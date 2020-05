Olvass tovább

Félsz, hogy ellopják, megfogdossák? Tartsd magadnál!

Kevés olyan bicikli van, ami nem igényel szinte semmiféle tárolási infrastruktúrát. A Brompton pont ilyen, összecsukva szállíthatod a legszűkebb liftben, a Suzuki Ignis 260 literes csomagtartójába befér belőle két darab is, és sem otthon, sem a munkahelyeden nem foglal el annyi helyet, hogy zavarjon bármiben, bármikor nálad lehet, nem kell őrizetlenül hagynod egy percre sem. Ami igazán fontos, az a munkahely, ahol tényleg csak letámasztod az asztalod mellé és kész. Ha hiszti van miatta, legfeljebb takard le, mint egy papagájt.

Nézd meg mennyi helyet foglal kinyitva és összecsukva. A középső vonalat kell ide-oda húzogatni:

A Brompton története 1975-öt írunk, amikor Andrew Ritchie egy különleges, összecsukható kerékpár tervein kezd dolgozni londoni otthonában, mely épp a Brompton Oratory templomra néz. Két évvel később már az első kísérleti arabokkal is elkészül, amelyek ugyan még elég szerencsétlenül néznek ki, azonban az már látszik, hogyha a gyors, egyszerű összecsukás a cél, akkor jó lesz az irány. Végül 1981-ben kezdődik meg a Brompton bringák gyártása, de ekkor sorozatgyártásról még szó sincs. Még hat évre volt szüksége a világnak, hogy felfedezze ezt a különleges bringát, amely 1987-ben a nemzetközi kerékpáros szakvásáron, a Cyclex-en bezsebelte a Legjobb Termék Díjat. Rá egy évvel már valóban elindul a sorozatgyártás, de még mindig kisüzemi keretek között készülnek a kerékpárok a nyugat-Londoni Brentfordban. Újabb díjak jönnek és közben extrém terepen is bizonyít a bicikli, 2003-ban eljut a Déli-sarkra, 2006-ban pedig Barcelonában megrendezik az első Brompton világbajnokságot. Igen, jól látjátok, ez nem az a tipikus versenyre épített járgány, de szerencsére ez nem is a hagyományos értelemben vett verseny, itt inkább jól érzik magukat a résztvevők. Aztán 2011-től a Brompton elkezdi meghódítani a világot, egyre több országban nyílik boltjuk, 2013-tól pedig sebességet váltanak és az évi 6000 darabos gyártásról 40 ezerre pörgetik fel a termelést. Persze mindezt továbbra is Londonban, a gyártást nem telepítik át a távol keletre.

Origami

A Brompton legnagyobb vonzereje a varázslatos szerkezetében rejlik. Mint minden szétszedhető, összehajtható, felfújható dolognak, így ennek is megvannak a maga fogásai, amikre érdemes odafigyelni, hogy flottul menjen a dolog. Ha pedig valaki rendesen begyakorolja, és teátrális mozdulatokkal varázsolja biciklivé a sarokban álló fémkupacot, az tényleg nagyon látványos ám. Valami ilyesmi:

Jó, ennek a svájci úriembernek nem volt nehéz dolga, van egy bringakereskedése, így két vevő között annyiszor elpróbálhatta a folyamatot, ahányszor csak akarta. Ha kevésbé kapkodósan csinálnád és meg is akarod érteni, mit miért és hogyan, akkor inkább a következő videóból tanulj meg bringát hajtogatni. 1:35-ig Amy csak kicsomagol és felszereli a nyerget, a lényeg utána jön, így remélhetőleg a videó is ott kezdődik majd:

Hogy megy?

Ahogy akarod. Mivel ez nem konfekció termék, hanem olyan vehetsz, ami tényleg a te igényeidnek megfelelő, választhatsz többféle első lánckerék közül – dimbes-dombos környékre érdemes kisebbet, sík, jó minőségű utakkal ellátott helyre pedig nagyobbat választani. Lehet váltó nélkül rendelni, de háromfokozatú agyváltóval is kapható, ha pedig az első lánckerékre is kérsz egy hagyományos váltót, akkor máris hat fokozat közül válogathatsz.

Kerekei nem túl nagyok, 16 colosak, de ezzel is szép tempót lehet tartani bringaúton, köszönhetően a kis gördülési ellenállású, bő 6 bar-ra fújt abroncsainak. De nemcsak a hajtáslánc összeállításába szólhatsz bele, hanem háromféle kormány közül választhatod ki magadnak a megfelelőt, és bár a váz központi darabja minden Brompton biciklinél acél, ha a grammok megszállottja vagy, akkor titán kiegészítőkkel majd’ egy kilogrammot le tudsz faragni a bringa tömegéből.

Arra azért készülj, hogy ez fájni fog a kasszánál és a pumpatartóról is le kell így mondanod. Emellett sárvédők, nyergek, csomagtartók, és egyéb kiegészítők is vannak a konfigurátorban. Ha eljátszanál vele, ide kattintva megteheted. Ha elvesztél, nyugodtan kérhetsz segítséget, egy ilyen összecsukható bicikli vásárlása amúgy is sokkal inkább hasonlít egy autóvásárláshoz. Jó, ha tudod mire és hol szeretnéd használni, mert akkor lesz tényleg olyan bringád, amilyenre szükséged van.

Ami összecsukható, az béna

Általában igen, amit szét kell szedni, összerakni, az valahol mindig kompromisszum. Persze érdemes megvizsgálni, hogy az áldozat, vagy a nyereség több-e. Ezzel például tisztességes tempót lehet menni, kis helyen elfér, magaddal viheted bárhova, nem kell aggódnod, hogy ellopják a közös bringatárolóból. Lehet vele padkázni, és egész strapabíró az egész szerkezet. Cserébe picik a kerekei és nincs 30 fokozatú váltója.

Felszállhatsz vele a buszra?

Igen, ellentétben más biciklikkel, ezzel bármelyikre. A BKK szabálykódexében azt írják, “minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 vagy 2 db 20x20x200 cm méretet meg nem haladó, tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, blablabla szállíthat díjtalanul. Amennyiben a (kisméretű,

összecsukható vagy szétszerelt) kerékpár a mérethatároknak megfelelően becsomagolható, akkor úgy kézipoggyászként szállítható. A fentiektől eltérően nem szállítható az a kézipoggyász, amely a fenti feltételeknek ugyan megfelel, de tömege a 30 kg-ot meghaladja.”

Gyorsan megmértem, a Brompton a kötelező kiegészítőkkel együtt – lámpák, csengő – is mindössze 12,2 kg-ot nyomott a fürdőszobai mérlegen. Összecsukva viszont 30 x 60 x 63 cm-es téglatestbe férne csak bele, ami ugyan egyik irányban kilóg a megadott szabványtestből, de a másik két kiterjedése kisebb. Térfogatra bőven beleférne a limitbe, én simán fel mernék vele szállni a buszra, de ha egy colstokkal járó, szabályfétises ellenőrrel találkozik valaki, akkor nem érdemes hadakozni vele.

Milyen tekerni?

190 centivel eddig azt gondoltam, nekem csak egy 29-es kerekű monti lehet kényelmes, így ha nem autózom, akkor egy ilyen szörnyeteg nyergében ülök, ehhez is vagyok szokva. Montihoz képest a Brompton nagy váltás, eleve kényelmesebb rajta ülni és a városi közlekedésben is sokkal praktikusabb. Ugyan a járdára nehezebb fele felugratni, de hátranézni, leszállni, felszállni rá sokkal gyorsabb és egyszerűbb. Kanyarokban is jobban fordul és a lámpáknál sincs gond, ha hirtelen kellett megállni és nem volt idő visszakapcsolni a váltót alacsony fokozatba, az agyváltót álló helyzetben is vissza lehet tenni egyesbe. Tempóra pedig a 20 km/óra körüli sebességet lehet vele belőni, így nem is fárasztó és a munkahelyeden sem úgy fogsz megjelenne, mint egy csapzott veréb. Keményebb figurák túrázni is mehetnek vele, ez főleg azoknak lehet opció, akiknek picike kocsiban kell helyet szorítani a bicajnak, vagy akik vonaton, kerékpárjukat maguk mellett tartva szeretnek utazni.

Mennyibe kerül?

Mint minden divatos cucc, ez sem olcsó. Igaz, itt műszaki tartalom is van, ez nem egy polcon megtalálható darabokból összelegózott bicikli, hanem szinte minden egyes alkatrésze kifejezetten ennek a típusnak készült. Ja, és nem Kínában gyártják, hanem Európában. Ennek ellenére ha nem készleten lévő példányt rendelsz, akkor egy-két hónapot várnod is kell rá, míg direkt neked legyártják és postázzák.

Az alapár 900 font körüli – ami a jelenlegi árfolyam mellett 360 ezer forint – de ha merészen kattintgat valaki az opciós listában, akkor akár 2500 fontig – egymillió forintig – is felmehet az ár titán alkatrészekkel, kis táskával, lámpával, bőrnyereggel, miazmással. Ez talán már túlzás, de egy személyre szabott, elegáns Brompton azért kijön annyiból, mint egy iPhone 11 Pro. A bringa viszont tíz év múlva is ugyanennyit fog érni, és még mindig menő lesz, ellentétben az addigra kacsakővé butult telefonnal.

Végül egy videó, hogy lásd, milyen egy Brompton verseny. Dopping, csalás és minden olyan gazemberség nélkül, ami a komoly versenyekkel jár csak együtt: