Az autópiacot jól ismerő szakértőink közül ezúttal Szörényi András válaszol egy-egy kérdésre, a D.A.S. JogSzerviz pedig egy KRESZ-értelmezést kérő álló olvasónak ad választ. Ha neked is van kérdésed, írj nekünk!

Álomautó helyett kell valami családi

Olvasónk kérdez

Kedves Vezess.hu csapata!

2018-ban a véletlennek köszönhetően sikerült megvennem álmaim kocsiját ami egy Mitsubishi Galant VIII 2.5 V6 – Sedan 1997-ből.

Viszont az élet úgy hozta, hogy egy családdá lettünk és szegény Galant Sedan kialakítása nem éppen felel meg egy babakocsi és két bőrönd elhelyezésére így elgondolkodtam a cseréjén.

Főleg kombiban gondolkodtam és ha van rá lehetőség a hybrid megoldás felé venném az irányt viszont a maximális keret ami 4 millió forint eléggé behatárol. Nem kapaszkodom minden esetben a Hybrid megoldáshoz ha ezen elképzelés feláldozásával egy jó kocsit találhatok.

Ami fontos lenne, hogy a 184cm-emmel mögöttem is elférjenek, tágas utastér és csomagtartó legyen illetve megbízható.

Napi használatban lenne főleg munkába járásra és majd persze gyerkőc ovi és suliba hordására de 45-50 km-nél többet egy napon nem nagyon menne ezt is két részletben 22km munka majd 22km haza és ahova kell még. Illetve 2-3 havonta lenne 1-2 300+300km-es hosszabb útja autópályán.

Segítségeteket előre is köszönöm.

Maradok Tisztelettel:

Norbert

Szakértőnk válaszol

Kedves Norbert!

Gratulálok a gyermekáldáshoz! Az első gondolatom a cápa Galant kombi volt, de valószínűleg frissíteni szeretnétek. Az a baj, hogy négymilliós kerettel az Auris hibrid kombi nehezen fér bele, ami egy jó megoldás lenne. Vehetsz esetleg 2014 előtti HSD Aurist ötajtós karosszériával és itt egy tetőbox közbeiktatásával megoldhatjátok a két bőröndnyi cucc (ha nem is a két bőrönd) elhelyezését a hosszabb utakon. A babakocsit talán elnyeli a csomagtér is.

Megbízhatósági alapon ebből a keretből a Ford Focus III 1,6 Ti-VCT motorváltozatát keresném, sajnos kombiból inkább dízelek vannak, de ezeket is ajánlani merem. Írtunk már erről a generációról használt autóként.

Nemrég a Vezess Értékbecslőben is átvizsgáltunk egyet:

Mivel napi 50 km a táv és elég sok túra van tervben, a Focusból megfontolnám a nagyon takarékos 1,5 TDCi és 1,6 TDCi dízeleket, de még AdBlue-befecskendezés nélkülit keresnék.

Inkább 4,5, mint négymillió Ft körül vannak, de a Honda Civic Tourer az 1,8-as motorral egy megbízható, nagyon tágas csomagterű kombi. Nem tartom értékarányosnak a felárát egy Focushoz képest, de Neked most is japán autód van, másként gondolkozhatsz erről. Jó lehetőség a 2008 utáni Avensis 1,8 kombi is.

Én a saját négymilliómat családi autóként valószínűleg egy 2,5-3 milliós Ford S-Maxra vagy Galaxy-ra költeném kézi váltóval és 2,0 TDCi dízellel, abból az egy-másfél millió forintból nagyon sok mindent meg lehet csináltatni és sajnos a négymilliós autót megvéve sem lehetsz biztos abban, hogy nem lesznek váratlan kiadások. Mindkét egyterű nagyon sokat nyújt, nagyok, kényelmesek, biztonságosak, zömmel jól felszereltek. Egészen másképp telik bennük az a 300+ km, mint egy Auris hibridben, ami kombiként pont a négymilliós keret felső határán indul. Mivel a hibrid Toyoták megbízhatósága kiváló, a 250-300 ezres autók is megvehetők, ha igazolható a megfelelő karbantartásuk sűrű olajcserékkel és inkább 0W20-as mint 5W30-as kenőanyaggal.

Üdvözlettel, Szörényi András

Egymilliós terepjáró

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Úr!

Hobbicélra szeretnék egymillió forint körül valamilyen 4×4-es benzines autót. Melyik típust választhatom nyugodtan a felsoroltakból?

– Toyota Rav 4/automata?/

– Daihatsu Feroza 1.6

– Honda HR-V /automata?/

– Mitsubishi Pajero Pinin 1.8

Ritkán lenne használva. Esetleg van más ötlete? Ezek közül melyiket érdemes megvenni?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdv, Gábor

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Csepregi Úr!



Varga Tibor helyett én igyekszem segíteni Önnek a 4×4-es használt autó kiválasztásában. Az egymilliós határ ismeretében 900 ezer forintig kerestem használt autókat, a feladat nagyon nehéz, mert ezzel a határral igen szűk a választék.



A típusok között nem említette a Vitarát, pedig a sokkal ritkább Feroza felmerült Önben. Ezek szerint a Vitara nem jön szóba? Ha nem direkt zárta ki, csak megfeledkezett róla, én megnézném közelebbről. Szerintem az egyik legkézenfekvőbb megoldás lehet és mivel viszonylag gyakori, az alkatrészbeszerzése sem olyan, mint a Daihatsu Rocky vagy a Feroza esetében. A Vitara első generációja nagyon jó kompromisszum a fejlett terepjáró-képesség és az elfogadható komfort között. Alvázas felépítésű, terepáttételes váltóval is készült és utastere sem munkagépszerű.



Ha a hobbicél nettó terepjárást jelent, akkor az említett autók helyett Lada Nivát vennék, részben az alacsony alkatrészárak miatt is. Ha viszont elsősorban szilárd burkolatú úton használja majd az autót, akkor a Niva biztonsága és kényelme kevés a mai forgalmi iszonyokhoz. Ebben az esetben lenne jó megoldás a RAV4 és a HR-V vagy a CR-V, mert ezek személyautók négykerék-hajtással, nem valók terepjárásra. A Pajero Pinin sem dzsip, így inkább a fenti modellek alternatívája, de még kisebb szűkebb karosszériával.



Tehát a várható felhasználás módja alapján választanék. Ha például horgászni járnék vele szerte az országban és legfeljebb olyan “terepet” kellene legyűrni, ahol egy sima Ignis is átjut, a kényelmesebb, nagyobb, kulturáltabb Honda CR-V-t választanám a RAV4 helyett. Ha valamelyest szempont a terepjáró-képesség, akkor viszont az említett autók közül a RAV4-es Toyotát.



Üdvözlettel, Szörényi András