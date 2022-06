Nincs könnyű helyzetben Tassi Attila, mert ugyan már a negyedik szezonját tapossa a túraautó-világkupában (WTCR), a Honda kötelékében eddig három különböző csapatnál fordult meg. Legutóbb ráadásul a mostani idény előtt változott körülötte a környezet, mivel négyből két Civic a Liqui Moly Team Engstlerhez került.

„Nyilván nem ez a legideálisabb dolog egy versenyzőnek, de úgy érzem, a Honda mindig igyekszik a legmegfelelőbb csapatba tenni engem, és ez most igazából csak így jött ki” – mondta a rendszeres változásról a Vezessnek adott interjújában a 23 éves versenyző. „Az idei csapatommal nagyon elégedett vagyok: nagyon örülök, hogy náluk versenyzem, bízom a csapatban. Sajnos kevés tesztlehetőségünk volt, így a csapatnak sem volt elég ideje ahhoz, hogy megismerje az autót százszázalékosan, úgyhogy folyamatosan tanulnak ők is.”

Beszélgetésünkre a WTCR hungaroringi időmérőjét követően került sor, melyet a 14. helyen fejezett be – később a futamokon is ebben a pozícióban végzett. Tassi a vártnál lényegesen gyengébb teljesítmény kapcsán megjegyezte, úgy érezte, nagyjából sikerült kihoznia a maximumot az autóból. „Itt van szerepe annak, hogy a szezon előtt nem tudtunk tesztelni. Két tesztünk volt, ráadásul az új gumit, amit erre a hétvégére hoztunk, sem tudtuk tesztelni” – folytatta mondandóját, és elárulta, a sajnálatos helyzetet rengeteg adat- és felvételelemzés követi majd.

Kérdésünkre, miszerint a közte és Tiago Monteiro, illetve a továbbra is az All-Inkl.com Münnich Motorsport párosa, Néstor Girolami és Esteban Guerrieri közötti különbséget a tesztek hiánya adja-e, úgy reagált, „nem szeretném így kijelenteni”. Habár hozzátette, hogy „érzésre igen”, mert amellett, hogy az argentin párosnak a szezon előtt is több tesztje volt, az új gumikat is kipróbálhatták a Super Racing Fesztivál előtt. „Ezek mind olyan apróságok, amik egy ilyen hétvégén vagy egy ilyen szituációban, amikor ennyire szoros a mezőny, nagyon hasznosak” – magyarázta.

A siker titka a Hungaroringen – létezik-e egyáltalán?

Habár eddigi vk-szezonjaiban leginkább egy-egy kiugró eredményt tudott elérni, mint például a tavalyi, portugáliai futamgyőzelme, a Hungaroringről több nemzetközi sikert is jegyez. 2017-ben – amikor a WTCR még WTCC-ként, a TC1-es korszakban futott – a nemzetközi TCR-sorozat magyarországi állomásán tarolt: az első, majd a fordított rajtrácsos második futamot is behúzta.

Mi lehet a mogyoródi siker titka, receptje?

„Nincs olyan, hogy sikerrecept” – vágta rá Tassi. „Mindenki fejlődik, mindenki javul, mindenki fejleszti az autóját, és nagyon szoros a mezőny. Nincs olyan teljes mértékben, hogy hazai pálya. Talán hogyha leesik az eső, 10-15 percig mondhatjuk, de ezzel szerintem nagyon sokat mondtam, hogy van egy kis előnyöd, mert azonnal tudod, hova kell menni, amíg a többiek kitapogatják. Nincs egy konkrét recept. Ha lenne, mindenki azt használná.”

Hamilton hatására változtatott

Noha Tassi mindig is azok közé tartozott, akik komolyan vették a fizikai felkészülést, február óta – az addigi metódusát felülírva – teljesen másképp készül a versenyeire. Minden nap fut, edzőterembe jár – és ezt többek között teniszezéssel is kiegészíti. De vajon mi sarkallta arra, hogy változtasson?

„A legnagyobb változtatás a futás volt. Mindig is utáltam futni, soha nem futottam, pedig tudtam, hogy fontos szerepe van, de nem tudtam magamat rávenni” – ismerte el. „Aki ismer, az tudja, hogy nekem a példaképem versenyzőként Lewis Hamilton. És egyik nap februárban láttam egy Instagram-sztorit [olyan, jellemzően képes vagy rövid videós formájú bejegyzés, ami csak 24 óráig érhető el – szerk.], hogy hajnali 6 órakor fut London belvárosában.”

„Szó szerint egyik napról a másikra változtattam meg a rutinomat, és másnaptól elkezdtem futni. Azóta minden egyes nap futok, érzem is magamban, hogy ez nagyon sokat hozzátesz a fizikai erőnlétemhez. Ezt igyekszem fenntartani, fenn is fogom tartani, és tényleg minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a céljaim elérjem.”

A Vezess kérdésére elárulta azt is, hogy teniszezés, thai-boksz közben, illetve a konditeremben végzett edzéseknél szakember segítségét veszi igénybe. „Amiben egyértelműen érzem a változást, az például, hogy ebben az évben ez volt a legmelegebb napunk, és sokkal jobban bírom. Nem érzem úgy, hogy eddig baj lett volna az állóképességemmel, de mindig lehet hova fejlődni. Sokkal jobban és könnyebben tudok egy versenyen is végig, 30 percen keresztül koncentrálni, mert kevésbé fáradok el fizikailag” – magyarázta a változás pozitív oldalát.

Mi fán terem a motiváció?

Azon a bizonyos szombat délutánon Tassi meglehetősen elszontyolodva lépett be a sajtóterembe – sok volt a fél másodperces különbség a márkatársakhoz képest, pláne úgy, hogy a korábbi hétvégéken azonos tempóra volt képes velük szemben.

„Elsősorban ehhez szerintem idő kell, főleg, amikor úgymond kapsz egy pofont” – felelte arra a kérdésre, miképpen lehet túllendülni egy rosszul sikerült időmérőn, versenyen. „Próbálsz túllenni rajta, a múltat úgysem tudod megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy nem vagyok a múltban. Nyilván nem vagyok elégedett az eredménnyel, mert többet akartam, főleg úgy, hogy itthon vagyunk. Az viszont hatalmas extra motiváció, hogy ennyien itt voltak és szurkoltak nekünk” – utalt arra, hogy végül a verseny napján 20 ezren, a hétvége során pedig összesen 35 ezren látogattak ki a Hungaroringre.

„Kifejezetten rituálém nincs, próbálom a múltat a múltban hagyni. Nyilván ki kell beszélni, meg kell nézni a problémát, hol lehetünk jobbak, és ebből építkezünk” – zárta.

A rajtbalesettel végződött pau-i hétvége és a küzdelmes hazai szereplés után Tassi a tabella 17. helyére csúszott vissza, a szezon pedig Spanyolországban folytatódik, már a hétvégén.

A Super Racing Fesztiválról készült, zömében helyszíni anyagaink itt olvashatóak el, míg a Nagy Dániellel készült interjúnkban többek között azt fejtegettük, mi a különbség egy benzines, illetve egy elektromos versenyautó között.