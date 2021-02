Olvass tovább

A hatalmas Oskosh hómaróból, – amelyek egyébként hőseprőt, vagy hóekét is cipelhetnének az orrukon – egy darab dolgozik itt, csak hómaró segédgéppel és ez elég is ebből a méretből. Kisebb gépből, amelyeknek 2000 tonna hó / óra körüli a teljesítményük már több, pontosan 5 darab vethető be szükség esetén, de ez a 23 tonnás, két motoros, – ebből egy a jármű mozgatásáért, a másik a hómaró működtetéséért felel – 1000 lóerőnél is erősebb monstrum akár 6000 tonna havat, jeget is képes megmozgatni óránként. Kabinja, sőt, az összes többi hómaró kabinja is valami furcsa okból jobb kormányos.

Øveraasen hóeke

Norvég gyártmányú a havas flotta gerincét adó 5 darab, szintén óriásira nőtt hóeke, amelyekkel a futópálya teljes szélességének letakarításához mindössze két kört kell menni, ék alakban, lépcsőzetesen eltolt formában. Általában középről kezdik a takarítást és a szélek felé haladnak, de ez az időjárás függvényében változhat, mert széllel szemben nemcsak pisilni nem szerencsés, hanem havat kotorni sem.

Ezek a hóekék 2018-as évjáratúak, a könnyebb tárolás miatt összehajtható, és egymástól függetlenül fel-le mozgó szegmensekből álló eke 8,6 méter széles, és munka közben 35 fokos szögben áll, jobbra, vagy balra. Maga az eke sosem fekszik fel teljes, 2,3 tonnás tömegével a pálya felületére, a gép hidraulikája valamelyest emelt helyzetben tartja a műanyag élen csúszó ekét.

Mögötte a masszív, műanyag sörtékből álló kefe következik, ez 6,2 méter széles sávban söpör, 32 fokos szögbe állítva. Az egészet egy brutális ventilátor zárja, ami a fent maradt havat fújja el az útból, és 10 m3 levegőt okád ki magából másodpercenként, 150 m/s sebességgel. (Ez 540 km/órás légsebességet jelent)

A szerelvény sebességét az eltakarítandó hóhoz igazítják, de 25 és 40 km/óra között az ideális, amit szükség esetén legfeljebb 60 km/óráig lehet fokozni. A sort általában egy rutinos, tapasztalt sofőr vezeti, ő határozza meg a gépbeállítást is. A hóekéken kétféle alap program közül lehet választani – kis, illetve nagy hó – de a rendszer számos paraméterét kézzel is az igényeknek megfelelően lehet finomhangolni, például a sorban leghátul haladó járműben a ventilátort már nem indokolt 100 százalékon pörgetni.

A 90 centiméteres darabokból álló eke egy gerendára van függesztve és torziós rugós felfüggesztés teszi lehetővé, hogy az egész eke követni tudja a felületi egyenetlenségeket. Ha valami megdobja az ekét, akkor csak egy szegmens emelkedik el rövid időre a felületről és ennyi, mehet tovább a munka.

A hóeltakarító gépek tetején fura fehér bigyó látszik, ami elsőre GPS-es nyomkövetőnek is tűnhet, de nem az. Illetve csak részben, a szerkezet egy aktív helyzetmeghatározó eszköz, ami a repülőtéren a munkaterületre belépés alapfeltétele. Itt minden járművön kell lennie ilyennek, és így a torony, illetve bárki láthatja a hóekék címkéit a Flightradar-on. Természetesen, ha éppen munkában vannak. A jeladó mellett a sárga villogó és a folyamatos rádiókapcsolat is feltétel, illetve az is, hogy legyen feladata az adott járműnek, hobbiautózás itt nincs.

Mikor és hogy kezdődik a munka?

Az egész munka az időjárás jelentés figyelésével kezdődik, ami naponta kétszer frissül. Ez alapján határozzák meg a készültségi szintet, amely 0 és 3-as szint között változik. A nullás 1 szolgálatban lévő embert igényel, az egyes szint 5 emberes, a ketteshez 13-an kellenek, míg a hármas szinthez 17-23 emberre van szükség. A teljes gépkezelő állomány 80 fő körül van, de a téli üzemhez kapcsolódó munkákhoz, amiben az oktatástól kezdve minden benne van, úgy 300 ember szükséges. Alapból otthon állnak készenlétben a gépkezelők, és készültségi szint alapján érkeznek a telephelyre. Ha pedig elkezd hullani a csapadék, akkor elkezdik a beavatkozást, nagyjából egy időben mindenhol, de más-más gépekkel. Valahol ez logikus is, hisz hiába tiszták a futópályák és a gurulóutak, ha utána nem tudnak hová állni a repülőgépek.

Viccesen hangzik, de itt a kisebb hóekét az Unimogok jelentik, amelyeknek 2,5 méter széles, jobbra, balra fordítható hóekéjük van, a hátukon pedig egy 2 köbméteres szóróanyagtartály, amiből szilárd, – mínusz 4-5 fokig hatásos – anyagot, valamint egy 500 literes tartály, amiből folyékonyat – alapból mínusz 17 fokig hatásos, de tudnak töményebb oldatot is – juttathat a betonra.

Multihog

Tavasszal került a flottába ez a két fura szerzet, amiknek egyik különlegességük, hogy más évszakokban is használhatóak, csak a hóekét kell seprűre cserélni és a hátsó szóróanyag-tároló helyére egy tartályt szerelni, ahová az összesöpört szennyeződés kerül. Szintén extra, hogy derékban megtörve kanyarodik és a kerekeit is egy-egy hidromotor forgatja. A háromliteres, 4×4-es hajtású járműre ezen kívül még számtalan segédgép felszerelhető.

Ezen kívül még néhány kisebb csúszókerekes – Bobcat-nek szokták hívni őket, gyártótól függetlenül – apró homlokrakodó segít a legszűkebb, nagyobb gépekkel megközelíthetetlen területek takarításában, illetve a hó szállítójárműre rakodásában.

Bár még ezernyi dolgot lehetne végigtapogatni, megnézni, mi lassan végzünk itt, és átautózunk egy félreeső helyre, ahol egy másik hó- és jégűző gépet is kipróbálunk, azt, amivel a repülőgépeket jégtelenítik felszállás előtt.