Szezonjának eddigi alakulását csütörtökön, a támogatója, az OMV üzemanyagcég által szervezett sajtóreggelin értékelte. „Abszolút elérhető távolságban van az első helyezett. Úgy tűnik, mindenképpen tovább folytathatom a harcomat a világkupa-cím megszerzéséhez az idei évben” – kezdte gondolatait a 35 esztendős pilóta. „Nyilván hátra van még négy versenyhétvége, és voltak olyan versenyzők, akik idáig picit balszerencsésebbek voltak, viszont erős csomagjuk van. Messze nem gondolom azt, hogy azon három-négy versenyző között dől majd el a bajnoki cím, akik most elöl vannak a bajnokságban. De magamat mindenképpen a favoritok közé sorolnám.”

„Magabiztosnak érzem magamat, és úgy érzem, hogy lendületben is vagyok. A fennmaradó versenyhétvégék közül pedig lesz még olyan, ahol megint csak mi lehetünk a referencia, és talán a meglévő két futamgyőzelmemet még egy-kettővel ki tudom egészíteni” – folytatta mondandóját. A sajtótájékoztató után a Vezess megkérdezte Michelisz Norbitól, hogy mi rejlik az eredményein is megmutatkozó magabiztosság mögött.

„A tavalyi év után én is próbáltam lehetőséget keresni arra, hogy hol fejlődjek. Az első ilyen támpont gyorsan jött az új gumikkal: a marokkói versenyhétvégén azt éreztem, hogy egy körön és hosszabb távon sem tudom feltétlenül kihozni azt belőlük, amit a márkatársaim igen. Ott rengeteget dolgoztam azon, hogy ezt a hiányosságot kiküszöböljem. És a teljesítményem kulcsa az, hogy többet dolgoztam, mint a legtöbben a bajnokságban, így felismertem olyan dolgokat is, amiket a többiek talán nem, vagy nem olyan korán, mint én” – felelte kérdésünkre.

„Technikai oldalról eddig a nagy meghibásodások elkerültek, gyorsan le is kopogom, mert remélem, hogy ez így is marad a szezon fennmaradó részében is. A stratégiámon már nem fogok változtatni az utolsó versenyhétvégéig, tehát nem leszek sem óvatosabb, sem agresszívebb, mert túl sok van még vissza az évadból” – tette hozzá.

Michelisz és az OMV a biztonságos közlekedésért A sajtóeseményen bejelentették, hogy az OMV a nyári MaxxMotion kampányával az autóvezetőket a tudatos közúti közlekedésre szeretné ösztönözni. Ennek keretében a legszerencsésebbek nyerhetnek egy vezetéstechnikai tréninget, amire a Hungaroringen található Groupama Tanpályán kerül sor, Michelisz Norbert és egykori csapattársa, a jelenleg F1-es kommentátorként tevékenykedő Wéber Gábor gardírozásával.

Az is szóba került a sajtótájékoztatón, hogy amíg a tavalyi szezon végén neki kellett segítenie Gabriele Tarquininek a bajnokság megszerzésében, addig most úgy tűnik, hogy mögé állt be a többi hyundaios. „Mind a kettő egyszerre” – válaszolta a témában felmerült kérdésre, hogy a jelenlegi helyzet könnyebbség-e, vagy inkább felelősség. „Bevallom őszintén, a tavalyi évnek elsősorban a második fele nem volt nehéz. Akkor is a harmadik helyen álltam a nyári szünet végeztével, ugyanúgy négy hétvége volt még hátra. A távol-keleti versenyek azonban nem úgy sikerültek, mint szerettem volna, aminek a következménye az volt, hogy két hétvégével a vége előtt megegyeztünk abban, hogy Tarquinit támogatom. Előrébb volt a pontversenyben, és ugyan matematikai esélyem még lett volna, de reális esélyem már kevésbé.”

Norbi elárulta, hogy erősebbnek érzi idén a négyfősre bővült BRC csapatát, de hamar leszögezte, hogy elsősorban önerőből nyerne, és nem úgy, hogy a márkatársaira – Tarquinire, Nick Catsburgra és Augusto Farfusra – van utalva.

Komoly vitákat váltott ki a WTCR-ben és más TCR-bajnokságokban a BoP-, vagyis a teljesítmény-kiegyenlítő, illetve a súlykompenzációs rendszer az elmúlt másfél évben. „Ez egy nagyon érzékeny téma. Nyilván abban a bajnokságban, ahol van esélykiegyenlítő-rendszer, akik mindig hátul vannak, azt mondják, hogy ez nem egy jó rendszer, akik meg elöl vannak, azok viszont mindig dicsérik. A Hyundai ugyan elöl megy, mégis néha a házunk tájáról is elhangzanak kritikus megjegyzések a BoP-t illetően. Én alapvetően azt gondolom, hogy mivel mindig is jellemezte a túraautó-bajnokságokat az esélykiegyenlítő-rendszer, nem gondolom, hogy ördögtől való az, hogy van a túraautó-világkupában is” – fejtette ki véleményét a szisztémáról Norbi, hozzátéve, hogy az arányos esélykiegyenlítésnek kellene lennie a kulcsnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy idény közben nem variálná a BoP-értékeket, sőt, pályaspecifikussá tenné az egészet.

A következő három és fél hónapban még Ningpóba, Szuzukába, Makaóba és Sepangba látogat el a világkupa. Norbi így látja az esélyeket: „Szerintem Ningpóban lesz a legerősebb az autónk a tavalyi eredmények alapján, viszont a fennmaradó versenyhelyszínek közül nekem az a legkevésbé kedvelt. Ellenben Szuzuka az egyik kedvencem, futamot is nyertem már ott, és Makaót úgyszintén szeretem. Malajziában már teszteltem, annak ellenére, hogy korábban ott még nem versenyeztem.”

A hímesházai születésű versenyző esélylatolgatása szerint, amennyiben áthidalja a tavaly felmerült problémákat, Ningpóban benne van a pakliban a pole és a futamgyőzelem is, míg az utolsó három hétvégén nagyon kiélezett lesz a verseny a gyártók között, így nagyobb szerepet kaphat a szerencse.

Michelisz a Hyundai elektromos túraautós programjáról

Elkezdett zörögni a haraszt az utóbbi időkben, ugyanis a Hyundai nem olyan régen elhintette, hogy szeptember 10-én, a Frankfurti Autószalonon bemutat egy új, elektromos versenyautót. Bár a közlemény nem utal rá egyértelműen, a beharangozó videó és több sajtóspekuláció alapján arra lehet következtetni, hogy a Cupra után a dél-koreai gyártó is beszállhat a jövőre útjára induló ETCR-be. A Vezess a sajtótájékoztató után arról érdeklődött Michelisz Norbinál, hogy mennyire hozza lázba őt az elektromos projekt.

„Nagyon örülök neki, hogy a Hyundai a túraautózásnak ezen válfajában is részt fog venni a jövőben. Abban egyetérthetünk, hogy középtávon az elektromos- és a hibridhajtás az, ami jellemezni fogja a közúti autózást és az autó- és motorsport világát is. Az, hogy ez hosszú távon egy életképes koncepció-e, nyilván rengeteg vita forrása. Nekem ez mindenképpen egy új és érdekes vonulat, ami a túraautózást képviseli, és mivel látok benne potenciált, ezért nagyon örülök neki, hogy úgy tűnik, hogy a Hyundai is felkészül erre az új kihívásra.”

„Nagyon szívesen” – felelte arra a kérdésre, hogy ki is próbálná-e adott esetben az autót. „A kérdés az az, hogy abban az esetben, ha tényleg létrejön ez az elektromos túraautó-bajnokság, hogy mikor lesz hasonló szakmai szinten, mint a jelenlegi WTCR. Ami engem illet, versenyzői oldalról mindent érdekesnek találok, ami magas szakmai színvonalat képvisel. A Formula-E esetében is látszik, hogy az első 2-3 tapogatózó év után olyan szintű bajnoksággá nőtte ki magát, ami borzasztóan érdekes adott esetben a Forma-1-ből érkező topversenyzők számára is.”