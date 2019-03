Január 23-án, csaknem két hónapja történt, hogy az út melletti árokban bevégezte pályafutását a Rácz család Lancia Lybra SW-je. Egy szembejövő SEAT Cordoba lökött minket oda. A sofőr egy kicsit túlvállalta a kanyart a lejtős úton, ő kábé 40-nel jöhetett, amikor megcsúszott a havas úton egy lejtős kanyarban és keresztbefordult. Én is olyan 40-50-nel kapaszkodhattam felfelé, amikor feltűnt szemből a kanyarból a felém csúszó autó; nem tudtam mit csinálni, csak átléptem a fékre, lehúzódtam a padkára és szóltam Kata lányomnak, akit pont suliba vittem reggel, hogy “Vigyázz, nekünk jön” – és már nekünk is jött. A Lybra bal elejét találta el, mi szépen befeküdtünk oldalvást az árokba, a SEAT pedig az ütközésből kipattanva valamivel feljebb a túloldali árokba esett be, orral. Így nézett ki a helyszín a végén:

Senki nem sérült meg, kiszállt a másik sofőr is, én is, félúton találkoztunk és megbeszéltük, hogy mindenki egyben van, nagy baj nem történt, és hogy egy pillanatig se kérdéses számára sem, számomra sem, hogy ki hibázott. A csattanásból aztán minden idők leggördülékenyebben lemenedzselt balesete lett, mert kiderült, hogy srác tűzoltó, így csak fel kellett hívnia a kollégáit, és már jött is a nagy, piros autó. A tűzoltók mindkét roncsot kihúzták az árokból és biztonságos helyre vontatták, amíg mi kitöltöttük a kék-sárgát, a baleseti bejelentőlapot. Rendőrt nem is hívtunk, annyira világos volt a helyzet. A lányomat közben egy ismerős apukatárs elvitte a közeli autószalonba, ahol dolgozik, engem pedig a tűzoltók vittek el oda az autójukon a mentés után és hazamentünk busszal.