Egekbe emelkedtek az üzemanyagok árai, és nem látszik a folyamat vége. A drágulást nézve egyre csábítóbb lehet egy villanyautó beszerzése, amivel a megtett kilométerek fajlagos költsége jóval alacsonyabb, és megfelelő használat mellett belátható időn belül megtérülhet a hagyományos hajtáshoz mért felár.

Az előny kihasználásához elengedhetetlen egy feltétel: otthon, lakossági áramról kell töltenünk az autót, így lesz igazán pénztárcabarát az elektromos közlekedés.

Ezt az autókhoz mellékelt aktív töltőkábellel (EVSE – Electric Vehicle Supply Equipment) tudjuk végrehajtani. Az eszköz lehetőséget ad arra, hogy szinte bármilyen, átlagos háztartásnál fellelhető konnektorról tölthessük az autónkat.

Egy átlagos konnektor már kevés belevágni a mindennapos villanyautózásba, de megéri befektetni, a stabil, gyors töltőrendszer sokat emel a kényelmen

Mondhatni bolondbiztosan stabil technológia, cserébe lassú. Ezek a töltők szinte minden esetben 10 amperesek, amivel egy óra alatt hozzávetőlegesen 2,2-2,3 kWh energiát lehet az akkucsomagba juttatni. Így a ma kapható, átlagos városi elektromos autók 40-50 kWh-s akkumulátora teljesen lemerült állapotból 22-24 óra alatt jut el a százszázalékos töltöttségig.

Egy konnektor már nem elég

Csakhogy a mai villanyautók java már használható hatótávot (a városi kisautók java 250-300 kilométert tud egy töltéssel), biztosító, nagy teljesítményű akkumulátort kap, gyakran 65-100 kWh közötti kapacitással.

Ezek feltöltése hagyományos, 230 voltos hálózati csatlakozóról 30-40 órát is igénybe vehet, így egy éjszaka nem elég a százszázalékos töltöttséghez. Az igazi megoldás mégis a dedikált, külön elektronikával vezérelt fali töltőegység.

Ezen a téren már rengeteg opció akad: gyári konstrukciók, kisebb cégek, áramszolgáltatók mind kínálnak kifejezetten elektromos autó töltésére szolgáló készüléket. A Type2-es csatlakozóval szerelt fali töltőkkel radikálisan lerövidíthető a töltési idő, a legkomolyabb berendezésekkel akár 11-22 kW töltési teljesítmény is elérhető.

A fali töltők teljesítményét a betáplálásra használt hálózat áramerőssége határozza meg. Így rengeteg variáció közül választhatunk, igényeinknek, és anyagi lehetőségeinknek megfelelően 1, vagy 3 fázisról, 3,7 kW-tól (1 fázis 16 amper) egészen 22 kW-ig (3 fázis 32 amper).

Mennyibe kerül?

Egy fázissal olcsóbb az indulás

Ha megelégszünk az egyfázisú betáplálással, akkor a bővítés nem jár komoly költséggel. Az egy fázis 32 A-ra történő bővítése a helyi elosztótól (pl.: NKM, E.ON, ELMŰ, ÉMÁSZ) ingyenesen igényelhető (alanyi jogon jár) a mérőóráig.

A villanyautó komoly áramfelvételét viszont ebben az esetben szem előtt kell tartanunk. Ez annyira leterhelheti a ház áramkörét, hogy egy öregebb rendszer mellette már más nagyobb fogyasztót, mosógépet, elektromos sütőt garantáltan nem bír el. Ezért fontos, hogy még egy használt, konnektorról is feltölthető, kisebb akkukapacitású villanyautó megvásárlása előtt is nézessük át ingatlanunk elektromos hálózatát, lehet, hogy egy külön áramkör kialakításával, vezetékek, kismegszakítók cseréjével könnyen, gyorsan kialakítható egy biztonságos, stabil csatlakozási pont, ahol akár egyfázisú töltőberendezést is telepíthetünk a hagyományos konnektor helyett.

Három fázis: a lehetőségek tárháza

Napelemes rendszerben is gondolkodva, valamint több nagy fogyasztóval a háztartásban a háromfázisú rendszer a legjárhatóbb út a mindennapos, nyugodt töltéshez, valamint a háromfázisú inverterrel szerelt autók előnyeit is csak így tudjuk kihasználni.

Ha nem rendelkezünk ilyen rendszerrel, akkor komplex hálózatbővítésre van szükség. Ez elsőre nagy falatnak tűnik, de a villanyautó könnyebb töltése mellett több előnnyel is jár: nem okoz majd meglepetést egy új klímaberendezés, nagyobb teljesítményű sütő beszerelése.

Ennek munkadíjára regisztrált szerelő tud árajánlatot adni, a költségek nagyban függenek a hálózat eredeti állapotától, kell-e vezetékeket cserélni, vagy sem, igényeljük-e az elérhető maximális 3X32 ampert, vagy megelégszünk kevesebbel.

Ha ez megvan, akkor a következő kövérebb tétel a fali töltő beszerzése. Egy 7,4 kW-os teljesítményűt ma már 100 ezer forint körül megkaphatunk, a villanyautózásban ismert nevek termékeit pedig 250-500 ezerért mérik 11-22 kW-os teljesítményszinten.

Amivel igazán spórolhatunk

Ezeket a kiadásokat követve jöhet a napos oldal, a fillérekből megtett kilométerek korszaka. Lehetőségeink kiaknázásához nem árt a tarifák között is eligazodni. A leginkább kecsegtető, kedvezményes elszámolású, “éjszakai” áramot (B tarifa) csak a fixen bekötött fogyasztókhoz lehet igényelni, ezért villanyautónk kiesik ebből a körből. Töltésre az A1-es és A2-es tarifák alkalmazhatók. Előbbi a mindenki által használt, általános tarifacsomag, a második viszont kifejezetten a villanyautósok számára előnyös.

Az A2-es tarifa kedvezőbb, mint az A1-es, mivel két zónaidős: a csúcsidőszak hétköznaponként 7:00 és 23:00 közé esik, a kedvezményesebb völgyidőszak pedig a 23:00 és 7:00 (téli időszakban 6:00-22:00) közötti időszakot jelenti hétköznapokon. Hétvégén, munkaszüneti napokon nincs csúcsidőszak, így ebben az időtartamban az olcsóbb tarifa érvényes. Míg a csúcsidő áramdíja 43,43 Ft/kWh, addig a völgyidőszak árszabása jelentősen kedvezőbb, mindössze 32,77 Ft/kWh. Felhasználóként jelenleg, 2021 utolsó hónapjaiban kalkulálhatunk ezzel az értékkel, mert ez már bruttó összeg, amiben benne van a rendszerhasználati díj is.

Ez a tökéletes megoldás villanyautó-töltéshez, ezt igényelve kapunk egy külön mérőegységet, és az elszámolás már az A2 alapján történik. Igénybevételéhez évente igazolnunk kell az elektromos jármű használatát, a forgalmi engedély bemutatásával.

Hátrány, hogy napelemmel együtt nem használható az A2-es, a saját termelésű áramról való töltés a harmadik, még kacifántosabb verzió.

Végül nézzünk egy durva számítást, a napi ingázásra, csak az üzemanyag-költségeket figyelembe véve. Feltéve, hogy ötven kilométerről ingázunk munkahelyünkre, napi száz kilométerrel, heti öt munkanappal számolva napjainkban már fájdalmas összeget kell a benzinkúton hagyni.

Egy átlagos, 7 liter fogyasztású benzines autóba 475 forintos literáron adott benzinnel havi 66 500 forintba kerül a közlekedés. Mindez egy szintén nem túl kirívó, 18 kW/100 km fogyasztású villanyautóval 11 800 forintba kerül, ha völgyidőszakban, 32,77 Ft/kWh árszabású csatlakozással töltünk. Évente ez már 656 ezer forint különbség, és a kötelező szervizek alacsonyabb költségeivel, valamint a zöld rendszám előnyeivel még nem is számoltunk.

Ezek a számok természetesen háztartásonként változnak, de arányaiban elmondható, hogy négyszer, akár ötször kevesebbet költ kilométerenként a közlekedésre az, aki kihasználja az otthoni töltés lehetőségeit.