áramról való töltése átlagosan 38 forintos árammal számolva 1140-1520 forintba került töltésenként. Fogyasztásukat tekintve nagyjából 500-600 forintba került így 100 kilométer, amiből hatósági áron jelenleg alig több mint 1 liter benzint tudnánk venni, vagyis nincs ennél olcsóbb közlekedési forma jelenleg, ha csak az „üzemanyag” költséget nézzük.

Havi bontásban egy ilyen elektromos autó töltése felhasználástól függően elérheti a 300 kilowattórás fogyasztást, ami így önmagában is túllépi az átlagértéket, és a lakás, ház általános fogyasztása még ehhez adódik hozzá. Eddig a 300 kilowattórás fogyasztás a töltésekért nagyjából 11400 forintba került havonta, ami egy átlagos fogyasztású benzines autó fogyasztásának töredéke. Ha az átlagértékekkel számolunk, és a lakás/ház fogyasztása épp 210 kilowattóra havonta, az autó töltéséért azon felül már piaci áron fogunk fizetni, ami a legrosszabb esetben 250 ft/kwh-val számolva 75 000 forintba fog kerülni. Ez pedig nem hogy utoléri, de könnyen meg is haladja egy hagyományos benzines autó havi üzemanyagköltségét.

Vagyis mostantól egyáltalán nem lesz jó móka az otthoni töltés, mivel egy ilyen fogyasztó önmagában is több áramot használ fel, mint a hatósági átlag érték, és akkor még ott a lakás/ház fogyasztása is.

Jobban megérheti mostantól köztéri oszlopon tölteni

Egészen más lesz a fekvése mostantól a köztéri oszlopon való töltésnek. Persze csak ameddig marad az árszabásuk. Egyelőre nem hallani róla, hogy változna a tarifa, így a jelenlegi árakkal számolva mindenképp sokkal jobban fog járni az, aki lakossági áram helyett köztéri oszlopokon tölti az autóját. Kényelmetlenebb, de olcsóbb lesz. A legtöbb hazai váltóáramú (AC) töltőoszlopon, legfeljebb 22 kilowattos töltési teljesítmény mellett 100 forintot kell fizetni kilowattóránként. Ez még akkor is olcsóbb, ha a legjobb forgatókönyv szerinti 150 forintot kell fizetni a lakossági áramért kilowattonként. Ezzel egy átlagosan 30 kilowattórás akkumulátorú autó 3000 forintért tölthető fel.

Ennél jelenleg még jobb lehetőségek is adódnak, mert például az E.ON töltőoszlopain van éjszakai díjszabás, ami este 9 óra után 66 forintos kilowattonkénti árat jelent percdíj nélkül. Mindenkinek nem jelenthet megoldást a köztéri töltés, sőt, sokan éppen azért rendezkedtek be otthoni töltésre, mert az a legészszerűbb egy villanyautó esetén, amikor egész éjszaka a töltőn kell lógnia, hogy feltöltsön az autó, az oszlopokon pedig hosszú órákat kell várakozni, és az sem biztos, hogy útba esik, vagy gyalog távra munkahelytől, otthontól.

Olcsóbb lesz benzinnel vagy dízellel járni? Újrarendeződhet a közlekedés az áram drágulásával, mert augusztustól olcsóbb lesz benzint, gázolajat, vagy autógázt tankolni egy autóba, mint otthoni árammal piaci áron tölteni egy elektromos autót. Ha csak a fogyasztást vesszük teljesen átlagos felhasználás mellett, havi 2000 kilométeres futással, egy villanyautó töltése augusztustól akár 75 000 forintba is kerülhet, ez 37,5 forintot jelent kilométerenként. Egy átlagosan 8 litert fogyasztó benzines autóba ugyanerre a távra 160 litert tankolnánk, ami 76 800 forint. Hajszállal ugyan, de drágább, mint a villanyautó töltése, kilométerenként benzinnel így 38,4 forintba kerül a közlekedés. Más a helyzet egy dízellel, aminél vegyünk átlagosan 6 literes fogyasztást. Ennek tankolása havi szinten 57 600 forintba kerül, vagyis dízellel kilométerenként 28,8 forintba kerül a közlekedés. Jelenleg beárnyékolja a hatósági árstop az LPG használatát, mivel annak árát nem érinti, így átlagosan 379 forintba kerül egy liter LPG. Mivel ebből egy picit többet fogyaszt egy átlagos autó motorja, mint benzinből, jelenleg egy 6,0 literes benzines fogyasztású Daciával olcsóbban lehet benzinnel közlekedni, mint LPG-vel, amiből 7,7-7,8 litert kér 100 kilométerenként a gyártó szerint. Egészen más lesz a helyzet, ha az állam eltörli az árstopot, és piaci áron kapjuk majd a benzint és a gázolajat. Ebben az esetben az LPG-vel való közlekedés lesz a legolcsóbb.

Drágább autó drágább használattal? Az importőrök helyzete sem egyszerű

A felfelé ágazóban lévő elektromos autók piacán egy ilyen változás komoly visszaeséseket hozhat. Az alapvetően csábító, kedvező otthoni töltés elkaszálása az új autó piacon is meglátszódhat. 2022 első felében 84,6%-os emelkedést mutatott az elektromos autók értékesítése Magyarországon 2021 azonos időszakához képest. A top 3-ban a Kia Niro, a Tesla Model 3 és a Dacia Spring szerepel, az év második felében az értékesítés akár erősen csökkenhet is a kormány új döntése után.

A villanyautósok zöme másra van berendezkedve

Alternatív energia felhasználásával a legkedvezőbb elektromos autót tölteni, így bevett szokás az otthoni töltőcsatlakozó mellé kiépíteni napelemes rendszert is. Ez költséges ugyan, de hosszú távon vissza is hozhatja az árát, most pedig mindenképpen sokkal jobban jár az, aki külön napelemes rendszerről tudja otthon tölteni az autóját és nem lakossági áramról.

A Villanyautósok.hu készített egy felmérést villanyautó-tulajdonosok körében, amiből az derült ki, hogy a megkérdezettek 50%-át nem fogja érinteni a rezsicsökkentés revíziója, mert már eddig is napelemről töltötték az autójukat. 11%-uk nyilvános töltőt, vagy munkahelyit használ, 13%-ukat pedig részlegesen fogja érinteni a magasabb árú áram. Az összes megkérdezett elektromos autó tulajdonos negyede, 26%-a mondta ki egyértelműen, hogy magasabb árat kell fizetniük az áramért augusztustól az autó töltése miatt, ami így is elég magas arány.

Gazdaságosabb napelemmel tölteni a villanyautót? Minél több megújuló energiaforrást használunk, annál tovább élhetünk a Földön normális körülmények között. A fenntarthatóságnak viszont ára van, ami elég magas. Az elektromos autó töltéséhez szükséges napelemek felszerelése nagy mértékű befektetés, ami egészen új szemszögbe kerül a piaci árú áram árával számolva. Egy napelemek telepítésével foglalkozó vállalkozó szerint egy hagyományos kompakt elektromos autó töltéséhez nagyjából 2 kilowatt teljesítményű rendszer kiépítése szükséges. Ez 4-5 napelem panelt jelent a hozzá tartozó kábeleket és tároló akkumulátort. Ennek költsége nagyjából 3 000 000 forint. Aki napelemeket telepíttet saját házára, kevés esetben fektet be ennyire kis teljesítményű rendszerre, általában inkább nagyobbak a megrendelések, de most szorítkozzunk csak annyira, amennyivel egy autót el lehet látni árammal.

Ha a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, és 250 forintot kell fizetni teljes áron kilowattóránként, nagyjából 400 feltöltés után térülhet meg a befektetett összeg egy átlagos, 30 kilowattórás akkumulátorú autóval számolva. Kilométerben ez nagyjából 100 000-et jelent, ennyit kell megtenni a villanyautóval, hogy megtérüljön a telepített napelemekbe fektetett összeg.

Mi lesz a megoldás?

Egyelőre nem tudni pontosat arról, hogy mennyi is lesz az áram kilowattonkénti piaci ára, vagy azt, hogy a szolgáltatók készülne-e bármilyen megoldással az elektromos autók otthoni töltésére. Megoldás lehetne a külön elszámolás alá kerülő villanyóra, esetleg a bojlereknél is használható vezérelt éjszakai áram használata, mely most is olcsóbb, mint a hagyományos lakossági áram.

Nehéz elképzelni, hogy aki eddig elektromos autót használt, az most visszaállna hagyományos belsőégésű motoros autóra, de az emelkedő rezsiköltségek mellett akár ez is megtörténhet sokaknál. Az autózás itthon nagyon nagy költség és egyre drágább. Bármelyik nap változhat a kormány döntése és vonhatják vissza az árstopot, amivel hatalmasat ugorhatnak az üzemanyag költségeink.

Az elektromos autózás költségeinek alacsonyan tartására az után is lesz megoldás, hogy sokaknál emelkedne tőle az otthoni áram ára. Számukra érdemes lesz inkább a köztéri oszlopokat választani a kényelmes, de ezek után nagyon drága otthoni töltés helyett. Kiadásaik így is nőni fognak, de nem akkora mértékben, mintha nem változtatnának a töltési szokásaikon.

Most felértékelődik, hogy melyik autó mennyit fogyaszt a valóságban. A TELETANK sorozatunkban éppen ennek járunk utána!