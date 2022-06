Egy inkább gyengébben sikerült szombati nap után magyar dobogó reményében fordult a vasárnapi versenyekre a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi hétvégéje. Michelisz Norbert csapattársa, Mikel Azcona a délelőtti első futamon az élről rajtolva nagyon simán vezette a délelőtti első futamot, végül rajt-cél sikert aratva húzta be idei második futamgyőzelmét.

A Hyundai spanyol pilótája mögött éles harc zajlott a második helyért Nathanaël Berthon és Yann Ehrlacher között, amiből – előbbi hibájával – a címvédő jött ki győztesként. A magyar érdekeltségek közül Rob Huff végzett a legelőkelőbb helyen: hatodik lett a Zengő Motorsport Cuprájával.

Michelisz a rajtbüntetése után csak a 13. pozícióból vághatott neki a félórás versenynek, amit a 12. helyen fejezett be. Tassi Attila 14. lett a Hondával, míg Nagy Dániel tizenhetedikként ért célba a másik Zengő-Cuprával – utóbbi versenyét megpecsételte, hogy Tom Coronel már a második körben kilökte őt a pályáról a 13-as kanyarban, amiért a holland audist öt másodperces időbüntetéssel sújtották.

Az első futam végeredménye:

A fordított rajtrácsos, második versenyen akár a Zengő Motorsport győzelmére is volt esély, mivel Santiago Urrutia mellől Huff indult. Az uruguayi azonban jól kapta a rajtot, és utána is hiába autózott közvetlenül mögötte a 2012-es világbajnok, nem tört meg a nyomás alatt a Lynk & Có-s.

A leintésnél mindössze 0,380 másodperc volt a különbség közöttük, vagyis ennyin múlt a magyar vonatkozású WTCR-siker a Hungaroringen.

A Zengő Motorsportnál ennek ellenére óriási öröm volt, a díjátadó előtt Zengő Zoltán át is ölelte a brit versenyzőt. Ugyanakkor a magyar csapatnak a szomorúságra is volt oka: Nagy Dániel már az első tíz közelében autózott, amikor előbb Mehdi Bennani tolta bele az autója hátuljába Thed Björköt, a 13-as kanyarban pedig újfent Tom Coronel tette tönkre a versenyét. A többszörös Európa-kupás futamgyőztes magyar versenyzőnek ráadásul a bokszba is ki kellett jönnie, mivel a jobb hátsó kereke cserére szorult az ütközés következtében.

Az idén előszőr győző Urrutia és Huff mellé a hondás Néstor Girolami állhatott még fel a dobogóra, mögöttük Michelisz Norbert negyedik lett. Tassi, akárcsak az első futamon, a 14. helyen zárt.

A második futam végeredménye:

Két teljes forduló után Azcona vezeti a bajnokságot, 9 ponttal Girolami és 15-tel Urrutia előtt. Huff 40 pontos hátrányban, a 9. helyről várja a folytatást, a magyar versenyzők közül pedig Michelisz áll a legelőkelőbb helyen: 24 ponttal a tizenegyedik. Nagy 8 ponttal a 16., Tassi 7-tel a 17. helyet foglalja el a tabellán. Két hét múlva a spanyolországi Aragónban folytatódik a sorozat.