Sokáig erősen kérdőjeles volt, rajthoz áll az idei WTCR-szezonban a Zengő Motorsport – az már korábban kiderült, hogy az elektromos túraautó-világkupában (ETCR) nem folytatja a magyar csapat, így a Cupra ottani projektjét a tavalyi bajnok, kétszeres DTM-győztes és ralikrossz-világbajnok Mattias Ekström, az EKS csapata viszi tovább.

Végül pénteken, azaz egy héttel a sorozat franciaországi szezonnyitója előtt tisztázódott, hogy az eddigi négy helyett két autóval ugyan, de ott lesz a mezőnyben Zengő Zoltán csapata. A két Cuprát a 2012-es túraautó-világbajnok Rob Huff, illetve a csapatot az ETCR-ben már tavaly is erősítő, a hazai Forma-1-es közvetítésekből is ismert Nagy Dániel fogja vezetni.

„Nem akarom elmondani, mit érhetünk, meglátjuk majd a szezon végén, de nagyon magabiztosak vagyunk versenyzőiket, Rob Huff és Nagy Danit illetően” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Zengő Zoltán. A csapatfőnök hozzátette: Huff amellett, hogy tapasztalatával, tehetségével és tudásával segíti a csapatot, Nagy fejlődését is támogatja. „Hiszünk benne, hogy a korábbi bajnok és a fiatal magyar tehetség révén nagyon jó felállásunk van” – jelentette ki.

„Van egy régi mondás, miszerint annyira vagy jó, mint ahogy az utolsó futamod sikerült. Mi pedig mindkét futamot megnyertük a legutóbbi fordulón” – utalt az oroszországi szezonzárón aratott sikerekre Huff. „Zengővel azonban elég idősek, bölcsek vagyunk, és elég tapasztaltak ahhoz, hogy tudjuk, nehéz lesz a szezonkezdet, mivel elég későn állt össze sok minden. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bármi is lefutott lenne.”

Nagy Dániel az utolsó, 2017-es WTCC-szezon óta először teljesíthet komplett évet a túraautózás legmagasabban jegyzett kategóriájában, ugyanakkor nem teljesen ismeretlen számára a WTCR, hiszen a 2018-as hungaroringi fordulón szabadkártyával rajthoz állt, és épp Huffot üldözve végül másodikként intették le.

„Pár éve már vártam arra, hogy teljes évet futhassak a WTCR-ben, de sosem jött a lehetőség” – taglalta a 24 éves versenyző, aki időközben az ETCR mellett a TCR Európa-kupában versenyzett még, ahol összesen tíz dobogós helyezést, köztük egy futamgyőzelmet szerzett. „Azt gondolom, idén sem lesz már rá lehetőségem, ezért úgy döntöttem, nem is próbálkozom. Majd jött a telefonhívás jó barátomtól, Zengő Zoltántól, és megkérdezte, csatlakoznék-e a csapatához, megpróbálni folytatni az ő álmát” – tette hozzá, elárulva, hogy mindössze néhány napja értesült ő is arról, hogy idén ülése lesz a WTCR-ben.

Ilyen kevesen még nem indultak a WTCR-ben

A Zengő Motorsport felállásával együtt a túraautó-világkupa egész éves nevezési listáját is nyilvánosságra hozták pénteken. Ebből kiderült, hogy a magyar csapat két Cuprájával együtt összesen 17 autót neveztek az idei évre, ezen felül legfeljebb szabadkártyás résztvevőkre lehet számítani egy-egy fordulón.

A túraautó-világkupa (WTCR) 2022-es indulói:

#5 Michelisz Norbert (magyar, Hyundai)

#9 Tassi Attila (magyar, Honda)

#11 Thed Björk (svéd, Lynk & Co)

#12 Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk & Co)

#16 Gilles Magnus (belga, Audi)

#17 Nathanaël Berthon (francia, Audi)

#18 Tiago Monteiro (portugál, Honda)

#25 Mehdi Bennani (marokkói, Audi)

#29 Néstor Girolami (argentin, Honda)

#33 Tom Coronel (holland, Audi)

#55 Ma Csing-hua (kínai, Lynk & Co)

#68 Yann Ehrlacherr (francia, Lynk & Co)

#79 Rob Huff (brit, Cupra)

#86 Esteban Guerrieri (argentin, Honda)

#96 Mikel Azcona (spanyol, Hyundai)

#99 Nagy Dániel (magyar, Cupra)

#100 Yvan Muller (francia, Lynk & Co)