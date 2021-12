Nem láttál egyetlen árva hókotrót, hómunkást sem a legutóbbi, havazásnál? Ne aggódj, általában ott vannak, ahol szükség van rájuk, de hogy ne maradj óriási, bivalyerős, vagy éppen kacagtató kinézetű és működésű gépek nélkül, készítettünk egy válogatást mindenféle hóeltakarító eszközökből.

A legelső:

Amióta esik a hó, azóta valószínűleg az embereknek is folyton csak útban van, és valamit szívesen kezdenének vele, hogy máshol legyen. Évszázadokon át ilyenkor nem történt túl sok minden, inkább hagyták az egészet a fenébe, valószínűleg nem kellett halaszthatatlanul sehova se elrohanniuk. Vagy, ha küzdöttek is vele, nem gondolkodtak sokat azon, mivel lehetne hatékonyabban végezni a hóeltakarítást.

Aztán 1840 táján megtört a jég, és bejegyezték az első hóeke szabadalmat. Ez azonban nem jelentette azt, hogy azonnal nekiláttak a gyártásnak is, vagy csak nem maradt fel róla semmiféle feljegyzés, mert az első, hitelesen dokumentált hóekés hóeltakarításra egészen 1862-ig kellett várni, amikor a kocsira erősített ekét egy csapat lóval végigvontatták Milwaukee hóborította utcáin. Innen aztán nem volt megállás, egyre jobb, erősebb, hatékonyabb gépek érkeztek.

A legpazarlóbb:

Miért kéne elkotorni a havat, ha el is lehet fújni? A CO2 kibocsátás minimalizálására kitenyésztett hibridek és elektromos autók korában fájdalmas belegondolni, hogy a 60-as években repülőgépekből származó gázturbinákkal is takarítottak havat. Igaz, leginkább a vasúton alkalmazták ezeket az irgalmatlanul hangos gépeket és nem meglepő módon a Szovjetunió, illetve Kanada volt az elsők között, ahol ilyet használtak.

Később több ország is rákapott a hóeltakarítás talán legszórakoztatóbb, és egyben leghangosabb módjára, és repülőterek futópályáinak hómentesítésére is bevetették a kiszuperált hajtóműveket. Ha már úgyis ott voltak kéznél. Oroszországban még ma is látni teherautóra eszkábált MIG-15, vagy MIG-17-esből származó gázturbinát, amivel a havat tüntetik el. A nem túl gazdaságos szerkezet óránként 1700 kilogramm üzemagyagot igényel, és bő 500 °C hőmérsékletű gázzal olvasztja a havat, aztán egy idő után az aszfaltot is, így még az oroszok sem röffentik be túl gyakran, ha havazik.

A HLS pár perc alatt olvaszt ki egy befagyott váltót

Magyarországon a MÁV is használt hasonlót, igaz, kevésbé impozáns jószág volt a HLS – hőlégsugárzó – amit a vasutasok csak Süsünek hívnak. A két orrlyukán lángot fújó eszköz mókás látvány, de elnézve működés közben, csodának tűnik, hogy használatakor nem égett azonnal üszkös rommá a fél ország. A MÁV hézagpótló kisfilmje a HLS életre keltésétől kezdődik, de az egész film roppant érdekes és tanulságos:

A leggyorsabb:

Ugyan nem kifejezetten a villámgyors hóeltakarítás volt a célja az alábbi videó elkészítésének, de mindenképpen érdemes végignézni. Vagy legalább addig a pontig, ahol a rettenetes tempóban bekanyarodó hókotró két kerékre áll. Az oldalsó kettőre. Szerencse, hogy mindezt vezető nélkül teszi, és ebben a kategóriában – önvezetőként – ez a világ leggyorsabb ilyen eszköze. A Valtra 1951 óta gyárt traktorokat Európa északi csücskén, bár a svéd és finn gyökerekkel is rendelkező cég jóval korábbi.

A mostani rekordot egy Valtra T sorozatú traktorral állították fel, amit Magyarországon valószínűleg kevesen ismernek, pedig 2018-ban az Év Traktorja díjat is bezsebelte a márka, és ugyanabban az évben a legjobb traktor formatervért járó díjat is elhozta, bármilyen furcsán is hangzik ez a cím egy mezőgazdasági gép kapcsán.

A videóban 1:12 körül jön a dráma, amikor a félelmet és anyagi felelősséget nem ismerő robotpilóta úgy akar megfordulni, mintha éppen egy könnyed, nyár végi rendsodrással végzett volna a tábla végén:

De nem ez volt az egyetlen közös mutatványa a Valtra-nak és a Nokian-nak, 2015-ben, szintén havon, a leggyorsabb traktornak járó rekordot is együtt állították fel, Juha Kankkunen, finn rallyeversenyzővel a kormány mögött. Akkor bő 130 km/órás tempóval, autópályasebességgel csapattak a Valtra traktorral, de a hókotróval nehezített mutatvány során is elérték a 73 km/órás sebességet. Igaz, akkor vezető nem ült a kabinban, a munkagép magától vágtázott keresztül a hómezőn, hetykén félrelökdösve a hókupacokat.

“>

Ha finn versenyző helyett inkább szőke, norvég sofőrtündért néznél, ahogy ezerrel szikráztatja a hóekét az aszfalton, akkor ezt a közel két percet se hagyd ki:

A legcsendesebb:

Kevés szomorúbb dolog van a világon a lítiumion akkumulátoros, pillekönnyű kézi hómarónál. Az viszont tény, hogy ennél csendesebb dolog is kevés van, mert ennek a hangját még a mezei, hagyományos kézi hólapáttal dolgozó házmester zihálása is elnyomja. Nagyobb baj, hogy hiába csendes, és akkumulátoros, komolyabb hóval nem tud mit kezdeni, és a felhasználók által tapasztalt 20 perces munkára foghatóság sem túl acélos. Papíron a 24 voltos akksival táplált Snow Joe 5,5 kilogrammot nyom, és 6 méterre képes elhányni a havat, feltéve, ha az nem jeges, vizes és nem vastagabb 10 centiméternél.

A legprofibb:

Extra hókotróért nem kell messzire menni, a budapesti repülőtéren is elég komoly gépekkel tartják tisztán a futópályákat, gurulóutakat, illetve a szervizutakat, forgalmi terek burkolatát. Itt nincs idő bohóckodásra és a kapacitást is a legdurvább hóeséshez kell igazítani, hiszen a pilótáknak nem küldhetnek üzenetet, hogy ha kifogy az üzemanyag a betonon veszteglés közben, akkor üljenek át egy másik repülőgépbe.

Itt muszáj a leggyorsabban, a legprofibb munkát végezni, így a gépekkel sem viccelnek. Két kedvencünk is van, az egyik az Oshkosh hómarója, ami 1000 lóerőnél is erősebb monstrum és akár 6000 tonna havat, jeget is képes megmozgatni óránként. A másik a csatárláncba állítható, norvég gyártmány Øveraasen hóeke, ami a havas flotta gerincét adja. Öt darab van belőle, amikkel a futópálya teljes szélességének letakarításához mindössze két kört kell menni, ék alakban, egymáshoz képest lépcsőzetesen eltolt formában.

A legnagyobb:

Talán nem meglepő, hogy a legnagyobb hógyilkos eszköz is repülőtéren szolgál, és ezt is az Øveraasen gyártja, mint a budapesti óriás hóeke flotta tagjait. A hamburgi reptéren dolgozó gép azonban megdöbbentő teljesítményű, óránként 12 ezer tonna havat szór el az útból – a cég honlapja ezt lefordította emberi nyelvre is: ez olyan, mintha másodpercenként 2-3 darab személyautót reptetne el valami, 40-50 méter távolságra. Ehhez 69 ezer köbcentis, leginkább hajókban használatos V12-es dízelmotor adja az erőt, ami jelen esetben 2250 lóerő. A 39 tonnás gépszörny egy menetben 3,4 méter széles ösvényt vág, nagyjából bármilyen, legfeljebb 180 centi magas hófalba. De valószínűleg bármi másba is.

A legcukibb:

Ha igazából kicsit sem izgat fel a leesett hó, mert úgyis másnapra elviszi az ördög, nem marad belőle semmi, de játszani mégis szeretsz, akkor egy RC hókotróval is elütheted a délutánod. Kevésbé hatékony, mintha lapáttal csinálnád, de sokkal jobb szórakozás.