130 millió eurós beruházással új akkumulátorgyártó üzemrész kezdte meg a termelést a Škoda szülővárosában, Mlada Boleslavban. Ha egészen pontosan akarunk fogalmazni, akkor csupán összeszerelő üzemről van szó, hiszen maguk a cellák nem itt készülnek – ezeket az LG és CATL szállítja a gyárnak -, csupán a modulokat rendezik csoportba, egészítik ki vezérléssel, hűtőrendszerrel és csomagolják be masszív fémkalitkába, hogy aztán egy másik csarnokban bekerüljenek az elektromos Enyaq modellekbe.

12 modul található a legnagyobb kapacitású akkumulátorcsomagban
Az autógyárhoz hasonlóan az akkumulátorgyár is veszélyes üzem
Nem igazi akksi, csak bemutató célra van itt
Önjáró targoncák hozzák-viszik az alkatrészeket
Kék trutyi tömíti légmentesen az akksi fedelét
Több mint 100 darab csavart igényel egy egy akkumulátorcsomag összeépítése
Ez az akkumulátor elektromos csatlakozója
Háromféle kapacitású akkumulátor készül Mlada Boleslavban
Ebbe a piros konténerbe kerülnek a problémás akkumulátorok, míg meg nem nyugszanak
A két sziloplasztos ember zárja a munkafolyamatot
Műszakonként legalább kétszer kell megszabadulni az elektrosztatikus töltéstől
Bonyolult futószalag
Hőkamerák figyelik a 24 százalékosra töltött, elraktározott akkumulátorok hangulatát
Újabb önjáró szállítórobot
Ez itt egy PHEV Škoda akksicsomagja
Egy szalagon készülnek az Octaviák, Enyaq-ok
Az üres fémváz, ebbe jönnek majd a modulok
Már helyükön a modulok
Aránylag sok a kézi munka a gyártás során
30 robot is segíti a 250 főnyi dolgozó munkáját

Az itt készülő, különféle méretű és kapacitású akkumulátorok a Volkswagen-csoport elektromos járműveibe kerülnek – nemcsak a Škoda, hanem az Audi VW, SEAT is használ itt gyártott akkumulátorokat -, és ha rendesen beindul a gyártás, akkor 250 alkalmazott több mint negyedmillió akkumulátorcsomagot gyárthat itt évente. De ez még nem minden, a Škoda folyamatosan áll át elektromos autók gyártására – 2030-ig három új, méretben és árban is az Enyaq iV alatt maradó, teljesen elektromos modell várható a cseh márkától -, tehát nem áll meg a fejlesztés, a most elindított üzemet tovább bővítik, így 2023 végére már évi 380 ezer darab akkumulátorra nő a kapacitása. Emellett a németországi VW-üzem is egyre nagyobbra nő, ott 2023 végére tervezik a gyártás felpörgetését, hogy akár 600 ezer akkumulátor is elkészülhessen évente.

A Mlada Boleslav-i üzem Németországon kívül az egyetlen olyan gyártóhely Európában, ahol ilyen akkumulátorrendszereket gyártanak. Összesen háromféle lítiumion-akkumulátor található a portfólióban, a legkisebb, nyolcmodulos változat kapacitása 55 kWh, a kilencmodulos közepes méretű változat pedig 62 kWh-nyi energiát tárol. A legnagyobb, 12 modulból álló akkumulátor 82 kWh kapacitású. Az akksicsomagokon kívül az integrált hűtőrendszerrel ellátott akkumulátorház, az akkumulátorvezérlő rendszer és a szükséges elektromos csatlakozások is itt készülnek.

Maga az akkumulátorgyártás közel sem annyira látványos folyamat, mint amihez egy autó- vagy éppen motorösszeszerelő üzemben hozzászoktunk. A gyárlátogatás hatalmas, üres, frissen műgyantázott placcon kezdődött. Meglepő, hogy ennyi szabad hely van egy üzemben, ahol általában a hatékonyságról, termelékenységről szól minden. Persze ez a terület sem fog sokáig kongani az ürességtől, a második fázisban többek között ezt a teret is be fogják lakni, hogy meglegyen az újabb 8000 négyzetméternyi gyártóterület a jelenlegi 18 000 mellé.

Az első lépésként az akkumulátorcsomag fémváza érkezik meg, annak az aljára nyomnak a robotok hővezető pasztakígyót, ami nevéhez híven a használat közben keletkező hőt vezeti el a fémkeret aljában lévő csövekben keringő hűtőközeghez. A masszára ültetik az akkumulátormodulokat, majd következik az egységek összekötése és a vezérlés beszerelése. És persze rengeteg ellenőrzés, a 70 állomásos gyártósoron 16-nál folyik valamiféle ellenőrzés, vizsgálat. Jelenleg a soron 250 ember dolgozik három műszakban, őket 30 robot segíti ki azokon az állomásokon, ahol a robot munkája a jobb, gyorsabb, célravezetőbb.

Ha minden rendben, akkor kékes trutyival tömítik a keretet, majd jön rá a masszív fémtető, amit rengeteg csavarral zárnak le, de az egység alja is kap mechanikai védelmet, ahol a hűtőfolyadék csatornái futnak. Innen újabb teszt következik, szigetelés, túlnyomásos és vákuumpróba, még egy kevésbé tudományos ízű sziloplasztos tömítés marad, amit két valódi ember végez, majd újabb utazás, már a raktár felé. Az állomások között önjáró szállítóeszközök végzik az akkumulátorok, alkatrészek mozgatását, de rafinált futószalagon is jönnek-mennek az alkatrészek, félkész termékek.

Az akkumulátort gyártó sor után sokkal békésebb hely a raktár. Itt 3500 négyzetméteren halmoznak egymásra legfeljebb 3200 darab akkumulátort. Hogy ne okozhasson nagy galibát egy meghibásodott, túlmelegedő, ne adj’ isten kigyulladó egység, minden rekesznek saját hőkamerája van, ami figyeli a betárolt akkumulátorokat. A teljes raktározórendszer automatizált, de műszakonként azért 4-5 ember is felügyeli a folyamatokat. A veszély minimalizálása érdekében az itt tárolt akkumulátorok csupán 24 százalékosra töltve várják, hogy mintegy két kilométeres utat megtéve bekerüljenek a gyártósorra, ahol aztán egy Enyaq modell aljában kössenek ki.

Ha érdekel, mi a teendő ha kigyullad egy elektromos autó akkumulátora, vagy hogy hogyan, milyen eszközökkel lehet ezeket eloltani, akkor itt mindent megtudhatsz:

Az 1995-ben átadott csarnokban a szerelősoron együtt, egymás után készülnek az Octavia és az Enyaq különböző változatai. Meglepő, ahogy ugyanarról a sorról gördülnek le ennyire különböző modellek, de az elképesztő munkatempó még érdekesebb. Sok autógyárat láttunk már, a zsúfolt, sötétebbtől a szürreálisan tágas és békés, komótosan ketyegőig. Itt az állomásokon lévő emberek száma megdöbbentő, szinte egymás lábára taposnak, még sincs összeakadás. De kell is a tempó, hiszen naponta úgy 1300 darab Škoda hagyja el a futószalagot. Jórészük ilyen olyan elektromos hajtással.