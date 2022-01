Nemrég a tényleg télire váltó időben belekeveredtünk egy ütközésbe, aminek tanulságaival, tapasztalataival szeretnénk segíteni azoknak, akik eddig megúszták a hasonló helyzeteket vagy túl vannak pléhkárokon, de legközelebb szeretnének jobban kijönni az esetből.

Hó van, jég van, lassulás nincs

Hogy könnyebb legyen elképzelni, a helyszín egy meredek utca, ami lefelé egyirányú. A tetején és az alján a csatorna miatt még elolvadhat a hó, az utca középső szakaszán viszont a tél az úr. Itt még a lefelé csurgó olvadék is lefagy, minden évben van pár nap, amikor itt még gyalog is veszedelmes közlekedni. Aki télen is jár arra kocsival és agya is van, az tudja, hogy ennek az utcának hóesés után csak lépésben szabad nekivágni. Ezen a nagyon csúszós, havas-jeges után próbált hazajutni a feleségem, araszolva, megállva, megint moccantva kicsit az eddig karambolmentes Focuson.

Mit csináljak, ha belém jött valaki?

Ilyen kis sebességnél az ABS még nem működik, a kerekek állóra fékezve csúsznak, ami azért jó, mert ahol hó van és nem jég, ott a kerék egy kis falat tud túrni magának, esetleg leáshat az aszfaltig és könnyebb megállni.

Jött viszont egy ember, aki valamiért nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét. Mivel ugyanazon a jeges felületen haladt, a fékezés nem, csak az előtte lévő autó állította meg. Ami a lényeg, hogy senkinek nem esett baja, az autók is csak enyhén sérültek. Az ütközés után a J Astra enyhén keresztbe fordult, a Focus maradt menetirányban.

Életet menthet a helyszín biztosítása

Rácz Tamás egy tragikus haláleset kapcsán írt már róla, hogy baleset után a legelső a helyszín biztosítása legyen! Ez történik akkor, amikor a gyerekre ráripakodsz, hogy ne maradjon veszteg és ne lépjen bele az üvegcserépbe. A helyszín biztosítása a helyzettől függően különféle lépéseket igényelhet, például a vészvillogók bekapcsolását, a fényvisszaverő mellények felvételét és a fényvisszaverő háromszög jó távolra, féktávolságon kívüli kihelyezését, akár minden sávba téve egyet. Mindent, ami a további károk elkerülését szolgálja.

Én például az autómmal eltorlaszoltam fent az utca bejáratát, hogy ne nőjön még nagyobbra a kupac. Közben ugyanis a károkozó autójába belecsúszott egy BMW i3, hiába jött ésszel és lassított messziről. Később a kiérkező rendőrök autója leváltotta a kocsimat, fényvisszaverő bójákat tettek ki és az ő Octavia Combijuk blokkolta az utcát, a villogók között megjelenő „ÁLLJ! ÚTZÁR” üzenettel.

Hátsó hajtott kerekeivel az i3 jeges úton nagy bajban van, ha hegynek fel kéne tolatni. Ez itt sem ment és a jégen állva a kocsit megtolni sem sikerült az érintetteknek. Én azt javasoltam, hogy üljenek ketten a csomagtartóba, leterhelve a hajtott kerekeket, de inkább hagyták az autót az Opelnek támaszkodni. Itt közel 3 óra telt el az ütközés után, mire a rendőri intézkedés után megérkezett a síkosságmentesítés és az egymásba csúszó hátsó és középső autó kiszabadult.

Csak rosszabb lesz az üvöltözéstől

Megfontolandó akkor is az évszaknak megfelelően öltözni, ha kocsival jártok, legfeljebb az autóban levéve a kabátot. Az idő egy részét a fűtött autóban lehetett tölteni, de nem tűnt vidámnak a ma divatos, bokáig érő pantallóban és gumitalpú sportcipőben kiszálló érintett másfél óra után a mínusz 2 fokot jóval hidegebbnek mutató, metsző szélben.

Ahogy mondják, a bajban ismerszik meg az ember. A károkozó üvöltözéssel és fenyegetéssel reagált a helyzetre. Így viselkedni, pláne egy nővel szemben, elfogadhatatlan és minősíthetetlen. Nekünk szerencsénk volt, mert odaérkezésemig a kiszaladó szomszédok tartották a frontot, támogatták a feleségemet, lehiggadásra sarkallták a károkozót. És hoztak meleg gyömbérteát meg poharakat.

Én az utca elzárása után először körbefotóztam a helyszínt és az összes képet elküldtem e-mailben, hogy egy elvesző, elromló telefon miatt ne álljunk ott fotók nélkül. Ha vannak tanúk, a helyszínen írjátok fel nevüket, elérhetőségüket, mert később szükség lehet a közreműködésükre.

Jeles a rendőröknek

A kiérkező járőrök fellépése, kommunikációja, szakszerű munkája szerintem példaértékű volt. Én a család minden autójába teszek baleseti bejelentőt és működő tollat, de egyetlen kék-sárga és egy írószer kevés a háromszereplős ütközéshez, ezért a kerületi rendőrök segítettek ki bennünket. Baleseti bejelentőt biztosítók ügyfélszolgálatán, néha pénzintézetekkel közös biztosítók banki partnerfiókjaiban találhattok. Ki lehet nyomtatni a netről letöltöttet is, de ez nem önindigós, duplán kell majd kitölteni. Vagy adott az internetes kárbejelentő felület is, ami akár telefonról is kitölthető.

A két rendőr megkérdezte, hogy az egyértelmű felelősség láttán meg tudunk-e egyezni vagy intézkedjenek? (Ami azt jelenti, hogy szabálysértési ügy is lesz belőle.) A többiek arra hajlottak, hogy megegyezünk, én nem. Ha nincs személyi sérülés, a vétlen félnek többnyire az az érdeke, hogy legyen rendőrségi helyszínelés, mert vitás helyzetben a jegyzőkönyv fontos érv lehet a felelősség tisztázásában.

Ha a károkozó alá is írja a kék-sárgán, hogy a balesetért elismeri a felelősségét, az később visszavonható. Ez nagyon is életszerű lehetőség és fontos a két fél jogbiztonságához. Sosem felejtem el azt az asztalost, aki egy kész konyhabútort szállított volna ki a megrendelőnek és Pilisvörösváron nekiment a teherautójának egy személyautó, öt emberrel. Ők hamar meggyőzték a vétlen mestert, hogy ki is a felelős az ütközésért, amiben a teherautó kárán túl odalett a bútor is.

Nem a baleseti bejelentő tisztázza a felelősséget

De a felelősség helyszíni elismerésének utólagos visszavonása nem mentesíti az érintettet a következmények alól, főleg nem automatikusan. Ehhez elvileg érdemi ok kell. De volt már a családban olyan eset, amikor a károkozó utólag visszavonta a felelősség elismerését, az ő kötelező felelősségbiztosítója kapva kapott az alkalmon, kifarolt az ügyből és széttárta a kezét, hogy itt bizony nincs megegyezés, mindenki fizesse zsebből a saját kárát. Ezt mindenképp szerettem volna elkerülni, mert ahogy a károkozó nyitott, az számomra nem tette valószínűvé részéről a korrekt viselkedést rendőri eljárás nélkül.

Ráadásul a baleseti bejelentő nem arra szolgál, hogy a felek tisztázzák a felelősséget az ütközésért. Ez sokszor nem is várható el laikusoktól, pláne, ha valaki idegállapotba kerül vagy megijed. A bejelentőn csak az esemény körülményeit kell rögzíteni, mindkét vezető aláírásával.

Emiatt a rendőrök a szolgálati KReSz-könyvből megállapították, milyen szabályokat sértett meg a károkozó, a jegyzőkönyvükben egyértelműen szerepel az illető neve az ütközés felelőseként, feleségemé az ütközés vétlen áldozataként, tehát nem állunk mezítláb a hóban. Ezt a dokumentumot is rögtön lefotóztam és elküldtem, hogy meglegyen a levelezőnkben. Egy javaslat annak, aki kárt okoz és egyértelmű a helyzet: ha megegyeznek a felek és nem indul ellene rendőri eljárás, akkor megússza a többnyire pár tízezer forintos szabálysértési bírságot.

Toll, bejelentő, fotó. És főleg emberség

Röviden a tanulságok: legyen az autóban működő toll és baleseti bejelentő, vagy használjátok az interneten kitölthetőt! A felelősség elismerése a baleseti bejelentőn lényeges elem, de önmagában nem dönt a felelősség viseléséről, megoszlásáról, és ez a nyilatkozat visszavonható. Számítsatok rá, hogy akkor is ki kellhet szállni az autóból, esetleg órákra, ha csak pár kilométernyire indultatok. Mert a hó, a jég és főleg egyes emberek viselkedése képes kibillenteni a békés mindennapokat.