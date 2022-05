Biztonsági okokból törölték a túraautó-világkupa e hétvégi versenyeit, amit a több mint 25 kilométeres Nürburgring Nordschleifén, más nevén a Zöld Pokolban rendeztek volna – a döntést kevesebb mint egy órával az első verseny kezdete előtt jelentették be.

A Goodyear gumijaival ugyanis már a csütörtöki szabadedzések során problémák voltak, több csapatnál is vibrációt, defektet vagy rétegleválást tapasztaltak.

Mindennek magyar vonatkozása is volt, hiszen a pénteki időmérő edzésen Tassi Attila is defektet kapott, így habár egy olyan idővel az élen zárta a második szabadedzést, amivel még az ötödik rajtkockát is elcsíphette volna, végül csak a 14. lett. A Zengő Motorsport versenyzője, a 2012-es világbajnok Rob Huff ugyancsak a gumi meghibásodása után törte össze a Cuprát a kvalifikáción – ezt igazolja, hogy a brit pilóta a balesetét megelőzően vibrációra panaszkodott.

Péntek kora esti közleményében a Goodyear azzal védekezett, hogy eddig meghibásodások csak a Hondánál és a Lynk & Có-nál fordultak elő. Válaszul szintén egy közleménnyel jelentkezett a Honda, melyben megerősítette, hogy sérült gumikat találtak az időmérő edzés folyamán, miközben mindkét ügyfélcsapata, a Münnich Motorsport és az Engstler Motorsport is betartotta a vonatkozó előírásokat, ajánlásokat.

A bajnokság rövid közleményében egyelőre csak annyit erősített meg, hogy törlik az idei szezon harmadik és negyedik futamát. Jelen állás szerint két hét múlva, a Hungaroringen folytatódik a világkupa, arról viszont még nem tettek bejelentést, hogy a törölt versenyeket pótolják-e a későbbiek folyamán.