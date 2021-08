Külföldi baleset esetén a tennivalók nagyrészt azonosak azzal, mintha itthon történne az eset. A többletmunkát a biztosítók felé történő elszámolhatóság, a tovább-, vagy hazajutás megszervezése, és a helyi hatóságokkal való kommunikáció jelenti. Mindez zaklatott állapotban idegen nyelvi, kulturális és szabálykörnyezetben nem is olyan egyszerű.

A nyomtatványok és a kárbejelentés

Két vagy több autó ütközésekor minden esetben kitöltendő az európai baleseti bejelentő (kék-sárga nyomtatvány), amely kiváltható az online kárbejelentő applikáció használatával, de csak ha már előzőleg a kárt szenvedett autós letöltötte a telefonjára. A papír- vagy elektronikus bejelentő kitöltése során ellenőrizendő, hogy a dokumentumokban szereplő járművek rendszáma és alvázszáma jól lett-e rögzítve. Minden EU-s országban a kárbejelentő rovatai ugyanazokat az adatokat tartalmazzák az idegen nyelvű példányokon is, ezért mindegy, hogy melyik fél példányát töltik ki a résztvevők. A megjegyzés rovatba lehetőség szerint a károkozóval be kell íratni saját nyelvén, hogy elismeri a felelősségét!

A vezető személyére és a járműre vonatkozó adatokat érdemes ellenőrizni. A biztosítónak lehetőleg 48 órán belül kell bejelenteni a káreseményt. A kárrendezésnél szükség lesz a forgalmi és jogosítvány másolatára is.

Az események rögzítése

Készüljenek fényképek a sérült autókról, a baleset helyszínéről. A fotókat úgy kell elkészíteni, hogy azokon valamennyi rendszám látható legyen. Ha az autó lízingelt, vagy kölcsönzött, akkor a lízingbe-, vagy bérbeadó által előírt baleseti protokollt is végig kell követni. Sok esetben kérik a flottakezelők és kölcsönzők baleset esetén saját bejelentő lap kitöltését.

További teendők

Ha a baleset után mozgásképes marad az autó, sőt forgalomképes – például kisebb koccanás történt -, akkor nem kell megszakítani az utazást. Ha valamelyik autóalkatrész pl. lökhárító úgy sérül, hogy leesik vagy letörik, akkor érdemes nem otthagyni az út szélén, mert a biztosító kérheti a bemutatását.

A haladást akadályozó, de kisebb sérülésnél (pl. defektnél) nem tudunk tovább haladni ugyan az autóval, de nem kell megszakítani az utazást, mert ezek a javítások elvégezhetők a helyszínen vagy hívhatunk segítséget, akik a helyszínen orvosolják a hibát, például egy mobil gumijavítót, akik akár új abroncsot is hoznak nekünk a helyszínre, ha szükséges. De akár a sofőr is mozgásképes állapotba hozhatja a járművet (pl. lógó lökhárítót rögzítheti erősen a karosszériához). A szerviztől ne felejtsék el elkérni a sérült, vagy cserélt alkatrészt, mert arra szükség lehet a biztosítói kárrendezéskor. A javításról kapott eredeti szervizszámla bemutatása is szükséges – casco biztosítás esetén, illetve kárvallotti státuszban.

Ha az autó mozgásképtelen, akkor autómentőt kell hívni. Ha a jármű garanciális, akkor a márkaszerviz hálózat képviselőjét, ha a vezető, vagy a tulajdonos assistance szerződést kötött, akkor annak a cégnek a diszpécserközpontját, ha országúti segélyszolgáltatást is nyújtó utasbiztosítást kötött, akkor az ott megjelölt céget. Ha semmi ilyen háttérszolgáltatás nem áll rendelkezésre, akkor elsősorban a baleset helyszínéről kell a kocsit eltávolítani olyan helyre, ahol várakozhat (nagyobb parkoló, benzinkút). Onnan intézhető a jármű elszállítása annak tükrében, hogy a tulajdonos a helyi javíttatás, vagy az otthoni javíttatás mellett dönt. Az utóbbi esetén érdemes magyar segélyszolgálatot hívni a kocsihoz a hazaszállítás okán.