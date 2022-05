A fordított rajtrács szabálya miatt a vasárnap késő délután rendezett, második futamot az időmérőn 10. helyen záró Michelisz kezdhette a pole pozícióból, mellőle pedig Tassi startolt. A 2019-es bajnok a rajt után jobbra kormányozta a Hyundait, ott azonban Tassi száguldott, így a két versenyautó összeért, Micheliszé keresztbeállt, és a pályát szegélyező falnak csapódott.

A baleset miatt mindketten a mezőny végére estek vissza, Michelisz később fel is adta a futamot, Tassi viszont visszaállt a mezőnybe, és a pontszerző, 13. pozícióban fejezte be a versenyt.

A túraautó-világkupa pau-i nyitóhétvége első viadalán kettős Honda-siker született: Néstor Girolami mögött csapat- és honfitársa, Esteban Guerrieri lett a második, a hazai közönség előtt versenyző Yvan Muller (Lynk & Co) pedig a harmadik. Michelisz ezen a futamon kilencedikként zárt, a Zengő Motorsport Cupráját vezető Nagy Dániel 13., Tassi 17. lett.

A második versenyt a győztes Mikel Azcona mögött Santiago Urrutia (Lynk & Co) fejezte be másodikként, Ma Csing-hua (Lynk & Co) pedig harmadikként. Nagy Dániel ezúttal 11. lett, míg csapattársa, a 2012-es világbajnok Rob Huff egy 12. és egy 8. hellyel kezdte a tíz fordulóból álló idényt.

A WTCR-szezon május végén Németországban, a Nürburgringen folytatódik.