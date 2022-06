Lényegében az esélytelenek nyugalmával várta a 2022-es szezont Nagy Dániel, miután úgy tűnt, érdemi versenyzési lehetőség nem adódik számára. Végül szűk két héttel a túraautó-világkupa (WTCR) rajtja előtt, miközben a késő villanyszerelőt várta, kapta a telefonhívást Zengő Zoltántól, hogy a 2012-es világbajnok Rob Huff-fal és vele képzelné el az idei évet a bajnokságban.

„Azt gondolom, hogy csak a pályafutásom ideiglenes felfüggesztését jelentette volna” – mondta Nagy a Vezessnek adott interjújában, utalva arra, akkor sem hagyott volna fel végleg a versenyzéssel, ha nem fut be az utolsó pillanatban Zengő Zoltán felkérése.

Akkor sem esett volna kétségbe, ha nem jön a váratlan lehetőség: amellett, hogy folytatta volna (szak)kommentátori feladatait, saját vállalkozásába kezdett volna bele. „Egyre több lehetőséget kaptam közvetíteni az MTVA-nál, amit nagyon megszerettem, ezért úgy voltam vele, csak akkor vállalok be hétvégéket, ha nem ütköznek a munkával, a Forma-2-es, Forma-3-as vagy Forma-1-es szerepléseimmel” – vázolta fel helyzetét. Nagy több megkeresését kapott a TCR Európa-kupából, de mindenképpen a WTCR- és ETCR-szereplést részesítette volna előnyben.

„Mivel egyik ajánlat sem volt az asztalomon, úgy döntöttem, egy évet munkával töltök, utána majd meglátjuk, mennyit javul a helyzetem” – magyarázta a Zengő Motorsport versenyzője, miért nem váltotta ki eredetileg az idei évre a versenyzői licencét. „Voltak [egyéb] tervek, de amikor megkaptam a telefonhívást, egyből tudtam, hogy igent mondok, és óriási izgalommal töltött el, hogy újra itt vagyok.”

„Mindig is maximalista voltam, és már aznap este elkezdtem összeírni, kik lehetnek a szerelők, a mérnökök” – emlékezett vissza a megkeresés utáni első gondolatára. „Elkezdtem teljesen őrült módon megpróbálni bepótolni a kiesett időt, és minél több információhoz jutni, hogy minél felkészültebb üljek autóba az első teszt alkalmával.”

„A következő pedig, ami eszembe jutott, hogy »Úristen!« Nem is fogtam fel hirtelen egyik percről a másikra, hogy versenyezni fogok. Ilyenkor fejben is teljesen átállsz más működésre, és egyszer csak újra visszakerülsz a régi kerékvágásba, ráadásul abba a bajnokságba, ahol mindig is akartál versenyezni, és amibe oly nehéz bekerülni. Úgyhogy volt egy kis sokk, ami az első versenyhétvégén végig kitartott.”

Nagy „így nagyon hosszú és kemény év” elé néz, aminek nagyon örül, mondván, még csak 24 éves, „ilyenkor bírja az ember a terhelést keményen, ilyenkor kell megfeszülni”. Lesz-e így idő a pihenésre? „Kidolgozás alatt” – válaszolta nevetve.

Van-e különbség a benzines és az elektromos Cupra között?

„Semmiben sem hasonlítanak és mindenben különböznek” – foglalta össze röviden Nagy, aki azon kevés versenyző közé tartozik, aki a Cupra benzines és elektromos TCR-autójával is versenyezhetett már. „Rengeteg a különbség. Lassabb kanyartempó, viszont az egyenesekben sokkal nagyobb a tempó és a motorerő. Életre szóló élmény volt elektromos autókkal versenyezni, mert nagyon komoly kihívás volt.”

Mit mondanak a számok? A modernebb, hatfokozatú szekvenciális váltóval szerelt benzines Cuprában egy 2,0 literes, négyhengeres turbómotor dolgozik, mely – 6200-as percenkénti fordulatszám mellett – 340 lóerős teljesítményre képes, maximális, 420 Nm-es forgatónyomatékát pedig lényegesen alacsonyabb, 2500-as fordulaton adja le. Ezzel szemben a hátsókerék-hajtású Cupra e-Racert négy elektromotor hajtja, és annak ellenére, hogy közel 700 kilogrammal nehezebb, hasonló, 265-270 km/órás csúcssebességre képes. Kiemelkedő a gyorsulási mutatója, ugyanis kevesebb mint 3 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót álló helyzetből. A titok a kétszer akkora teljesítményben (680 lóerő) és nyomatékban rejlik.

Megjegyezte, azért is bizonyult óriási kihívásnak elektromos TCR-autóval versenyezni, mert nem nagyon lehet gyakorolni. „Az autó mindig más üzemmódban üzemel, egyedül az időmérőre van feltekerve a maximális, 700 lóerős teljesítményre, egyébként meg körülbelül 400 lóerővel használjuk egész hétvégén. Emiatt nem tudsz gyakorolni, improvizálni kell, viszont brutális sebesség és erő van az autóban” – magyarázta a miérteket.

„Ha gyors körön kell menni egy jót az autóval, akkor az elektromost választanám, mert sokkal nagyobb kihívás és sokkal izgalmasabb. Olyan, mint egy hullámvasút, amin érzed a gyomrodban a gombócot – itt ráadásul minden kigyorsításnál. Viszont a klasszikus túraautózás világában nőttem fel, még mindig imádom a benzin szagát, úgyhogy összességében a WTCR és a benzines túraautó továbbra is közelebb áll a szívemhez.”

Ennek ellenére, ahogy tavaly, úgy a jövőben sem az alapján fog vizsgálni egy lehetőséget, hogy az benzines vagy elektromos-e, hanem a jobb ajánlatot fogja elfogadni, ami az ő esetében magasabb szintű versenyzési lehetőséget és jobb esélyeket takar.

Tartja a kapcsolatot Michelisszel

Mielőtt tavaly az ETCR-ben visszatért volna a Zengő Motorsport kötelékébe, több mint három év után, többek között Michelisz Norbert – immár egykori – csapatával, a M1RA-val versenyzett a TCR Európa-kupában. Az összességében jól sikerült 2018-as idény után 2019-ben végül év közben szakítottak a felek.

A szakítás sem törte meg azonban Nagy és a 2019-es vk-győztes honfitárs kapcsolatát, sőt, amellett, hogy időnként egymást váltják a szakértői székben, rendszeresen beszélgetnek – még az interjú előtt is váltottak néhány szót egymással. „Abszolút állandó a kommunikáció közöttünk. Van, hogy versenyhétvégéken kívül is találkozunk” – erősítette meg kérdésünkre.

„Azt gondolom, hogy akiket a magyar autósportban, a gyorsasági szakágban ismerek, azokkal nagyjából tényleg összetartunk. Szoktunk egymással beszélni, néha külön találkozunk. Ha éppen valami nézeteltérés akad, azt is megbeszéljük. Nyilván nem kell, hogy legjobb barátok legyünk, de azt gondolom, tényleg jó a viszony, főleg, amikor hétvégéken találkozunk, és együtt töltünk egy kis időt, megvitatjuk az éppen aktuális, izgalmas kérdésköröket.”

Naggyal még a Super Racing Fesztivál alatt beszélgettünk, de összességében nem állt a pártján a szerencse a hétvége folyamán. A Hungaroringen ugyan továbbjutott a Q2-be az időmérő edzésen, de akkor – tőle független okból – kicsúszott és összetörte az autót, majd az első és a második versenyen is Tom Coronel ütötte ki őt, a pontszerzési esélyeivel együtt.

A keserédes hazai szereplés után a tabella 16. helyéről várja a folytatást, melyre a hétvégén Spanyolországban kerül sor.