Az üzemanyag ára egyik napról a másikra, lendületesen átcsapott az 500 forintos, lélektaninak is nevezett határon. Sosem volt még ilyen drága autózni, így nem kizárt, hogy lassan eljön az az idő, amikor már meggondolja az ember, mikor és hova menjen kocsival. Megnéztük, mivel lehet kiváltani egy átlagos, munkába járós autózást, és annak milyen előnye, hátránya van. De mielőtt alternatívákat keresnénk, nézzük, milyen autóval ingázni a munkahely és az otthon között a reggeli csúcsban.

Autó

Autózni, vezetni az emberek egy részének lidércnyomás, míg másoknak élvezet. Abban viszont az utóbbi csoport is egyetért, hogy a csúcsforgalomban vánszorgás egyáltalán nem tartozik az élvezetes pillanatok közé. Mégis van, hogy muszáj autózni, ha reggel szűk idősávban kell sok gyereket különböző intézményekbe letenni, vagy, ha nagy halom munkaeszközzel kell megjelenned ott, ahol dolgozol. Cserébe békében utazhatsz, nem lépnek a lábadra, nem köhögnek le és nem kotorásznak a zsebedben sem. Nem ázol, fázol, akkor és oda mész, ahová kedved tartja. A rossz, hogy tankolhatsz bő 500 forintos üzemanyagot, autótól függően 5-8 liter körül 100 kilométerenként, és nem nyomkodhatsz telefont vezetés közben és olvasni sem okos dolog. Aztán ott a parkolás is, ami pénz, idő, gyötrelem, ha nem tudsz a munkahelyeden megállni. Nálam ilyen egy autós ingajárat, tipikus minta, városszéli starthellyel, és belvárosi célponttal:

A reggeli autós ingázás idő- és távigénye:

Táv: 10,82 km

Idő: 35 perc 25 mp

Átlagsebesség: 18,37 km/h

Robogó / motor

Habár a budapesti forgalom még nagyon messze van valami B kategóriás ázsiai nagyváros motorosoktól zümmögő káoszától, de az már felfedezhető, hogy aki gyorsan akarja elérni a belvárosi úti célját, az tuti, hogy két keréken éri azt el a leggyorsabban. Így egyre több a motoros, robogós is az úton. Ha robogóval érkezel meg valahová, egy percet sem vesztesz a parkolóhely kereséssel, fizetned sem kell érte.

A forgalom csak csekély mértékben van hatással a menetidőre, szabályosan használhatod a buszsávot, és a pirosnál álló autósor elejére is csoroghatsz. Télen, esőben kevésbé vidám elfoglaltság a motorozás, de fel lehet úgy öltözni, hogy ne legyen kibírhatatlan az ingázás, és ha okosan öltözöl, bele sem fogsz izzadni a cuccaidba, mert nem kell tekerned, csak a gázt húzni. Az öltözés, a mindenféle védő izék magadra aggatása azért időigényes dolog, ezzel számolj. Fogyasztással sokat spórolhatsz, mert megúszhatod 1,5 – 4 literből is a városi robogózást.

A reggeli robogós ingázás idő és távigénye:

Táv: 10,21 km

Idő: 18 perc 22 mp (+ beöltözés csillagharcosnak)

Átlagsebesség: 33,3 km/h

Kerékpár

Bringázni jó dolog, feltéve, hogy nem kell egynél több gyereket, vagy nehezebb cuccokat is reggelente elszállítanod valahova. Előnye, hogy nem igazán befolyásolja a menetidőt a forgalom, ha tudsz bicikliúton bringázni, akkor pedig az égvilágon semmi nem fog zavarni, hogy minden nap, szinte perce pontosan kiszámítsd, mikor érsz be. Ha leszállsz róla, és tolod, akkor bármikor átminősítheted magad gyalogossá, amivel időt nyerhetsz például aluljárón átkelve. Emellett mozogsz, erősödsz, edződsz. Az üzemanyagköltséget nehéz megsaccolni, nagyban függ attól, miből és mennyit tankolsz magadba többet, hogy fedezd az elégetett kalóriákat.

De nézzük, nekem mennyi időt rabolna el, ha kerékpárral járnék minden nap. Az út nem pont a legrövidebb, de a reggeli csúcsban annyira nem jó vicc a Váci úton, az autók közt billegni, ezért ahol lehetett bicikliúton, vagy gyér forgalmú mellékutcákban tekertem.

Táv: 11,48 km

Menetidő: 35 p 35 mp (+ öltözés, zuhany)

Átlagsebesség: 19,4 km/h

Hátránya, hogy esőben, hóban, fagyban nem annyira lelkesítő dolog felülni a bringára és kilométereket tekerni a munkahelyre. Emellett jófej munkáltatóra is szükséged van, hiszen nehéz úgy biciklizni, hogy ne lihegve, leizzadva, 170-es pulzussal ess be reggel a munkába. Oké, biztos van olyan, aki békésen, ráérősen is tud bringázni, és csak az én ismerőseim között nincs ilyen. Szóval a bringázás utáni civilizált reggeli munkafelvétel egyik fontos hozzávalója a munkahelyi öltöző, zuhanyzó. És az se árt, ha biztos, védett helyen tudhatod a bringád, míg termelsz.

Akinek komolyabb költségvetése van városi közlekedésre optimalizált kerékpárra, az akár ötvözheti is a biciklizést és a tömegközlekedést. Praktikusan az utolsó kilométerekre, vagy a problémás átszállások kivédésére bevetve az összecsukható, a BKV járművein ingyen szállítható Brompton bringát, vagy ennek olcsóbb, de kevésbé trendi megfelelőit. A bicikli ízlés szerint elektromos rollerre is cserélhető, bár utóbbival az egyértelmű szabályozás megszületéséig valószínűleg a szürke zónában kéne közlekedni.

BKV

Akinek nincs autója, vagy nem kívánja ingázásra használni, az leginkább a tömegközlekedésre számíthat. Sokszor a belvárosba nem is nagyon érdemes mással megindulni, és a busz, metró villamos azoknak is jó alternatíva, akik besokallnak a benzinár miatt. Ha nem csúcsidőben közlekedsz, akkor még valamennyire kényelmes is lehet a buszozás, hiszen nem kell figyelned semmire, csupán arra, hogy jókor, jó helyen szállj le róla. Viszont ha kocabékávézó vagy, akkor a jegylyukasztásra pár nap alatt rámegy a gatyád is. Ingázásnál mindig gyaloglással kezded és fejezed be az utad, nem válogathatod meg az utastársaidat és az átszállások is macerásak, térben, időben egyaránt. Nekem sokáig négy átszállással volt elérhető a munkahelyem – ez jegyet lyukasztva egy nap alatt 2400 forint kiadás lenne – de a BKK Futár nemrég mutatott jobb utat. A titok annyi, hogy pont az ellenkező irányba kell indulnom, mint amerre dolgom van, és akkor két járattal, nagyjából egy óra alatt bent is lehetek az íróasztalomnál. Nem kell leizzadni, átöltözni, parkolni. Csak gyalogolni kell – itt majdnem másfél kilométert – és menetrend helyett a járművek aktuális helyzetét nézni, mert a buszvezetőknek van egy hülye szokásuk: előbb tűnnek el a megállóból, mint ahogy a menetrend szerint oda kéne érniük.

Egyéb

Ha ezek egyike sem csigázott fel, és olyan szerencsés vagy, hogy a munkahelyed és az otthonod is közel van valami folyóhoz – nekem éppen a Dunához – akkor vízen is megpróbálhatsz közlekedni. Ugyan a 2012-ben idult, BKK-Mahart hajójárat október 4-től már nem közlekedik, így aki a Dunán tömegközlekedne, annak a Lánchíd felújítása miatt indított, a Jégverem utca és az Akadémia között közlekedő hajójárat lehet az utolsó esélye. A 250 férőhelyes hajóval üzemelő átkelőjárat 10 és 18 óra között viszi az utasokat, és félóránként indul. Ha viszont megteszi az izomerővel hajtott vízi eszköz is, akkor akár be is evezhetsz a munkába. Tuti nem kerülsz dugóba, jó levegőn leszel és mozogsz is. Különösen, amikor felfelé kell lapátolnod.