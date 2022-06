„Lehet, hogy drog, vagy hülye vagyok, de ez éltet!”

A túraautó-világkupa (WTCR) hétvégi, magyarországi állomását megelőzően, egy viszonylag szűkkörű, sajtótájékoztatóval egybekötött esemény keretében a Vezess is lehetőséget kapott arra, hogy belessen a legnagyobb hazai versenycsapat, a Zengő Motorsport kulisszái mögé.

„A legnagyobb problémám az, hogy nem 100, hanem 102 vagy 103 százalékot szeretek kihozni magamból. A Zengő Motorsport célja soha nem volt más: nyerni, nyerni és nyerni. Ha ezt valaki nem így csinálja, tök feleslegesen öl bele iszonyatosan sok pénzt” – kezdte Zengő Zoltán, a csapat alapító-tulajdonosa. Arra is kitért, hogy nehezen indult az évük, és arra számít, a következő hónapok sem lesznek zökkenőmentesek, már csak a versenynaptárt övező bizonytalanság miatt sem.

Ugyanakkor bízik benne, hogy a magyar mérnökökből és szerelőkből álló csapata a rutinos Rob Huff-fal és a fiatal tehetséget képviselő Nagy Dániellel át tudja hidalni a nehézségeket. „Úgy gondolom, ezzel tudjuk komoly szinten vinni a magyar motorsport hírét a világban” – tette hozzá. Még a versenyzők szerződéseibe is belemélyedt a csapatvezető: például, ha Huff megnyeri a bajnokságot, akkora bónuszt fog kapni, hogy „ő kellőképpen motivált emiatt”.

Huff elmondta, hogy annak régi vágású stílusa miatt nagyon szereti a Hungaroringet, mivel az Egyesült Királyságban is a legtöbb pálya ilyen, és nincs lehetőség hibázni. „Elmondanám a titkokat, de akkor megírnátok, úgyhogy nem fogom elmondani” – mondta nevetve a 2012-es világbajnok, amikor a magyarországi sikerei titkáról kérdezték (és lássuk be, igaza van).

A 41 éves versenyző ízig-vérig benzinvérűnek vallja magát, amit az is bizonyít, hogy elektromos túraautó még nem is próbált ki. „Az a jó hír, hogy zöld csapat vagyunk” – fűzte hozzá, utalva a csapat színére. Olyannyira a régi típusú autókat kedveli inkább, hogy két héttel korábban egy 24 hengeres versenyautót vezetett Spa-Francorchamps-ban. „Már megint ingoványos talajra kerültem, úgyhogy nem mondanék inkább semmit, magyarul meg pláne nem.”

2018-ban, szabadkártyásként épp Huff mögött célba érve intették le Nagyot a második helyen, ám a 24 éves magyar pilóta leszögezte, ilyenkor nem szerencsés, ha versenyzőként egy korábbi eredménnyel istápolja a lelkét. „Látni kell, hogy nem vagyunk sokan, tizenheten, de nagyon magas a színvonal. Nyilván szeretnék majd dobogóra állni, és nagyon jó lenne annak legfelső fokán ünnepelni, de ehhez egyelőre még nagyon sokat kell dolgozni” – tekintett előre hazai hétvégéjére.

Nagy tavaly – több mint három év után – tért vissza a Zengő Motorsporthoz, de mint mondta, akkor még teljesen mások voltak a körülmények. „Akkor még a WTCC-ben versenyeztünk, egy olyan autóval, ami nem annyira volt versenyképes, és azzal próbáltunk fejlődni, elcsípni az utolsó pontszerző helyeket. Ez most egy teljesen más projekt, hiszen az autónk teljesítménye megegyezik a többiekével” – hasonlította össze egykori és mostani zengős időszakát. Hozzátette: a szezon előtt azonnal igent mondott a felkérésre, de elégedett az eddigi teljesítményével, és reméli, tudják folytatni a fejlődést.

A Cuprát az ellátási hiány sem billentette ki Rozgonyi Ádám, a Cupra magyarországi márkaigazgatója amellett, hogy a hazai importőr Zengő Motorsporttal folytatott együttműködéséről beszélt, a márka aktuális helyzetéről tartott felvilágosítást. A Volkswagen-csoport támogatásának köszönhetően 190 százalékos növekedéssel, 79 ezer eladott autóval zárta a 2021-es évét a spanyol gyártó. A jelenlegi értékesítések 80 százalékát ráadásul a négyéves márka első önálló modellje, a Formentor adja. Később pedig nemcsak a motorspektrumát bővíti tovább a Cupra, de a következő bő két évben három új, köztük két tisztán elektromos modellt (Tavascane, UrbanRebel) dob piacra – ezekről itt írtunk részletesen. 2022-ben pedig – a tavalyi eredményeket felülmúlva – a duplázás a Cupra célja, ráadásul a kilátások is biztatóak, amit jól mutat, hogy május végén máris 20%-os növekedés látszik az egész éves adatokhoz képest.

Zengő Zoltán álma a csapat álma is

Még a pandémia 2020-as kirobbanásakor újította fel a budapesti Kondorosi úton található bázisát a Zengő Motorsport, csakhogy azóta ki is nőtte azt. A helyszínen tartott tárlatvezetés során Zengő Zoltán elmondta, már tervben van a költözés – a mostani bázistól nem messze nézték ki maguknak a területet, ahová egy közel 2500 négyzetméteres új központot terveznek.

A versenyzés mellett ugyanis az eddiginél is nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni az utánpótlásnevelésre Zengőék, ami nemcsak a versenyzők, hanem például szerelők, adat- és versenymérnökök képzését is takarná. Már a jelenlegi központban is kialakítottak volna egy, két teljes felszerelésből álló professzionális szimulátortermet, de ez már csak az új, külön oktatóközponttal rendelkező létesítményben fog megvalósulni.

A mostani helyszín is a „mediterrán, családias” csapatszellem jegyében hangulatos buliknak és csapateseményeknek ad otthont, mert Zengő meglátása szerint a professzionális sport mellett szükség van arra, hogy „egy kicsit éljünk, mert kib*szott rövid az élet, és szerintem tudnunk kell az álmaink megvalósítása mellett ki is kapcsolódni egy kicsit”.

A Zengő Motorsport további kulissza- és műhelytitkaiért lapozd végig galériánkat:

„Lehet, hogy drog, vagy hülye vagyok, de ez éltet!” „Lehet, hogy drog, vagy hülye vagyok, de ez éltet!” 1 /23 A Cuprákban még a Slovakiaring pályarajza virított, mivel a sajtóeseményt megelőző napokban a szomszédos országban, Diósförgepatonyban tesztelt a Zengő Motorsport. A szabály csak a versenynaptárban aktuálisan szereplő pályákon való tesztelést tiltja, ez alól a Nordschleife jelent egyedül kivételt – a magyar csapat élt is a lehetőséggel, és még a versenyhétvége előtt kibérelték egy napra a 25 kilométeres aszfaltcsíkot. A Cuprákban még a Slovakiaring pályarajza virított, mivel a sajtóeseményt megelőző napokban a szomszédos országban, Diósförgepatonyban tesztelt a Zengő Motorsport. A szabály csak a versenynaptárban aktuálisan szereplő pályákon való tesztelést tiltja, ez alól a Nordschleife jelent egyedül kivételt – a magyar csapat élt is a lehetőséggel, és még a versenyhétvége előtt kibérelték egy napra a 25 kilométeres aszfaltcsíkot. Fotó megosztása: 2 /23 A szlovákiai teszt összességében jól sikerült, de Rob Huff pályaleszélesítésével kissé kalandosan ért véget. Amellett, hogy a Cupra fűnyíróként funkcionált, még egy fedélzeti kamerát is kereshettek a csapattagok. A szlovákiai teszt összességében jól sikerült, de Rob Huff pályaleszélesítésével kissé kalandosan ért véget. Amellett, hogy a Cupra fűnyíróként funkcionált, még egy fedélzeti kamerát is kereshettek a csapattagok. Fotó megosztása: 3 /23 A benzines Cupra TCR-ben a 2,0 literes, négyhengeres motor 340 lóerős teljesítményre képes, amit az első tengelyre ad le. 1265 kg-os minimumtömegével pedig jelentősen könnyebb az elektromos változatnál, mely ugyan kétszer erősebb, 680 lóerős, sokkal nehezebb is, versenyzővel együtt nagyjából két tonnát nyom. A benzines Cupra TCR-ben a 2,0 literes, négyhengeres motor 340 lóerős teljesítményre képes, amit az első tengelyre ad le. 1265 kg-os minimumtömegével pedig jelentősen könnyebb az elektromos változatnál, mely ugyan kétszer erősebb, 680 lóerős, sokkal nehezebb is, versenyzővel együtt nagyjából két tonnát nyom. Fotó megosztása: 4 /23 Rengeteg felszerelése van a csapatnak, az ilyesféle figyelmeztető táblák is a részei. Rengeteg felszerelése van a csapatnak, az ilyesféle figyelmeztető táblák is a részei. Fotó megosztása: 5 /23 Hahó, szponzorok! A kérdőjel nektek szól! Hahó, szponzorok! A kérdőjel nektek szól! Fotó megosztása: 6 /23 Relikviáknak sincs híján a csapat: számos serleg színesíti a Zengő Motorsport kollekcióját. A gyűjtemény egyik legfrissebb darabja a Szocsiban tavaly szerzett, győztes csapatnak járó serleg – Zengő Zoltán elárulta, a dupla győzelmet óriási buli követte a csapatnál, habár saját bevallása szerint nem iszik alkoholt. A másik pedig a versenykesztyű, amit Nagy Dániel az ETCR-szezon után adott főnökének. Relikviáknak sincs híján a csapat: számos serleg színesíti a Zengő Motorsport kollekcióját. A gyűjtemény egyik legfrissebb darabja a Szocsiban tavaly szerzett, győztes csapatnak járó serleg – Zengő Zoltán elárulta, a dupla győzelmet óriási buli követte a csapatnál, habár saját bevallása szerint nem iszik alkoholt. A másik pedig a versenykesztyű, amit Nagy Dániel az ETCR-szezon után adott főnökének. Fotó megosztása: 7 /23 Nemcsak a felső, hanem az alsó szinten is számos serleg található a Zengő Motorsport múltjából, még a WTCC-s időkből is. Nemcsak a felső, hanem az alsó szinten is számos serleg található a Zengő Motorsport múltjából, még a WTCC-s időkből is. Fotó megosztása: 8 /23 A szurkolóktól kapott ajándékokat is nagy becsben tartják: a képen Zengő Zoltán azt a porcelánserleget mutatja meg, amit még 2017-ben kaptak, amikor Nagy Dániel mellett a korábbi Forma-1-es pilóta, Olivier Panis fia, Aurélien volt a csapat másik versenyzője. A szurkolóktól kapott ajándékokat is nagy becsben tartják: a képen Zengő Zoltán azt a porcelánserleget mutatja meg, amit még 2017-ben kaptak, amikor Nagy Dániel mellett a korábbi Forma-1-es pilóta, Olivier Panis fia, Aurélien volt a csapat másik versenyzője. Fotó megosztása: 9 /23 Zengő Zoltán múltját is megismerhetjük nyomokban: korábbi Mercedesének kicsinyített mását Cserkuti József készítette el, amit 2011-ben dedikált is. Zengő Zoltán múltját is megismerhetjük nyomokban: korábbi Mercedesének kicsinyített mását Cserkuti József készítette el, amit 2011-ben dedikált is. Fotó megosztása: 10 /23 A mini-Moszkvics pedig a kezdetet jelenti, már Zengő autósport iránti érdeklődését jelenti. (A csapatfőnök egy képet is mutatott kiskori önmagáról, ahogy egy ilyen autóban ül.) A mini-Moszkvics pedig a kezdetet jelenti, már Zengő autósport iránti érdeklődését jelenti. (A csapatfőnök egy képet is mutatott kiskori önmagáról, ahogy egy ilyen autóban ül.) Fotó megosztása: 11 /23 Michelisz Norbert is a Zengő Motorsportnak köszönhetően jutott el a túraautó-világbajnokságba, onnan pedig a világkupagyőzelemig meg sem állt. Michelisz Norbert is a Zengő Motorsportnak köszönhetően jutott el a túraautó-világbajnokságba, onnan pedig a világkupagyőzelemig meg sem állt. Fotó megosztása: 12 /23 Kedvenc tárgyalójában is körbevezetett minket a csapatfőnök: ahol a papír az asztalra van ragasztva, ott szokott dolgozni. Rob Huff pedig a szembelévő széken írta alá a szerződését a csapattal. Kedvenc tárgyalójában is körbevezetett minket a csapatfőnök: ahol a papír az asztalra van ragasztva, ott szokott dolgozni. Rob Huff pedig a szembelévő széken írta alá a szerződését a csapattal. Fotó megosztása: 13 /23 Fotó megosztása: 14 /23 A műhely felülnézetből is jól belátható, a komplexumban ráadásul rengeteg tévé található. Ennek oka az, hogy az oktatóközpontot is itt akarták létrehozni, a képernyők pedig a szemléltetést, modellezést szolgálták volna. A műhely felülnézetből is jól belátható, a komplexumban ráadásul rengeteg tévé található. Ennek oka az, hogy az oktatóközpontot is itt akarták létrehozni, a képernyők pedig a szemléltetést, modellezést szolgálták volna. Fotó megosztása: 15 /23 A legprofibb technikákat ugyan csak a sötétben pillanthattuk meg, de egy átlagosnak ugyancsak nem mondható szimulátort is megtekinthettünk, sőt, ki is próbálhattunk az épület előtt. Amikor megérkeztünk a helyszínre, épp Rob Huffék próbálták ki. A legprofibb technikákat ugyan csak a sötétben pillanthattuk meg, de egy átlagosnak ugyancsak nem mondható szimulátort is megtekinthettünk, sőt, ki is próbálhattunk az épület előtt. Amikor megérkeztünk a helyszínre, épp Rob Huffék próbálták ki. Fotó megosztása: 16 /23 Fotó megosztása: 17 /23 A Zengő Motorsport felkészülési procedúrájában ez a legritkább darab, ugyanis F1-es csapatoknak fejlesztették, így sokáig csak azok juthattak hozzá, akik a Forma-1-ben versenyeztek. Elsősorban nyakat és az alkart fejleszti, Magyarországon pedig csak egy ilyen eszköz található. A Zengő Motorsport felkészülési procedúrájában ez a legritkább darab, ugyanis F1-es csapatoknak fejlesztették, így sokáig csak azok juthattak hozzá, akik a Forma-1-ben versenyeztek. Elsősorban nyakat és az alkart fejleszti, Magyarországon pedig csak egy ilyen eszköz található. Fotó megosztása: 18 /23 Edzőtermekben gyakran látott módon lehet nagyobb súllyal is terhelni az érintett izomcsoportokat, így sokkal élethűbben lehet szimulálni akár azokat az erőhatásokat is, amik a való életben érik a versenyzőket. Edzőtermekben gyakran látott módon lehet nagyobb súllyal is terhelni az érintett izomcsoportokat, így sokkal élethűbben lehet szimulálni akár azokat az erőhatásokat is, amik a való életben érik a versenyzőket. Fotó megosztása: 19 /23 Démi Bélának van a legaprólékosabb munkája a csapaton belül: egy versenyhétvégén nem kevesebb mint 64 versenygumi felkészítéséért felel, ideértve azok nyomását és futásteljesítményét is, minderről pedig statisztikát is kell vezetnie. Démi Bélának van a legaprólékosabb munkája a csapaton belül: egy versenyhétvégén nem kevesebb mint 64 versenygumi felkészítéséért felel, ideértve azok nyomását és futásteljesítményét is, minderről pedig statisztikát is kell vezetnie. Fotó megosztása: 20 /23 A tárlatvezetés végén Nagy Dániel a Cupra versenykormányát is bemutatta. A tárlatvezetés végén Nagy Dániel a Cupra versenykormányát is bemutatta. Fotó megosztása: 21 /23 Érdekesség, hogy az itatórendszert egyáltalán nem használják a WTCR-ben, lévén annak, hogy a futamok jellemzően 25-30 percesek. Az endurance-futamokon annál inkább, és ugyanez igaz a kipörgésgátlóra (ABS). Ugyanakkor fontos szerepet tölt be az ALS gomb, amivel a turbónyomást tartják szinten a jobb gázreakció érdekében (a gyakorlatban ilyenkor csattogó, durrogó hangot hallunk az autó kipufogója felől). Érdekesség, hogy az itatórendszert egyáltalán nem használják a WTCR-ben, lévén annak, hogy a futamok jellemzően 25-30 percesek. Az endurance-futamokon annál inkább, és ugyanez igaz a kipörgésgátlóra (ABS). Ugyanakkor fontos szerepet tölt be az ALS gomb, amivel a turbónyomást tartják szinten a jobb gázreakció érdekében (a gyakorlatban ilyenkor csattogó, durrogó hangot hallunk az autó kipufogója felől). Fotó megosztása: 22 /23 Szúrópróbaszerűen azt is ellenőrizni szokták, mennyi idő alatt tud kiszállni a versenyző az autójából – ennek biztonsági szempontból van jelentősége, mivel egy komolyabb balesetnél, tűzesetnél rendkívül gyorsan el kell hagyni az autót. A szintidőt 8 másodpercben állapítják meg, ezzel azonban a Nagyhoz hasonlóan magas pilóták általában bajban vannak. Nem elég ugyanis kicsatolni az ötpontos biztonsági övet, lecsatolni a védőhálót, és kikászálódni a bukócsöveken keresztül, de még a kormányt is le kell venniük a helyéről, hogy ki tudják passzírozni magukat. Szúrópróbaszerűen azt is ellenőrizni szokták, mennyi idő alatt tud kiszállni a versenyző az autójából – ennek biztonsági szempontból van jelentősége, mivel egy komolyabb balesetnél, tűzesetnél rendkívül gyorsan el kell hagyni az autót. A szintidőt 8 másodpercben állapítják meg, ezzel azonban a Nagyhoz hasonlóan magas pilóták általában bajban vannak. Nem elég ugyanis kicsatolni az ötpontos biztonsági övet, lecsatolni a védőhálót, és kikászálódni a bukócsöveken keresztül, de még a kormányt is le kell venniük a helyéről, hogy ki tudják passzírozni magukat. Fotó megosztása: 23 /23 A versenyhétvégéken több szempontból is fontos szerepet tölt be a csapat kamionja: itt készülnek fel a versenyekre (egyeztetésekkel, adatelemzésekkel stb.), sőt, a versenyzők ide tudnak elvonulni például egy-egy szieszta vagy interjú idejére. Speciális belső kialakításuk miatt úgy kell külön gyártatni, hiszen az autók elhelyezéséről is gondoskodni kell. A versenyhétvégéken több szempontból is fontos szerepet tölt be a csapat kamionja: itt készülnek fel a versenyekre (egyeztetésekkel, adatelemzésekkel stb.), sőt, a versenyzők ide tudnak elvonulni például egy-egy szieszta vagy interjú idejére. Speciális belső kialakításuk miatt úgy kell külön gyártatni, hiszen az autók elhelyezéséről is gondoskodni kell. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

„A tapasztalat, a tudás, az elszántság, a hit és a szorgalom ebben a csapatban most megvan. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatomra, ugyanis hiába lennék én, ha nem lenne mögöttem egy ilyen fantasztikus stáb. Ez pedig nemcsak Zengő Zoltán álma, hanem az egész csapatunk álma” – jegyezte meg.

Sokan megkérdőjelezték az elmúlt években, mit miért csinál Zengő Zoltán. „Ha egyszer sikerült felfedeznem Michelisz Norbit, eljutott a világkupa-szintig, és sajnos nem lehettem ott mellette, mint csapat és autómárka, akkor legyen egyszer egy olyan, ahol ott tudok lenni. Hiányzik ez az érzés” – fejtette ki, hozzátéve, üzleti tervet már egyáltalán nem lát az álmaiban.

Ha meglátja valakiben a tehetséget, és azt kamatoztatni is tudja, szeretné, ha ez a Zengő Motorsportnak is sikerülne.

„Lehet, hogy drog, vagy hülye vagyok, de ez éltet!”

– jelentette ki kertelés nélkül. „Az éltet, hogy győzünk, fent állunk a dobogón, megszólal a magyar himnusz, és mint egy hülye gyerek, elkezdek zokogni.”

Egy vagyonba került a tavalyi év a Zengő Motorsportnak

2021-ben dupla kihívással kellett szembenéznie a Zengő Motorsportnak, mivel nemcsak a WTCR-ben, hanem az újonnan indult elektromos bajnokságban, az ETCR-ben is helyt kellett állniuk a Cupra partnereként. A magyar csapat a spanyol márkával együtt annyira eredményesen szerepelt a sorozatban, hogy a csapatbajnoki cím mellett – Mattias Ekström révén – az egyéni kiírást is megnyerte.

Ennek ellenére az idei program túlzás nélkül az utolsó utáni pillanatban állt össze: alig tíz nappal az idény első futam előtt jelentették be, hogy Rob Huff-fal és Nagy Dániellel indulnak a WTCR-ben, és ezzel a benzines Cuprák számát is lefelezték, tartalékversenyzőként pedig Boldizs Bence is marad a csapat kötelékében. Az már korábban világossá vált, hogy az ETCR-projektet nem folytatják Zengőék, így azt Ekström csapata, az EKS vette át.

Mint az a sajtótájékoztatón kiderült, 3,6 millió euróba, átszámítva 1,4 milliárd forintba került a tavalyi évad. A tetemes kiadások annak tudhatóak be, hogy a négyautós WTCR- és a kétautós ETCR-projekt miatt összesen 80 ember fizetéséről és – a versenyhétvégéken – ellátásáról is gondoskodni kellett. Öt-hat kamionnal járták a versenyhelyszíneket; olyan is előfordult, hogy A-ból B-be 17 bérelt autóval jutottak el – ez jelenleg hattal is megoldható.

Rajongók is felkerülhetnek a Zengő Motorsport autóira

Akik látták a Zengő Motorsport két Cuprájának idei dizájnját, rögtön feltűnhetett nekik, hogy azok oldalain egy-egy kérdőjel ékeskedik. A mögötte rejlő üzenet az első pillanattól fogva sejthető volt, de az alapító-tulajdonos ezúttal egyértelműsítette is azt. „Helló, szponzorok, mi van ebben a világban?” – tette fel a kérdést Zengő Zoltán az autó oldalára mutatva. Hangsúlyozta: nem a Molnak szól az üzenet, az állami olajvállalat ugyanis továbbra is támogatja a csapatot.

A hétvégi, egyébként ingyenesen látogatható Super Racing Fesztiválon az eddiginél is nagyobb visszhangot kapnak a kérdőjelek. A verseny napjára ugyanis rajongók fényképei, üzenetei fogják elárasztani a magyar alakulat autóit, jelezve, hogy kitartanak a Zengő Motorsport mellett. Az ehhez kapcsolódó tagsági program részleteiről majd a csapat Facebook-oldalán olvashatnak a szolidáris érdeklődők, Zengő pedig arról is biztosította a sajtó képviselőit, a fóliázópartner már készenlétben áll a szombat esti feladathoz.

Tavaly a Hungaroringen is beleshettünk a Zengő Motorsport kulisszáé – az akkor készült háttéranyagunk itt olvasható el: