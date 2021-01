A NIO eddig csak crossovereket kínált különböző méretben, a most hétvégén bemutatott ET7 az első szedánjuk, egyben az első közvetlen hadüzenet a Tesla Model 3 ellen. Elsősorban is nagyobb annál: az ET7 5098 mm hosszú, tengelytávja 3060 mm, míg a műfajteremtő amerikai szedán megfelelő értékei 4980 és 2960 mm – az a 10 centi bizony sokat számíthat azoknak, akik mindennél többre értékelik a helykínálatot (és a kínai vevők ilyenek.)

A szívverés ütemére lüktető hátsó lámpatest, laminált üvegtető, fűthető, szellőztetett és masszázsfunkciós ülések elöl és hátul, 23 hangszórós audiorendszer, és mindössze 0,23-as közegellenállási együttható: ezek a nyers tények elegendőek ahhoz, hogy gyorsabban verjen az autókat kedvelő olvasó szíve. A modell, amely mindezt tudja, a NIO ET7, annak a független, de igen agresszívan terjeszkedő, hazájában és Észak-Amerikában egyaránt komoly pénzügyi befektetőket mozgósító vállalkozásnak a negyedik típusa, amelyet mindössze hét éve alapított a villanyautós körökben korábban is ismert William Li, és amely mostanra a világ negyedik legértékesebb autógyártójává nőtt .

A villanyautós közösséget persze nem lehet szimplán méretekkel meggyőzni, de a NIO ET7 technikában is odateszi magát: háromféle akkumulátorcsomagja 70, 100 és 150 kWh kapacitású – a Model S ma már csak 100 kWh-s akkuval kapható, amivel akár 652 km-t tud elmenni egy töltéssel; a NIO ET7 ugyanebből a kapacitásból állítólag 700 kilométert hoz ki, a másik két akkucsomag 500, illetve 1000 kilométerre elegendő – a kínai modell értékei gyártói becslések, míg a Tesláé WLTP norma szerinti mérések, nagyjából pariban vannak tehát. A motorteljesítmény 654 LE / 850 Nm (Tesla Model S: 825 LE / 1300 Nm), a 0-100 km/óra gyorsulásban mérhető különbség 3,8 vs 3,9 másodperc a Tesla javára.

Amit a nyers erőben elveszít, behozza a technológia oldalán a NIO ET7: autonóm mobilitási rendszere 1,2 helyett 8,0 megapixeles felbontású kamerát alkalmaz, vezérlő számítógépét a Tesláénál állítólag hétszer gyorsabb Nvidia processzor működteti. Az autó lézeres szenzorokat (lidar) is kap majd. A szélvédő fölötti dudorban elhelyezett érzékelő 120 fokos sávban, 500 méteres távolságon érzékeli az akadályokat – a Tesla Model S radaros rendszere 160 méterre lát el. A kínai lézeres tech képes egy-egy tárgyra fókuszálni, és a gyártó állítása szerint milliméteres pontossággal meghatározni annak helyzetét. A lidar szenzoron kívül tizenkét ultrahangos érzékelő, egy 5 mm-es hullámhosszú radar, valamint két GPS szenzor várja, hogy a leendő tulajdonos kifizesse a funkció használatához szükséges havidíjat.

Ezzel meg is érkeztünk a költségekhez. A NIO ET7 alapára 378 000 jüan, nagyjából 17, 24 millió forint. Ebből lejönnek a mindenféle állami támogatások, rájön viszont az akkumulátor ára, amit megvehetünk 3,2 millió forintnak megfelelő 70 ezer jüanért, vagy lízingelhetjük is – erre egyelőre nem adott árat a gyártó.

A NIO töltési időt sem közölt, de tud ennél jobbat: villámgyors akkucserélő állomásokat készül létrehozni . 2021 végére Kínában 500 olyan pont működik majd, ahol három perc alatt (!) automatikusan kicserélik az autó akkuját, és eközben egy gyors diagnosztikát is lefuttatnak. Egy-egy csereponton tizenhárom akkumulátort tárolnának, amiket a rendszer folyamatosan tölt is, így naponta akár 312 ügyfelet tudnak kiszolgálni. Az autók automatikusan gördülnének be ezekre az állomásokra.

Az első ET7-eseket egy év múlva adja át vevőinek a NIO; az érdeklődők egy jelképes összeg fejében előrendelést adhatnak le a kocsira.