Nem, egyelőre még nem a globális felmelegedés miatti várható vízszintemelkedés miatt tervezzük újra a reggeli ingázást, hanem csak a móka kedvéért.

Nagyjából azóta érdekelt, hogy be tudnék-e menni kajakkal a munkahelyemre, mióta egy sporteszközöket forgalmazó áruház nyílt napján ki nem próbáltam, mennyire vidám dolog a vízen közlekedni. Aztán a tegnapig tartó októberi nyárban végre vettem egy nagy levegőt és nekiindultam az oda-vissza szűk 16 kilométeres útnak.

A kies újpesti partszakasz, háttérben egy csinos teherautógumival

Mikor jó a felfújható?

Mint a legtöbb felfújható dolog, a gumikajak is kompromisszum, no nem akkora, mint a felfújható vendégágy, medence, vagy nő, de mégiscsak kompromisszum. Viszont aki nem kertes házban lakik, nincs garázsa, sufnija, vagy csak egyszerűen messzebb lakik a víztől, annak egy igazi, merev falú hajó nem biztos, hogy megfelelő lenne. A felfújható kajak viszont elfér egy hátizsákban, könnyedén szállítható autó csomagtartójában, de fel lehet szállni vele vonatra is, hogy A ponton vízre téve, B ponton kikötve ne kelljen foglalkozni azzal, hogy mindenképpen visszatérjünk a kiindulási helyre.