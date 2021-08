A Forma-1-es kívül is van élet a Hungaroringen: augusztus 20-a és 22-e között rendezik a túraautó-világkupa hungaroringi fordulóját, de a fő attrakció mellett az elektromos kísérőszéria, a Pure ETCR mezőnye is hazánkba látogatott. A forgatagot a helyszínen tekintettük meg szombaton, a mindkét sorozatban érintett Zengő Motorsport pedig még a garázsaiba is beengedett bennünket. Az alábbi képek bármelyikére kattintva galéria nyílik!

Nincs annyira tele a bokszutca mögötti rész, mint Forma-1 idején, de bőven akad kamion