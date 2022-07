Manapság egy tapasztalt sofőr egy vadonatúj autó volánja mögé ülve is érezheti magát teljesen amatőrnek. Ha felvillan egy-egy új visszajelző lámpa, sokszor teljesen ismeretlen piktogramot mutat. De nem kell magunkat rosszul éreznünk miatta, a visszajelző lámpák szimbólumainak variációja simán megkétszereződött az elmúlt évtizedben, így nagy eséllyel fogunk teljesen ismeretlennel találkozni egy vadonatúj autóban.

A szabványok nem változnak, minden régi, jól ismert kis visszajelző mellett azonban rengeteg új jelent meg a különböző új felszereltségek, extrák, biztonsági és vezetéstámogató rendszerekhez kapcsolhatóan. Emellett az új, alternatív hajtáskombinációk is kaptak saját visszajelző lámpákat, így például egy elektromos autóban is érhet meglepetés egy új, hagyományos belső égésű motoros autóhoz képest. Vannak egyszerűbb és vannak összetettebb jelzések, a legtöbb viszont okozhat meglepetést vezetés közben.

Nézzük át az alapokat

Egységes piktogramokat használ az autóipar, ugyanakkor lehet minimális eltérés, de két eltérő gyártónál is megszólalásig hasonló jelzésekkel fogunk találkozni. Az új jelzésekre is érvényes minden alapszabály, amit jó esetben valamelyik KRESZ-órán megtanítottak, vagy az autónk kezelési könyvéből kibogarásztunk.

Tudod, mit jelent, ha ez a lámpa világít a műszerfalon? Tudod, mit jelent, ha ez a lámpa világít a műszerfalon? 1 /20 Fotó megosztása: 2 /20 Ütközés megelőző, ütközésre figyelmeztető rendszer. A két autó piktogram közötti felkiáltójel a túl kicsi követési távolságra hívja fel a figyelmet, akkor is ez villan fel, ha az előttünk lévő autó áll, és az ütközéselkerülő fékasszisztens működésbe lép. Ütközés megelőző, ütközésre figyelmeztető rendszer. A két autó piktogram közötti felkiáltójel a túl kicsi követési távolságra hívja fel a figyelmet, akkor is ez villan fel, ha az előttünk lévő autó áll, és az ütközéselkerülő fékasszisztens működésbe lép. Fotó megosztása: 3 /20 Front Assist hiba – Ütközés megelőző, ütközésre figyelmeztető rendszer hibája Front Assist hiba – Ütközés megelőző, ütközésre figyelmeztető rendszer hibája Fotó megosztása: 4 /20 Forward Collision Mitigation – Szintén az ütközésre figyelmeztetés jelzése, ebben az esetben viszont mindenképp automata fékezést hajt végre az autó az ütközés mérséklése, elkerülése érdekében. Sárgán és pirosan is felvillanhat. Forward Collision Mitigation – Szintén az ütközésre figyelmeztetés jelzése, ebben az esetben viszont mindenképp automata fékezést hajt végre az autó az ütközés mérséklése, elkerülése érdekében. Sárgán és pirosan is felvillanhat. Fotó megosztása: 5 /20 Lane Departure – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Sárgán villan fel, ha az autó úgy érzékeli, hogy ráhajtottunk a felfestésre, vagy irányjelzés nélkül hagytuk el a sávunkat. Sok autónál már a kormány rezgésével együtt jár, bizonyos rendszereknél kormánymozdulatot is érezni fogunk. Lane Departure – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Sárgán villan fel, ha az autó úgy érzékeli, hogy ráhajtottunk a felfestésre, vagy irányjelzés nélkül hagytuk el a sávunkat. Sok autónál már a kormány rezgésével együtt jár, bizonyos rendszereknél kormánymozdulatot is érezni fogunk. Fotó megosztása: 6 /20 Rear Traffic Alert – Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő. Az egymásra merőleges autókat mutató jelzés a rendszer működésbe lépésekor villan fel, jelezve, hogy jármű, kerékpáros, gyalogos érkezik mögöttünk. Rear Traffic Alert – Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő. Az egymásra merőleges autókat mutató jelzés a rendszer működésbe lépésekor villan fel, jelezve, hogy jármű, kerékpáros, gyalogos érkezik mögöttünk. Fotó megosztása: 7 /20 Blind Spot monitoring – Holttérfigyelő rendszer visszajelzője. Az egymástól eltolva mutatott két autó piktogram azt jelzi, hogy az autónk valamelyik holtterében járműt észlelt. A piktogram figyelmeztetés, hogy a rendszer működésbe lépett, sávváltáskor figyeljünk a holttérre. Blind Spot monitoring – Holttérfigyelő rendszer visszajelzője. Az egymástól eltolva mutatott két autó piktogram azt jelzi, hogy az autónk valamelyik holtterében járműt észlelt. A piktogram figyelmeztetés, hogy a rendszer működésbe lépett, sávváltáskor figyeljünk a holttérre. Fotó megosztása: 8 /20 Hill Descent Control – Lejtmenetvezérlő aktív, ha ezt látjuk, az autó fékezéssel segíteni fog lejutni a meredek domboldalon, túl meredek utcán. Ugyanez a piktogramm felfelé haladó autóval a lejtőn elindulást segítő rendszer aktivitását jelzi. Hill Descent Control – Lejtmenetvezérlő aktív, ha ezt látjuk, az autó fékezéssel segíteni fog lejutni a meredek domboldalon, túl meredek utcán. Ugyanez a piktogramm felfelé haladó autóval a lejtőn elindulást segítő rendszer aktivitását jelzi. Fotó megosztása: 9 /20 Traction Control – Kipörgésgátló és menetstabilizátor. Sárgán villog, amikor a rendszer működésbe lép megcsúszás, vagy a kipörgő kerekek miatt. Folyamatosan világít, ha a rendszer hibát észlel, és részleges, vagy teljesen kikapcsolt állapotban van. Traction Control – Kipörgésgátló és menetstabilizátor. Sárgán villog, amikor a rendszer működésbe lép megcsúszás, vagy a kipörgő kerekek miatt. Folyamatosan világít, ha a rendszer hibát észlel, és részleges, vagy teljesen kikapcsolt állapotban van. Fotó megosztása: 10 /20 Lane Departure – Szintén a sávelhagyásra figyelmeztetés jelzése a felülről mutatott autó piktogram, ami épp átlépi a felfestést. Lane Departure – Szintén a sávelhagyásra figyelmeztetés jelzése a felülről mutatott autó piktogram, ami épp átlépi a felfestést. Fotó megosztása: 11 /20 Lane Keeping Assist – Sávtartó, sávkövető asszisztens rendszer. A kormány ikon jelzi, hogy ez a vezetéstámogató rendszer nem csak figyelmeztet, de kormányozza is az autót a sávban. Lane Keeping Assist – Sávtartó, sávkövető asszisztens rendszer. A kormány ikon jelzi, hogy ez a vezetéstámogató rendszer nem csak figyelmeztet, de kormányozza is az autót a sávban. Fotó megosztása: 12 /20 Battery Charge Level Warning – Kritikus szintűre csökkent az akkumulátor töltöttsége, hibrid és elektromos autókban is megjelenhet. Előbbiben azt is jelenti, hogy a belsőégésű motor folyamatosan működni fog, amíg a lámpa világít. Villanyautóknál a legközelebbi töltőpont használata szükséges, különben az autó megáll, ezért piros a jelzés. Battery Charge Level Warning – Kritikus szintűre csökkent az akkumulátor töltöttsége, hibrid és elektromos autókban is megjelenhet. Előbbiben azt is jelenti, hogy a belsőégésű motor folyamatosan működni fog, amíg a lámpa világít. Villanyautóknál a legközelebbi töltőpont használata szükséges, különben az autó megáll, ezért piros a jelzés. Fotó megosztása: 13 /20 Battery Temperature Warning – Az akkumulátor túlmelegedésére figyelmeztet ez a jelzés. Töltés közben is felvillanhat, de menet közben is, ilyenkor érdemes visszavenni a tempóból, hogy az akkumulátor üzemi hőfokra temperálhassa magát. Battery Temperature Warning – Az akkumulátor túlmelegedésére figyelmeztet ez a jelzés. Töltés közben is felvillanhat, de menet közben is, ilyenkor érdemes visszavenni a tempóból, hogy az akkumulátor üzemi hőfokra temperálhassa magát. Fotó megosztása: 14 /20 E-Mode – Hibrid autókban találkozhatunk ezzel a jelzéssel, mely akkor villan fel, ha az akkumulátorban nincs elég energia ahhoz, hogy tisztán elektromosan használhassuk. Ilyenkor nem kapcsolhatunk elektromos módot, nem elérhető, de a rendszerteljesítmény kihasználható. E-Mode – Hibrid autókban találkozhatunk ezzel a jelzéssel, mely akkor villan fel, ha az akkumulátorban nincs elég energia ahhoz, hogy tisztán elektromosan használhassuk. Ilyenkor nem kapcsolhatunk elektromos módot, nem elérhető, de a rendszerteljesítmény kihasználható. Fotó megosztása: 15 /20 EV – Hibrid autókban találkozhatunk ezzel a szimbólummal. Azt jelzi, mikor halad az autó csak elektromos árammal. EV – Hibrid autókban találkozhatunk ezzel a szimbólummal. Azt jelzi, mikor halad az autó csak elektromos árammal. Fotó megosztása: 16 /20 General Electric Fault – A check engine mellett a második leginkább ijesztő piktogram egy elektromos, vagy hibrid autóban. A hibrid rendszer, akkumulátor, elektromos motor meghibásodását jelzi. General Electric Fault – A check engine mellett a második leginkább ijesztő piktogram egy elektromos, vagy hibrid autóban. A hibrid rendszer, akkumulátor, elektromos motor meghibásodását jelzi. Fotó megosztása: 17 /20 Limited Power – Ha lehet egy piktogram aranyos, akkor ez az. A kis körbe rajzolt teknősbéka azonban nem valami vidám üzenet, azt jelzi, kevés az energia az autó normális működéséhez, ezért csökkentett teljesítménnyel halad. Hibrid autókban találkozhatunk vele, ha annyira lemerül az akkumulátor, hogy nem tud elég energiát biztosítani. Limited Power – Ha lehet egy piktogram aranyos, akkor ez az. A kis körbe rajzolt teknősbéka azonban nem valami vidám üzenet, azt jelzi, kevés az energia az autó normális működéséhez, ezért csökkentett teljesítménnyel halad. Hibrid autókban találkozhatunk vele, ha annyira lemerül az akkumulátor, hogy nem tud elég energiát biztosítani. Fotó megosztása: 18 /20 Low Battery – Hasonló jelzést a hagyományos belsőégésű motoros autóknál is használnak, a kis kútoszlop jelzi, ha kevés az üzemanyag. Az elektromos autóknál is ugyanezt jelenti, töltőpisztoly helyett viszont villásdugó figyel a vezeték végén. Low Battery – Hasonló jelzést a hagyományos belsőégésű motoros autóknál is használnak, a kis kútoszlop jelzi, ha kevés az üzemanyag. Az elektromos autóknál is ugyanezt jelenti, töltőpisztoly helyett viszont villásdugó figyel a vezeték végén. Fotó megosztása: 19 /20 Pedestrian Alert – Az autó elé rajzolt hangszóró jelzi, hogy működik a külső hanggenerátor, mely lassú tempónál aktív az elektromos és hibrid autókban. Ez a zaj bent sokszor nem is hallható, de innen tudjuk, hogy a gyalogosok számára hallható zajjal közlekedünk. Pedestrian Alert – Az autó elé rajzolt hangszóró jelzi, hogy működik a külső hanggenerátor, mely lassú tempónál aktív az elektromos és hibrid autókban. Ez a zaj bent sokszor nem is hallható, de innen tudjuk, hogy a gyalogosok számára hallható zajjal közlekedünk. Fotó megosztása: 20 /20 Ready to drive – Bekapcsolás után egy elektromos autó nem ad ki semmilyen hangot, hogy biztosak legyünk abban, hogy kész az indulásra, a legtöbb modell műszerfalán, kijelzőjén ez az ikon jelenik meg. Jelzi, hogy az autó menetkész. Ready to drive – Bekapcsolás után egy elektromos autó nem ad ki semmilyen hangot, hogy biztosak legyünk abban, hogy kész az indulásra, a legtöbb modell műszerfalán, kijelzőjén ez az ikon jelenik meg. Jelzi, hogy az autó menetkész. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Továbbra is pirosan világítanak az olyan jelzések, amik azonnali meghibásodásra figyelmeztetnek. Ebben az esetben haladéktalanul meg kell állnunk, mert az autónak javítandó problémája van, ami nagyobb gondokat okozhat. Sárga, vagy borostyánsárga színnel azok a jelzések villannak fel, melyek nem azonnal javítandó hibára figyelmeztetnek. Ilyen a klasszikus “check engine” lámpa is, nem kötelez azonnali megállásra, de a lehető leghamarabb át kell nézetni az autót a hiba forrása végett.

Zöld, fehér vagy kék jelzéssel a tájékoztatásra szolgáló szimbólumok villannak fel. A legismertebb ilyen a fényszórók és a távolsági fény bekapcsolt állapotát jelzik vissza, de az új autók esetében a vezetéstámogató és biztonsági rendszerek aktív állapotát is így jelzik. Több piktogram mellé hibaüzenet is társulhat, ezek általában könnyen értelmezhető mondatokként jelennek meg a kijelzőn, és ahány gyártó, annyiféle üzenet, ezért szorítkozzunk most csak a viszonylag új visszajelző lámpákra.

Vezetéstámogató és biztonsági rendszerek

Elektromos és hibrid autós piktogramok

Számos egyéni eset lehet, nem minden autó ugyanolyan, és sokszor a piktogramokban is lehet különbség. Ugyanakkor ebből a listából már könnyen látható, mennyivel bővült az alapkészlet. Ha csak a vezetéstámogató rendszerekre gondolunk, rengeteg autóban már alapáras a vészfékasszisztens, a sávtartó vagy a holttérfigyelő, a többi pedig rendelhető. Így érdemes résen lenni, és megtanulni-ismerni saját autónk jelzéseit. Persze okozhat meglepetést egy-egy addig sosem látott jelzés a műszerfalon, de nem feltétlenül kell megijedni, mert nem csak rosszat jelenthet.