Bármennyire is elektromos technikának szánják, szívósnak ígérkezik a Rivian R1T. Hosszú ideje ígérik már az elektromos hajtású pick-up érkezését, amihez az amerikai gyártó is komoly reményeket fűz. Ezek közé tartozik, hogy ha már terepjárót készítenek, állja is a sarat.

Ezért kipróbálták, hogyan boldogul a vízzel, hiszen a valódi terepeken adott esetben egy-egy mélyebb vizesgödrön is át kell hajtani vele. A videóban látható árok nagyjából 75 centiméter mély, a vízszint ezen a ponton már a kerékjárati ív felső részét súrolja. Az autó láthatóan gond nélkül megküzdött az akadállyal, ami el is várható, hiszen a Rivian állítása szerint még a 90 cm körüli mélységgel is elbír.

Our engineers going for a quick dip! pic.twitter.com/1FYukLXXZl — RJ Scaringe (@RJScaringe) August 29, 2021

Váltig állítják, hogy 35 cm-es hasmagasságával sziklamászásban sincsen párja, de akár 5 tonnát is képes elhúzni. 20, 21 és 22 hüvelykes kerekkel is kapható lesz a Rivian pick-upja, amikre kifejezetten erre a típus kifejlesztett Pirelli gumikat húznak.

Érdekesség, hogy a videó azután jelent meg, hogy a Rivian bizalmas iratokat nyújtott be az Értékpapír- és Tőzsdebiztossághoz– írja a Carscoops. Úgy tudni, a márka 80 milliárd dolláros (23,5 billió forintos) értékkel kerülhet fel a tőzsdére, amivel még a General Motorst is megelőzné.