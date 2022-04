„Úgy érzem magam az idei évben, mint a pályafutásom elején, amikor azt éreztem, van miért küzdeni” – jelentette ki Michelisz Norbert az OMV Hungária keddi sajtótájékoztatóján.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar versenyző saját bevallása szerint is eddigi legkomolyabb kihívására készül, hiszen ebben a szezonban nemcsak a WTCR, hanem az ETCR, vagyis az elektromos túraautó-világkupa versenyein is rajthoz áll. „Nagyon keveset leszek itthon” – tette hozzá, arra utalva, hogy tíz WTCR-hétvégével párhuzamosan hét ETCR-forduló a felkészülés és a tesztek szempontjából is sűrűbb beosztást jelent.

A Vezessnek adott interjújában a túraautó-világkupa 2019-es bajnoka elárulta, már tavaly elkezdtek egyeztetni a Hyundai Motorsporttal arról, milyen szerepkörben képzelik el őt. „Amikor jött a lehetőség, hogy mit szólnék az ETCR-hez, nagyon örültem, és nyitott is voltam az új kihívás felé” – nyilatkozta. Három éve ugyancsak a mi kérdésünkre válaszolva vallotta be, hogy szívesen kipróbálná a Hyundai elektromos autóját. „Onnantól fogva, hogy láttam más versenyzők esetében, hogy össze lehet kombinálni a két bajnokságot, nem sokáig volt kétely a fejemben azzal kapcsolatban, ezt a lehetőséget most meg kell ragadni” – jegyezte meg.

A dupla program kapcsán elmondta, hogy a versenyhétvégék közötti felkészülésre is hatással lehet, mégis úgy gondolja, jobban össze tudja majd egyeztetni a két sorozatot, mint annak idején a versenyzést az általa 2017-ben alapított csapat, a M1RA irányításával. „Egyszerűbb a helyzet idén” – fejtette ki. „Mégiscsak az van, hogy a versenyzés sokkal több időmet leköti, mint a korábbi években. Ha a felkészülést veszem alapul, az elmúlt 2-2,5 hónapban nagyon keveset voltam itthon. Ez egyrészt jó, mert szeretek versenyezni és tesztelni, de az itthoni aktivitások, mint akár az ilyen jellegű rendezvények vagy a Forma-1-es közvetítés, nem lesznek adottak, mert nincs rá időm.”

Nem vár azonnali sikert az új kihívásban

„Nem számítok arra, hogy az első pillanattól kezdve futamgyőzelemekért fogok harcolni” – utalt arra, hogy egy év hátránya van például csapattársaival, Jean-Karl Vernay-jel és Mikel Azconával szemben, az eddigi teszteken pedig nagyjából 35 kör tudott megtenni az ETCR-technikával.

A négy elektromotorral szerelt Veloster N ETCR körülbelül az Elantra N TCR-nél 450-500 kilogrammal többet, 1800 kilogrammot nyom, viszont kétszer olyan erős, ami azt jelenti, hogy a teljesítménye – időmérős üzemmódban – akár a 700 lóerőt is elérheti, míg a hatfokozatú szekvenciális váltóval rendelkező WTCR-autó négyhengeres, 2,0 literes motorja 350 lóerős teljesítményre képes. Abban is különbözik egymástól a két technika, hogy az elektromos sorozatban versenyabroncsok helyett lényegében utcai gumikat használnak.

„Sokkal finomabban kell vezetni az ETCR-autót, hogy valaki kiegyensúlyozott legyen. Ez egyrészt azért van, mert sokkal hajlamosabbak arra a gumik, hogy túlhevítsük azokat, és így a csúszkálásra is, meg egyáltalán azzal, hogy ezt a tömeget mozgatjuk a versenypályán. Idő kell, hogy mindehhez alkalmazkodjak, de igyekszem hatékonyan használni a rendelkezésre álló időt” – magyarázta a vezetéstechnikai különbségeket Michelisz. Ugyancsak újdonságot jelent a magyar versenyzőnek, hogy az elektromos Hyundai hátsókerék-hajtású, holott karrierje során eddig leginkább elsőkerék-hajtású autókat vezetett.

Ahogy azt tette szezon előtti blogbejegyzésében, úgy az interjú során is aláhúzta, hogy egyik bajnokságot sem akarja priorizálni a másikkal szemben, lesznek azonban kompromisszumok. „A közös versenyhétvégéken biztos” – válaszolta arra a kérdésre, lesz-e olyan pontja az eddig bevett gyakorlatnak, amin változtatni kell. „Itt az lesz, hogy az egyik autóból kiszállsz, a másikba beülsz, ráadásul olyan technikák esetében, amiket másképp kell vezetni. Ez nem nagyon teszi lehetővé, hogy bármi mást csináljak egy hétvégén, mint a versenyzés és az arra való felkészülés” – folytatta. Úgy fogalmazott, hogy amíg a WTCR-ben minden egyes eseményt megbeszélés követett, ebben a formában nem biztos, hogy lesz rá lehetőség.

Olyan, mintha 250 km/órás tempónál kellene sakkozni Az OMV Hungária eseményén Kováts Botond marketingmenedzser bejelentette, hogy a társaság 2022-ben is folytatja az együttműködést Michelisz Norberttel, az idei lesz az ötödik közös szezonjuk. A Budapest belvárosában tartott rendezvényen ezzel együtt bemutatták a fizikai ETCR-felkészülésben kulcsszerepet betöltő egyik eszközt, a Blazepodot, mellyel a gyors döntéshozatalt, illetve általánosságban a reakcióidőt lehet fejleszteni. Tulajdonképpen négy lámpából áll, és arra kell figyelni, mikor villan fel a zöld fény, és amint ez megtörténik, „lecsapni” rá. A koncentrációt persze más színek felvillanása teszi próbára. „Egy autóversenyző mint sportoló felkészítése alapvetően egy komplex feladat. Ha nagyon hétköznapi nyelven szeretném megfogalmazni, úgy kell elképzelni, mintha 250 km/órás tempónál kellene sakkozni” – mondta Matics Zsolt, a Fit4Race alapítója, egyúttal Michelisz versenytrénere. Kiemelte: míg a WTCR-nél a koncentráció és a fenntartott figyelem kerül előtérbe, az ETCR szempontjából a rajt és az első körök hangsúlyosabbak, ezért a gyors reagálásnak és döntéshozatalnak komolyabb jelentősége van.

Fejlesztések nélkül, új csapattárssal

„Nem lett gyorsabb az autó, mint a tavalyi évben, de sokkal hatékonyabban ki tudjuk használni” – ezekkel a szavakkal sugallta Michelisz, hogy egyáltalán nem fejlesztették a tél folyamán a WTCR-ben használt versenyautóját.

„Egy ideje hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lehető legszélesebb spektrumban teszteljük az autót. Szándékosan teszteltünk hűvösebb és melegebb körülmények között is. Ez a tavalyi évben hiányzott, és emiatt néha jók voltunk, néha nem. Nem engedhető meg a kiegyensúlyozottság ilyenfajta hiánya egy ilyen szoros bajnokságban.”

Nem elhanyagolható változás Michelisz pályafutásában, hogy a 2009-es vb- és a 2018-as vk-győztes Gabriele Tarquini visszavonulása után új csapattársat kapott Mikel Azcona személyében. A Cuprától, illetve a Zengő Motorsporttól leigazolt pilóta érkezésével kapcsolatban a Vezess megkérdezte, változtat-e majd bármit is a hozzáállásán. „Őszintén szólva nem” – vágta rá.

„Az első versenyhétvége előtt továbbra is azt érzem, ha magamból mindent ki tudok hozni, a feladat nagy része el van végezve, de ez nem jelenti azt, hogy engem nem lehet megverni, hanem arról van szó, szerintem az a célravezető, ha az ember saját magára figyel. Már ötödik éve versenyzem ebben a közegben, de igyekszem én is magammal foglalkozni.”

Elmondása szerint látszik az eddigi tesztekből, hogy Azcona nagyon gyors és talpraesett, gyorsan is alkalmazkodik, sőt, mint azt a sajtótájékoztató alatt megjegyezte, a spanyol már a második-harmadik teszt után egy szinten volt vele köridő tekintetében.

Amellett, hogy ez motiválja arra, hogy új ismereteket sajátítson el vezetéstechnikailag, Michelisz úgy érzi, tapasztalatából fakadóan helyzeti előnyből indul.

„Jobban ismerem ezt a közeget, és arra kell törekednem, hogy ezt a helyzeti előnyt ki is használjam” – fűzte hozzá.

Korábbi utalása alapján Michelisz a mezőny három legjobb pilótája közé sorolja Azconát, így felmerült a kérdés, ő magát hova sorolja. „Nehéz ezt megmondani, mert ő lendületben van, és hiába nem ismeri a közeget, dolgozik benne egy fiatalos lendület. Én is tudom magamról, ha az ember megérkezik egy új közegbe, minden pillanatban bizonyítani szeretne, ami mesterségesen nyilván nehezen generálható, én például most nem tudnám” – mondta új csapattársáról, akivel bevallása szerint már korábban is jól kijött.

„Magamat is az első háromba sorolom” – felelte a kérdésre. „Ilyen szempontból azt érzem, ha magamból ki tudom hozni a legtöbbet, akkor ebben a bajnokságban én is ott vagyok a legjobb versenyzők között.”

A túraautó-világkupa (WTCR) 2022-es versenynaptára:

május 7-8.: Circuit de Pau-Ville, Franciaország

május 26-28.: Nürburgring Nordschleife, Németország

június 11-12.: Hungaroring, Magyarország

június 25-26.: MotorLand Aragón, Spanyolország

július 2-3.: Circuito Internacional de Vila Real, Portugália

július 23-24.: Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, Olaszország

augusztus 6-7.: Anneau du Rhin, Franciaország

október 8-9.: Inje Speedium, Dél-Korea

november 5-6.: Ningbo International Circuit, Kína

november 18-20.: Guia Circuit, Makaó

Az elektromos túraautó-világkupa (ETCR) 2022-es versenynaptára: