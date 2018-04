Volt ügyfelem hívott fel, hogy a legjobb barátja használt egyterűt szeretne vásárolni, de szerinte elment az esze. Segítsek neki, nehogy átverjék. Mondtam neki, hogy a szabad akarathoz és a hülyeséghez mindenkinek joga van, de ha az illető megkeres engem, természetesen segítek. Másnap csörgött a telefon. Az ügyfelem barátja volt. Kissé bizonytalanul elmondta a történetét, amin először én is megdöbbentem.

Szolgálati közlemény! Új szakemberrel bővült a Vezess szakértői csapata. Varga Tibor, az autovizsgalat.hu vezetője főállásban a megfelelő autó kiválasztásában és átvizsgálásában segít ügyfeleinek, a Vezessen pedig használtautó-vásárláshoz ad tanácsokat. Rengeteg jó és reménytelen autót vizsgált már át. Az érdekesebb eseteket külön cikkekben is megosztja veletek, hogy felkészültebben indulhassatok autót nézni és jobb használt autót vásárolhassatok. Varga Tibor, erejéhez mérten, szakértői rovatunkban is válaszol használt autókkal kapcsolatos kérdéseitekre.

Pécsről Nyíregyházára ingázott vele az előző tulajdonos, az autópályás üzem itt is nagyban mérsékelte az autó elhasználódását

Miután megnézett pár visszapörgetett órás, szétrohadt, lepukkant autót, kezdte úgy érezni, hogy lehetetlen vállalkozásba fogott. Egyik reggel a kapuban összefutott a szomszédjával, akinek egy második generációs Ford Galaxyja van és épp lecserélné egy fiatalabbra. Az autóval egy bökkenő volt. A szomszéd üzletkötő, ezért hetente többször megjárja a Pécs–Budapest–Debrecen–Nyíregyháza távot és vissza. A kilométer-számláló 620 ezer kilométert mutatott. Nincsenek bennem előítéletek a kilométerekkel kapcsolatban, hiszen nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között kerül bele egy autóba a megtett futásteljesítmény, de ez majdnem a Föld-Hold távolság oda-vissza, ami tényleg sokkolóan hangzott.

Meglepő dízel Ford Galaxy

Szeretem a kihívásokat, úgyhogy szombat reggel Péter háza előtt találkoztunk. Lehívtuk a szomszédot, aki kicsit álmos volt, mivel előző nap több, mint ezer kilométert vezetett. Kiállt a garázsból a Galaxyval. Ez nem volt egyszerű művelet, mert a garázskaput nem ekkora autóra tervezték. A bal tükör behajtása után bőven volt még három centiméter a kapu tokjától. Ötszázezer kilométer felett lehetnek előítéleteink, ezért valami széthajtott bontószökevényre számítottam, ami füstöl hidegen, traktorhangja van és a belső tere vetekszik egy hajléktalanszálló igényességével. Legnagyobb meglepetésemre azonban egy jó állapotú egyterű gurult elénk.

Sándor, a tulajdonos elmondta, hogy a Bálna (ez lenne a használt Ford Galaxy) sosem volt összetörve, de a sok használat meglátszott a fényezésen apró horpadások és karcolások formájában, ezért pár éve teljes átfestést kapott. A festékréteg-vizsgálat alátámasztotta a tulaj állítását. A rétegvastagság sehol nem haladta meg a 250 mikront és az autó vázszerkezete és nyúlványai gyári állapotban voltak.

A küszöb mindkét oldalt be volt rogyva. Ez a Sharan/Alhambra/Galaxy hármas szokásos gyenge pontja. A kasztnisok kb. 50 000 forintért javítják a két hibás elemet. Az 1,7 tonnás karosszériát nem tanácsos a küszöböknél felemelni, mert berogynak és megkezdődik a korrózió. Az ajtóhézagok mindenhol gyári szélességűek és párhuzamosak voltak. Pár friss karcolást újra szerzett az elmúlt években és néhány apró rozsdafolt is előbukkant a fényezés alól, de így is jócskán letagadhatna a 15 évből és a 600 ezer kilométerből.

A beltér is jó állapotban volt. Egyedül a vezetőülés szivacstömésén látszott, hogy már rengetegszer ki-be szálltak az évek során. Jó állapotú ülést szinte lehetetlen beszerezni a típushoz, mert az összes használt ülés szivacsa hasonló állapotban van már feleennyi kilométernél is. Ez tipikus egyterű- és terepjáró-betegség. A magas üléspozíció miatt ki és beszálláskor megnyomódik az ülőlap széle. A kormányt régóta kormányvédő óvja, ezért azon jelentős kopás nem látszott.

Nem Galaxie, Galaxy Aki ismeri a Fordok múltját, ezt a nevet hallva két típusra gondolhat. Ezúttal nem a Galaxie írásmódú, amerikai cirkálóról van szó az 1960-as évekből, hanem a Volkswagen, a SEAT és a Ford közös egyterűjéről. A Galaxyt 1995-től 2006-ig gyártották Palmelában, Portugáliában hatalmas belső térrel, hét kiszedhető, különálló üléssel. 2000-ben dobták piacra a második generációt, szebb és több tárolóhelyet kínáló műszerfallal. A típus töréstesztje csak három csillagot ért az ötből. Technikailag mindhárom autó megegyezik. Különbség csak a lámpákban, a műszerfalban, a benzines motorokban és pár apró részletben van. A VW és SEAT saját kétliteres, 1984 köbcentis benzinesét használta, fölötte a 150 lóerős 1.8 Turbo állt. A Galaxyt Ford-eredetű 2.0i DOHC és 2,3i DOHC motorokkal gyártották a V6 és a dízelek mellett. A 2,8i VR6, a szűk hengerszögű V6-os motor közös volt a három autóban, ahogy a dízelmotorok is. A dízelváltozatot Volkswagen 1.9 TDI- valamint PD TDI-motorokkal (9 vagy 110 illetve 116, 131 és 150 lóerő) szerelték. Az utóbbi három dízelváltozat 6 fokozatú manuális vagy ötfokozatú automata váltóval készült. A nagy üvegfelületek miatt a klímaberendezés a legtöbb használt Ford Galaxyban benne van, ami felszereltségtől függően lehetett manuális vagy kétzónás automata légkondicionáló, valamint tetőklíma. A használt Ford Galaxy és a Volkswagen Sharan legfőbb típushibája a féltengelyek belső csuklóinak ütése, a jobb féltengelyt hajtó segédtengely bordáinak kopása, a futóműalkatrészek idő előtti elhasználódása, a központi zár meghibásodása és a kiegészítő fűtés hibája. Mind a benzines, mind a szíjas vezérlésű dízelmotorok megbízható konstrukciók és viszonylag olcsón javíthatók.

Vizsgálódás, hibakódok

Következett a vallatás. Diagnosztikai műszert rádugva a használt Ford Galaxy hibakódmentes volt. Élő adatok vizsgálatánál szintén minden érték jó volt. A PD-elemek korrekciós értékei -0,4 és +0,9 között voltak (-2,8-tól +2,8-ig van a határérték), ami szinte hihetetlen ennyi kilométer után. Sándor elmondása szerint ő körülbelül 400 000 kilométert ment az autóval és PD-elemet nem kellett cserélni. Sőt, igazából a motorhoz egyáltalán nem kellett nyúlni egy turbógeometria-tisztítást kivéve, amióta nála van az autó. A sok autópályás használat miatt alig kopnak a motor alkatrészei.

Autópályán a motor egyenletesen magas olajnyomáson üzemel, csak részterhelést kap és folyamatosan meleg üzemben dolgozik. Ezek a feltételek a motoroknak a mennyországot jelentik. Ezzel szemben, ha városban használjuk a dízelmotort, a terhelés ingadozik, az olajnyomás értéke folyamatosan változik és kicsit megkésve követi a motor terhelésváltásait. A motorolajból télen nincs ideje elpárologni a hideg levegőből kicsapódó párának, ezért az olaj minősége és viszkozitása gyorsabban romlik. A sok hidegindítás adja meg a kegyelemdöfést. Sándor 20 000 kilométerenként cseréltet motorolajat a Bálnában és Total 5W-30 Ineo Long Life-ot használ. Alapesetben nem javasolt a 20 000 kilométerenkénti olajcsere, inkább 10-15 ezer kilométer a kívánatos, de 90% autópálya-használat mellett Long life olajjal ideális lehet.

Ezt az autó motorjának jó állapota és a futott kilométerek is alátámasztják. Elindítva a motort, a szokásos PD TDI zakatolást hallottam, meglepően egészséges szólamban. A kettős tömegű lendkereket 25 000 kilométerrel ezelőtt cserélték, amiről számla is van, ezért ezzel biztosan nem lesz gond.

A hatfokozatú váltó korát meghazudtolóan, precízen vette a fokozatokat. A futómű zaj- és koppanásmentes volt. A használt Ford Galaxyban gyakori a kiegészítő fűtés gázolajkályhájának hibája. Ennek működését sajnos nem tudtuk ellenőrizni a meleg idő miatt, mivel 7 Celsius-fok alatt kapcsol be. A műszer nem jelzett hibát a berendezésben.

Próbaút

Sándor mosolyogva mesélte, hogy a katalizátort nemrég éjjel ellopták! Kedves emberek célszerszámmal levágták a katalizátort éjjel a parkolóban az autó alól. Reggel indításkor a kipufogó hangját hallva az autó alá nézett és meglepődve konstatálta, hogy nincs meg a katalizátor! Kihívta a rendőrséget, a jegyzőkönyvet felvették, majd az ügyet lezárták egy hónap múlva. Azóta valamiért Sándor nem hagyja kint az autót éjszakára.

Elvittük a Galaxy-t egy próbaútra. Olyan érzés volt vezetni az egyterűt, mintha egy telefonfülkét próbálnánk irányítani. Kicsit furcsa, de hamar megszokható. A műszerfal pingpongasztal méretű, tele tárolóhelyekkel. A Volkswagen 1.9 PD TDI motor meglepően jól mozgatta az 1700 kilogrammos vasat. Füstölést még nagy terhelés mellett is alig láttam a tükörben. A váltó precízen tette a dolgát. Szépen futott az úton, a fékek kicsit hatástalanul lassították a nagy súlyt. Ha nem látom a kilométer-számlálót, nem hittem volna el, hogy 620 000 kilométer van ebben az autóban!

Megvegyük? Ne vegyük?

Miután visszaértünk a próbaútról, Péterrel beültünk az én autómba és megbeszéltük a részleteket.

– A Ford meglepően jó állapotban van, de tényleg vállalod a hatszázezer kilométert? –kérdeztem.

– Ha szerinted nincs benne sokkal nagyobb kockázat, mint ha háromszáz lenne benne, akkor igen – felelte.

– A legtöbb 15 éves egyterű bőven négyszáz felett van, csak visszaforgatták az órájukat. Ez az autó mindent megkapott és jó állapotban tartották, mivel fontos volt a tulajnak a megbízhatóság. Nyilván van benne kockázat, de nem több mint bármelyik másik Galaxyban – mondtam.

Péter végül 650 000 forintért megvásárolta az autót. Kíváncsi voltam, hogy szolgál az új autó, ezért két hónap múlva felhívtam Pétert. Elmondta, hogy nagyon szereti az új családtagot és körülbelül 90 000 forintot költött eddig az olajcserére, vezérműszíjcserére és a fékbetétek cseréjére. 6300 kilométert autóztak a vásárlás óta. A fogyasztása hét liter körül alakul. A család imádja az autót, mert beleférnek a gyerekek, a kutya és a fél ház, amit ki is próbáltak egy horvátországi nyaralás során.

Alkatrészárak, használt Ford Galaxy TDI