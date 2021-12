Jelenleg úgy tűnik, hogy a közúti közlekedés, az autóipar középtávú jövőjét az elektromobilitás jelenti, a villanyautók piaca robbanásszerűen bővül. (Ide értjük a tisztán elektromos hajtással érdemi távot megtenni képes öntöltő és konnektoros hibrideket, valamint a csakis villanymotorokkal szerelt autókat, a mild/segédhibrideseket viszont nem.)

2019-ben 2,1 millió ilyen autót adtak el globálisan, 2020-ban – miközben a koronavírus-járvány miatt a világ autóeladásai 28%-kal visszaestek – 41%-os bővüléssel 3 millióra nőtt a forgalomba helyezések száma, idén pedig csak az első félévben 2,65 millió elektromos autó fogyott, az év végére a tavalyinak duplája is elmehet, valahol 6 millió darab körül lesznek az eladások.

A jelenleg egyre csak növekvő tortából sokaknak juthat szelet.

A hagyományos autógyártók természetesen „rajta vannak az ügyön” – nem is kell bemutatnunk a mostanában sorra érkező villanyos modelljeiket –, amiben segítik őket a hatalmas anyagi és humánerőforrásaik, az évtizedek, sőt, nem egy esetben több mint egy évszázad alatt kiépült infrastruktúra, know-how, ám hátráltathatják őket a hagyományaik, az elektromobilitásra még kevésbé fogékony, de már meghódított piacok kiszolgálásának kényszere, így nem megy az azonnali átállás, a „tanker” nem fordul könnyen, és mivel új területről, új technológiákról van szó, a friss, kimondottan erre a célra alapított gyártók, márkák is jó eséllyel indulnak.

A nagyközönség még nem ismeri őket, de a szakma, az iparág és a piac értői – és velük a szemfüles befektetők – nagyon is figyelnek ezekre az alig néhány éves, de pillanatnyilag igen komoly potenciállal rendelkező cégekre, autóipari unikornisokra.

Olyannyira, hogy a „menőbbek” tőzsdei értéke (piaci kapitalizációja) sok hagyományos, globálisan ismert és beágyazott autógyártó-óriásét is meghaladja, több tízmilliárd dollárra értékelik őket a börzéken. Előbb nézzük viszont a régi motorosokat!

A 15 legértékesebb hagyományos autógyártó piaci értéke 2021. december 1-jén (Forrás: Companiesmarketcap.com)

Autógyártó Piaci kapitalizáció (milliárd USD) Ország 2. Toyota 251,85 Japán 3. BYD 138,59 Kína 4. Volkswagen 125,95 Németország 5. Daimler 104,18 Németország 7. General Motors 87,67 USA 9. Ford 79,04 USA 10. Great Wall Motors 69,27 Kína 11. Ferrari 65,13 Olaszország 12. BMW 62,17 Németország 14. Stellantis 56,82 USA/Franciao./Németo./Olaszo. 15. Honda 49,26 Japán 17. Hyundai 38,20 Dél-Korea 18. SAIC Motor 37,73 Kína 20. Maruti Suzuki India 29,52 India/Japán 21. Geely 29,12 Kína

Az összegek érzékeltetésére: Magyarország GDP-je (bruttó nemzeti összterméke) 2020-ban 155 milliárd dollár volt, az országi idei, 2021-es költségvetésének kiadási főösszege 23 465 milliárd Ft, azaz jelenlegi árfolyamon 70,4 milliárd dollár.

A fenti listából kihagytuk őket, hogy lejjebb külön-külön is bemutassuk a pillanatnyilag legértékesebb 5+1 EV-startupot.

19. Li Auto – 37,01 milliárd USD

A pekingi központú Li Autót 2015-ben alapította Hsziang Li üzletember. Jelenleg egyetlen modelljük elérhető, egy villany-SUV, a Li ONE, melynek sorozatgyártása Csangcsouban folyik.

A Li Auto pillanatnyilag csak a hazai piacon – 93 városban összesen 174 kereskedésben – forgalmaz, a termelés idei felpörgésével eddig bő 110 ezer ONE-t gyártottak le (ebből 75 ezer idén készült).

Bár a cég egyelőre több százmillió dolláros veszteséggel működik, a piac bízik bennük, főleg természetesen tervezik a nemzetközi piacra való kilépést, ígéretük szerint 2022-től pedig már minden új modelljük 4-es szintű önvezetésre is képes lesz.

16. XPeng – 45,23 milliárd USD

Míg a Li Auto csak tervezi, az XPeng már ott van a nemzetközi porondon. A céget 2014-ben alapította két autóipari szakember az Alibabában érdekelt, és a márkanevet is adó Hsziaopeng He pénzügyi támogatásával.

Az XPeng idén októberben gyártotta le 100 ezredik elektromos autóját csaocsingi gyárában, fő termékük a P7-es villany-sportszedán, de G3i néven SUV-t is kínálnak, méghozzá Európában is, ezek forgalmazását idén kezdték meg Norvégiában.

A nemzetközi terjeszkedés érdekében, az exportigények kielégítésére 2022-ben egy második és harmadik üzem építését is megkezdik Kuangcsouban és Vuhanban, sőt, nem hivatalosan egy negyedik létesítményről is hallani. A cél, hogy pár éven belül évi 300-400 ezer elektromos autót tudjanak előállítani.

Gyártásban sehol sincsenek A termelési számok érzékeltetésére: míg a cikkben tárgyalt márkáknál százezres tételekről beszélünk, néha azokról is csak célként, 2020-ban a Toyota 10,47, a Volkswagen-csoport 10,38 millió autót gyártott, a Fiat-Chryslert és a PSA-t tömörítő Stellantis 8,25 milliós, a Hyundai-Kia 7,22 milliós, a Ford 6,39 milliós számmal büszkélkedhetett, de még a Honda gyáraiból is 5,25 millió gépjármű került ki.

14. NIO – 67,02 milliárd USD

Az XPenghez hasonlóan máris jelen van Európában a sanghaji NIO. A 2014-ben alapított cég ugyancsak a villanyautókban utazik – naná! –, amit a villanyos formaautó-szériában, a Forma-E-ben való részvétellel is hirdetett.

A NIO akkucserés programjával, fejlett vezetői asszisztensrendszerével, a Nomi Mate-tel, valamint saját fejlesztésű önvezető technológiáival igyekszik kitűnni a tömegből – a tőzsdék értékelése szerint sikeresen.

Legfőbb, már Európában (Norvégiában) is elérhető modelljük a 2018-ban bemutatott ES8 hétüléses prémium-SUV, amely mellett ES6 és EC6 (2019 és 2020) néven két másik szabadidő-autójuk is van – utóbbi divatos kupés formában –, az év elején pedig ET7 néven prémiumszedánt is piacra dobtak.

A NIO mostanáig összesen 156 ezer villanyautót gyártott le, ennek több mint felét, 81 ezret az idei év első 11 hónapjában.

9. Lucid Motors – 83,05 milliárd USD

2007-ben, a kaliforniai Newarkban (USA) Atieva néven, eredetileg villanyautó-akkumulátorok és hajtásláncok fejlesztésére és gyártására alakult a cég, melynek vezetői között a Tesla korábbi alelnöke és a Mazda Észak-Amerika volt tervezési vezetője is ott van.

2016-ban történt meg az átbrandelés, akkor jelentették be, hogy Lucid Motors néven prémium-villanyautók gyártásába kezdenek.

2017-ben Arizona államban 700 millió dolláros befektetéssel megkezdték a gyárépítést, a Casa Grande-i üzemből idén szeptemberben került ki az első kész autó.

Az amerikai szabvány (EPA) szerint a csúcskivitelben (Dream Edition) akár 840 km-es hatótávú, 1108 lóerőt produkáló, hajszál híján 5 méter hosszú (2960 mm tengelytáv) Lucid Air komoly kihívója lehet a Tesla Model S-nek, de az európai prémiumgyártók hasonló modelljeinek is.

A Lucid az év végéig néhány száz Air eladását tervezi, de az évtized közepére évi 130 ezres gyártást és eladást céloz.

6. Rivian – 103,51 milliárd USD

Bár már 2020 januárjában láttuk a CES kiállításon, a Rivian első modellje, az R1T villany-pickup gyártása is idén szeptemberben kezdődött.

A céget 2009-ben alapították a kaliforniai Irvine-ban, és R1 néven már 2011-ben kis villanyautó-tanulmánnyal álltak elő, ám igazán komolyra 2015-ben fordultak a dolgok, amikor nagy tőkeinjekciót kapott a startup.

2018-ban véglegesítették, hogy rövid távon egy pickup (R1T) és egy SUV (R1S) gyártását tervezik, előbbi – megelőzve a nagy dérrel-dúrral és kínos pillanatokkal beharangozott Tesla Cybertruckot – szeptember óta elérhető az USA-ban. Négy villanymotorja összesen közel 800 lóerőt teljesít, 3 másodperc alatt van 100-on, a jelenleg elérhető alapmodell hatótávolsága 500 km, ráadásul nagy hasmagassága miatt a gyűrődést is jól bírja.

A Rivian év végéig 580 R1T legyártását tervezi. Az USA-ban több helyszínen található üzemeinek termelési kapacitása állításuk szerint évi 150 ezer darab, 2023-ra ez 200 ezerre emelkedik, az évtized végére pedig ambiciózus célt, évi 1 milliós gyártási volument tűztek ki.

+1: 1. Tesla – 1108 milliárd USD

A végére hagytuk a céget, melyet mára senkinek sem kell bemutatni, a Teslát. A villanyautós startupok öregapja, a fenti cégek példaképe és egyben célpontja jelenleg messze a világ legértékesebb autógyártója, négyszer annyit ér, mint a Toyota!

Az egyesek által lángésznek, mások által svindlernek, értelmetlen, megvalósíthatatlan dolgokat a hozzá nem értők számára sikeresen eladó csalónak tartott Elon Musk 2004-ben szállt be az előző évben alapított Teslába 6,5 millió dolláros befektetéssel, 2008-tól irányítja is a céget.

A Tesla első villanyautója a Lotus Elise kasztniját használó Roadster volt. A 320 km-es hatótávú sportkocsiból bő 2500 darab fogyott a gyártás 2012-es leállításáig, egy példány – Musk saját autója – 2018 februárjában az űrbe is eljutott a SpaceX Falcon Heavy rakétájával, ma már valahol a Mars pályáján is túl jár.

A cég jelenleg két szedánt (az ötajtós Model S-t és a négyajtós Model 3-ast), valamint két crossovert (a kisebb Model Y-t és az akár hétüléses Model X-et) forgalmaz, a már említett, bő két éve leleplezett, futurisztikus külsejű Cybertruck piacra lépése továbbra is várat magára. Állítólag 600 ezer rendelés van rá.

A Tesla az indulása óta “csak” 1,91 millió autót gyártott, de a brand olyan erős, hogy már Cybertruck alakú „fütyülőt” is értékesítenek. A cég sikertörténetének számos árnyoldala is van, meghibásodások, önvezetés közbeni balesetek, pénzügyi ügyeskedések, munkaügyi visszaélések kötődnek Musk cégének nevéhez.

Akárhogy is, jelenleg a Tesla a király az elektromos autók, sőt a teljes autóipart is tekintve, de a feljebb említett, és a talán pillanatnyilag még nem is ismert kihívók meg is szorongathatják majd, a következő évtized gyilkos versenyt és küzdelmet hoz az elektromobilitás terén, mi egyelőre csak kíváncsian figyelhetjük, kik emelkednek ki, kik lesznek a nyertesek. Bízzunk benne, hogy elsősorban mi, a fogyasztók leszünk azok!