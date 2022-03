Heti szakértői összeállításunkban a használt autóké a főszerep, de jogi tanácsadóink is megválaszoltak egy érdekes olvasói felvetést. Ha neked is van kérdésed, írj nekünk!

Megvan a tettes, mit tehet az áldozat?

Olvasónk kérdez

Kedves DAS!

Azzal kapcsolatban érdeklődöm hogy 2022.02.18 án hajnalban/reggel összetörték az autómat de elérhetőséget nem hagytak, rendőrt sajnos nem hívtam akkor, reggel nem gondoltam, hogy meglesz az elkövető, viszont a tegnapi nap (02.22.) megtaláltam, 90 százalékig biztos, hogy ő okozta a kárt, a sérülések helyei tökéletesen passzolnak!

A színek a 2 autón, az én autóm kék színű, szürke autó okozta a kárt, viszont van piros sérülés a karosszériámon, a másik jármű szürke színű és kék – piros sérülések vannak a lökhárítóján. Az autó tulajdonosával felvettük a kapcsolatot, nem ismeri el a károkozást de a kommunikációjából következtetve nem tudott meggyőzni, hogy nem ő követte el. Ebben az esetben van-e lehetőségem még a rendőrségen jelezni, vagy bármi más járható út a polgári peren kívül?

Előre is köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Károsult!

Tegyen mielőbb szabálysértési feljelentést a lakóhelye szerinti rendőrkapitányságon, tárja fel részletesen a történteket, készítsen fotókat és csatolja azokat a feljelentéséhez. Indítványozza a járművek vizsgálatát, összemérését, az üzembentartó meghallgatását, bizonyítási eljárás lefolytatását, az elkövető felelősségre vonását.

A MABISZ-tól e-mailben (mabiszesze@mabisz.hu) kikérheti rendszám és időpont alapján a jármű biztosítójának elérhetőségeit, ahová bejelentheti a kárt és kérheti a szemlét mindkét autóra.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Ideális egyterű nagy családnak rövid utakra

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

6-7 személyes, használt családi autót szeretnénk vásárolni a lányomnak. 2 felnőtt és 4 gyerek részére. Nem a gyorsulás számít, hanem a megbízhatóság és a kényelem, ha lehet, a 3. üléssorban is. Ezek mögött pedig minél több hely maradjon még a csomagoknak.

Tetszik a Sharan, a Galaxy, a Touran és az S-max is. A keret 2,5-3 millió forint. A napi használat sajnos főleg iskola, ovi és munkahely, ami kb. 10 kilométer oda-vissza. Havonta egyszer 50 kilométer oda-vissza M0-son. Ennél hosszabb autópályás futás évente csak párszor, nyaralás és kirándulás esetén lenne. Évente 10 ezer km-t sem menne az autó. Egy megbízható szívó benzines lenne talán a legjobb, de én nem igazán találtam ezekhez a típusokhoz.

Ön, melyik típust ajánlaná? Milyen motorral (motorkóddal), vagy milyen motorral ne vegyük?

Köszönöm válaszát! Üdvözlettel: V.S.

Szakértőnk válaszol

Kedves Sándor!

Tibor helyett kivételesen én igyekszem segíteni. Ebben a helyzetben kétfelé indulnék el megoldást keresve. Vagy vennék 800 ezer-1,5 millió Ft között egy idősebb Toyota Previát vagy Mitsubishi Grandist a 2,4 literes benzines szívómotorral, esetleg autógázra átalakítva. (Ezek az autók benzinnel is működnek, nemcsak LPG-vel.)

Amennyiben az autó karosszériája nincs agyonrozsdásodva, szétesve, nem érte strukturális korrózió, ami ezekkel a japán autókkal nehéz ügy, de találhat Svájcból vagy más forrásból normális állapotút. Tehát ha a vázszerkezet és a karosszéria ép, akkor a technika sokat kibír alattuk, nincs végük 300-400 ezer km-nél.

A keretösszegből maradó pénzzel cseréltethet/felújíttathat benne benzinszivattyút, generátort, önindítót, belefér az alváz- és üregvédelem, egy szelepszár-szimeringezés vagy -gyűrűzés, ha ennék az olajat, amire jó esély van sajnos. Ha a motor csak a napi első hidegindítás után pöffent egy nagy kéket, akkor lehet, hogy szelepszárszimeringeknél jut le az olaj, és nem olyan vészes a hiba. Ha mindig kéken füstöl a motor, melegen is, akkor nagyobb a baj. Mindenképp menjen valaki a kocsi mögött a próbaúton másik autóval, hogy lássa a füstölést!

Tehát egy régebbi autót tud felhozni, és utána élvezni az egyszerűbb technika adottságait. A fogyasztás ilyen távokon nem tűnik meghatározó tényezőnek, és ezek szerint nem a néptelen országúton robbanhat le vele a lánya a világ végén, ha szinte csak városban fut majd az autó.

A Previa hatalmas belül és van belőle 8 üléses is (a Grandis 5+2). Sajnos mindkét típus nagyon ritka benzines motorral, de akár dízelt is vehet belőlük, ha a karosszéria jó állapotú, mert a Grandis 2,0 PD TDI Volkswagen dízelmotorjának adott itthon a javítási bázisa és a Toyota 2,0 D-4D dízele is ott van más modellekben, nem egy ördöglakat.

Több pénzért és modernebb egyterűt keresve a Mondeo-S-Max páros és az Alhambra-Sharan duó számomra egyenértékű. Mindegyikből dízelt vennék. A Fordok 2,0 literes benzines szívómotorjai a Mazdától jönnek, és emiatt erős olajfogyasztás sújthatja tulajdonosukat. A Sharan és az Alhambra benzines turbómotorjaival nem kockáztatnék, sokkal jobbak és megbízhatóbak bennük a dízelek.

A Fordokban a nagynyomású szivattyú hajtása fáradhat el 250-300 ezer km táján. Elkopik ugyanis a magasnyomású szivattyú és egyrészt teleköpködi fémforgáccsal az üzemanyagrendszert, másrészt megszorul és letöri az őt meghajtó kipufogóoldali vezérműtengely végét. Mivel ez egy ismert jelenség, nem kell megvárni, hogy a motor megálljon tőle, hanem előre ki kell cseréltetni, és nem lesz vele gond kilométerek százezrein át. A VW-konszern dízeleinél a vízhűtéses kipufogógáz-visszavezetésre kell figyelni, de ez sem vészes.

Egyébként a francia PSA-csoporttal közös dízel nagyon megbízható motor és alkatrészárban valamivel jobbnak érzem a VW-konszern termékeinél. Az S-Max kisebb belül a kívül alig nagyobb Galaxynál, rendszeresen hat emberrel használva szerencsésebb lenne a Galaxy.

A Sharan és az Alhambra kicsit kényelmesebb, kulturáltabb, alaposabban tervezett és megvalósított autó, de családi autóként a legjobban követhető előéletű, legtöbb szervizszámlával igazolt szervizmunkát maga mögött tudó és a legrokonszenvesebb eladónál hirdetett autót vásárolnám meg. Nagyon fontos, hogy a Fordokból kerülje el a duplakuplungos Powershift-váltót, és lehetőleg a Sharan-Alhambra duóból is kézi váltósat vennék.

Üdvözlettel:

Szörényi András