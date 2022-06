Kirántották a talajt Tassiék alól

Az év legsűrűbb hétvégéje a mostani a Hungaroringen, ugyanis a Super Racing Fesztivál a túraautó-világkupa (WTCR), az ETCR és a kamion Európa-bajnokság (ETRC) magyarországi fordulóját is takarja, ennek megfelelően magyar érdekeltségekből sincs hiány: a WTCR-ben Michelisz Norbert (Hyundai), Nagy Dániel (Cupra) és Tassi Attila (Honda), a kamion-Eb-n pedig Kiss Norbert (MAN) fog hazai közönség előtt versenyezni.

Már a hétvége előkészületeit is a helyszínről kísértük figyelemmel, igaz, a paddockban korántsem volt akkora a nyüzsgés, mint amire a folytatásban lehet számítani, amint a közönség előtt is kinyílnak a Hungaroring kapui. Péntek délelőtt egy sajtótájékoztatóval indult az esemény, melyről párhuzamos ETCR-kötelezettségei miatt igazoltan hiányzott Michelisz.

„Ez volt a helyes döntés” – mondta a két héttel ezelőtti, németországi futamok törlése kapcsán Tassi. „Legalábbis a mi részünkről egészen biztosan, mert 100 százalékig biztosak voltunk abban, ha elindulunk a versenyen, nem tudunk végigmenni. Mi voltunk az egyik márka a Lynk & Co mellett, mely nagyon szenvedett emiatt, és tényleg egy kört nem tudtunk megtenni” – folytatta a Liqui Moly Team Engstler versenyzője, hozzátéve, remélhetőleg az új gumikkal megoldódott a probléma.

Új gumikat hoztak a WTCR-be a blama után A kéthetes szünetben több csapat is tesztelhette a Slovakiaringen a Goodyear új abroncsait, és arra is lehetőségük volt, hogy a korábbi specifikációval is összehasonlítsák. Habár gyártási hibát annál sem azonosítottak a vizsgálat során, a gyártó azt javasolja a résztvevőknek, az első tengelyen inkább az újabb verziót használják – írja a TouringCarTimes. A Goodyear emellett a csapatoknak átadta a megfelelőnek ítélt dőlésszög- és guminyomás-beállításokat is.

„Talán egy kicsit ez is az oka annak, hogy esőtáncot fogok járni” – jegyezte meg mosolyogva egy későbbi sajtótájékoztatóan a 23. születésnapját hétfőn ünneplő pilóta, miközben az esélyeiről nyilatkozott, arra célozva, hogy a maximális, 40 kilogrammos súlykompenzációval pakolták meg a Hondákat.

„Minden évben különleges kihívás, emlékszem az első alkalomra. Megijedtem” – vallotta be Nagy. „Amikor Michelisz Norbi először szerepelt magyar WTCC-futamon, még a lelátóról szurkoltam. Néhány évvel később pedig versenyzőként csöppentem bele, és emlékszem, az első évben inkább plusz stresszt jelentett, azóta viszont megtanultam élvezni.”

A Zengő Motorsport pilótája a felvetésre, miszerint ő jelenleg a legelőkelőbb helyen álló magyar a tabellán, úgy reagált Tassi felé fordulva, hogy „ezt inkább annak köszönhetem, hogy összeütköztetek”, utalva a hondás honfitárs és Michelisz pau-i rajtbalesetére. „Egyébként nem lennék ebben a pozícióban” – tette hozzá. Kiemelte: a mostanit tekinti az első valós versenyhétvégének idén, és bízik benne, hogy dobogós eredménnyel koronázhatja meg.

Kiss Norbert pedig a tavalyihoz hasonlóan a kamion-Eb idei futamainak is nagy reményekkel vághat neki – annyira, hogy a péntek esti időmérőn megnyugtató fölénnyel zsebelte be a rajtelsőséget.

„Jól indult a szezon. Három hete Olaszországban pole pozíciót és győzelmet szereztünk, a fordított rajtrácsos versenyeket több-kevesebb sikerrel túléltük. Remélem, hogy ezt a Hungaroringen tudjuk folytatni” – összegezte eddigi szezonját a háromszoros Európa-bajnok, aki hazai pályájára hatpontos előnnyel érkezett.

Drifteléssel melegítettek a hétvégére

Mivel a sajtótájékoztatóra a Groupama Tanpályán került sor, Kiss, Nagy és Tassi egy különleges „versenyben” mérték össze tudásukat. Autóikkal fel kellett hajtaniuk a rántópadra, a versenyzőknek pedig úgy kellett korrigálniuk, hogy ne forogjanak meg. Mindenkinek három kört tett meg, miközben rádión mondták, mekkora sebességet tartsanak: lassabb tempónál ugyanis nagyobb kihívást jelent az akadály teljesítése. Mint Tassi mondta, nagyobb sebességben érzi magát biztonságban, ugyanakkor hozzátette, hogy közúton mindenki a körülményeknek megfelelően vezessen.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Kirántották a talajt Tassiék alól Kirántották a talajt Tassiék alól 1 /18 Először Kiss Norbert futott neki a Tanpályának, egy Skoda Octaviával. Először Kiss Norbert futott neki a Tanpályának, egy Skoda Octaviával. Fotó megosztása: 2 /18 Fotó megosztása: 3 /18 Közben Nagy Dániel és Tassi Attila kommentálták az eseményeket. Közben Nagy Dániel és Tassi Attila kommentálták az eseményeket. Fotó megosztása: 4 /18 Majd Tassira került sor, aki ugyancsak nem óvatoskodott a Honda Civic Type R-rel. Majd Tassira került sor, aki ugyancsak nem óvatoskodott a Honda Civic Type R-rel. Fotó megosztása: 5 /18 Fotó megosztása: 6 /18 Fotó megosztása: 7 /18 Végül pedig Nagy volt a soros. Végül pedig Nagy volt a soros. Fotó megosztása: 8 /18 A garázsok mögött a csapatok kamionjai sorakoznak. A garázsok mögött a csapatok kamionjai sorakoznak. Fotó megosztása: 9 /18 Eközben a paddockban is zajlottak az előkészületek: az egyelőre kísérleti jelleggel futó ERA elektromos sorozatnál sem unatkoztak. A hétvégén két magyar versenyző segít a teszteket Bozó Kata és a többszörös Swift Cup Europe-bajnok Molnár Bendegúz személyében. Eközben a paddockban is zajlottak az előkészületek: az egyelőre kísérleti jelleggel futó ERA elektromos sorozatnál sem unatkoztak. A hétvégén két magyar versenyző segít a teszteket Bozó Kata és a többszörös Swift Cup Europe-bajnok Molnár Bendegúz személyében. Fotó megosztása: 10 /18 Akkora a rohanás a Hungaroringen, hogy Micheliszt csak pillanatokig lehetett látni. A sajtótájékoztatón is leginkább zsúfolt időbeosztásáról mesélt a 2019-es világkupagyőztes, aki a WTCR mellett az ETCR-ben is szerepel. Akkora a rohanás a Hungaroringen, hogy Micheliszt csak pillanatokig lehetett látni. A sajtótájékoztatón is leginkább zsúfolt időbeosztásáról mesélt a 2019-es világkupagyőztes, aki a WTCR mellett az ETCR-ben is szerepel. Fotó megosztása: 11 /18 A hátsókerék-hajtású ETCR-kocsikat a paddockban töltik, az ún. Energy Stationön. A hátsókerék-hajtású ETCR-kocsikat a paddockban töltik, az ún. Energy Stationön. Fotó megosztása: 12 /18 A kamion Európa-bajnokság mellett az ETCR is pályára gördült már pénteken. A kamion Európa-bajnokság mellett az ETCR is pályára gördült már pénteken. Fotó megosztása: 13 /18 Fotó megosztása: 14 /18 Fotó megosztása: 15 /18 Fotó megosztása: 16 /18 Fotó megosztása: 17 /18 Fotó megosztása: 18 /18 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Különösen szórakoztató volt, hogy amíg egyikük a rántópadon volt, a másik két versenyző a pálya széléről közvetítette az eseményeket, így a baráti csipkelődések sem maradtak el. „Úgy látszik, Kiss Norbertnek már egyből gondjai voltak a kamionban, nem? Attila, mit látsz, mi lehetett a probléma. Kézifék nincsen a kamionban, nem?” – kommentálta Nagy Dániel kamionversenyző honfitársa első nekifutását egy Škoda Octavia volánja mögött, majd Palik László is előbújt belőle: „Nem létező íveket használ Kiss Norbert!”

Nagy szavaival élve Tassitól – aki egy Honda Civic Type-R-rel érkezett – is láthattunk „tízpontos driftet”, még ha köridő szempontjából nem is lehetett előnyös. Végül a kommentátorként is tevékenykedő zengős pilóta is pályára lépett egy Cupra León kombival.

Kinek melyik a kedvenc kanyarja? Érdekes kérdést feszegettek a Super Racing Fesztivál pénteki sajtótájékoztatóján: melyik a versenyzők kedvenc kanyarja? Kiss Norbert a 4-es és a 11-es kanyart, ismertebb nevükön a Mansellt és az Alesit nevezte meg, „mondjuk kamionnal nem annyira beláthatatlannal”. Nagynál a 2-es kanyar a favorit, ugyanis sokkal nehezebb, mint amilyennek tűnik, mert egy lejtős, hosszan elnyújtott kanyarról van szó. Tassinak szintén a 4-es kanyar a kedvence, mert nehéz belátni, ráadásul ha valaki eltalálja annak a csúcspontját, megdobhatja a kerékvető, ezáltal könnyen lesodródhat a pályáról, ami az 5-ös kanyarra is rányomja a bélyeget.

Szombaton és vasárnap pedig már a nézők is a helyszínről kísérhetik figyelemmel az eseményeket, és szurkolhatnak kedvenceiknek, ráadásul 2011 óta először ingyenes a belépés a lelátókra.

A Super Racing Fesztivál programja:

június 11., szombat

08:30-09:05: ETCR, időmérő edzés (Pool Fast-csoport)

09:15-10:00: WTCR, első szabadedzés

11:40-12:10: kamion-Eb, első futam

12:25-13:00: ETCR, időmérő edzés (Pool Furious-csoport)

13:10-13:55: WTCR, második szabadedzés

14:55-15:20: ETCR, negyeddöntők (Pool Fast-csoport)

15:35-16:35: WTCR, időmérő edzés

17:45-18:20: ETCR, negyeddöntők (Pool Furious-csoport)

19:00-19:30: kamion-Eb, második futam

19:55-20:20: ETCR, elődöntők (Pool Fast-csoport)

június 12., vasárnap