Az elmúlt években kezd körvonalazódni igazán, hogy mennyivel másabb, mennyivel több egy villanyhajtással szerelt jármű, mint a belső égésű motorral hajtott, hagyományos darabok. Az eddigi hátrányok főleg a közösen használt platformok miatt megkötött kompromisszumokból fakadtak.

Mára viszont több típust is az alapoktól elektromos szemlélettel építenek, ami rengeteg előnnyel jár. Az autózás közben áldásos kiemelkedő dinamika, azonnal jelentkező nyomaték, csendes és tágas utastér mellett lassan a villanyautó legértékesebb részét, az akkumulátorcsomagot is próbálják többcélúan felhasználni.

A személyautók többsége az idő 90-95%-ában egy parkolóban áll, villanyautó esetén ez 30-100 kWh csendben pihenő elektromos áramot jelent, amihez alapesetben nem férhetünk hozzá. Pedig mennyire jól jönne ennyi energia áramszünet esetén, kempingezéskor, a frissen vásárolt hétvégi telken, ha be kell indítani a sarokcsiszolót?

V2L funkció (Vehicle to Load) – autóból a fogyasztóba

Ezt ismerték fel végre a gyártók, és már akad pár olyan autó, amibe használható energiaszintet biztosító, hagyományos, háztartási 220 voltos csatlakozót szereltek.

Az utastéri konnektor sok belső égésű motoros autóban is megvan, de ezekben a típusokban váltóáramú töltőcsatlakozóból is áramot nyerhetünk. A videón látható Honda e volt az első fecske ebből a szempontból a hazai piacon. A műszerfal alatt elhelyezett konnektor akár 1500 watt leadására is képes, tehát a legtöbb háztartási gép üzemeltethető róla.

Helyben őrölt, valódi kávé az autóban?

Mi a kávéfőzést próbáltuk ki, és az 1300 watt teljesítményű géppel tökéletesen üzemelt a rendszer, ha van tábori elektromos sütőlapunk, akkor gyakorlatilag egy komplett menü elkészíthető a Hondából nyert árammal, csendben, zajmentesen.

a videó a hirdetés után indul

A Hyundai Ioniq 5 még erre is rátett egy lapáttal: 230 voltos és 3,6 kW-tal terhelhető, innen akár elektromos fűnyíró vagy grillsütő is vidáman elketyeg ott, ahol nehéz vagy ronda lenne kábelt kihúzni, esetleg egyáltalán nincs áram.

Az igazi csúcs az észak-amerikai piac igényeire szabott, elektromos Ford F-150 Lightning pickup lesz. Ez már a legnagyobb felszereltséggel és akkupakkal 9600 W teljesítményű kimenő tápot kap. Erről nyakló nélkül (napi 30 kWh teljesítményfelvétellel számolva) három, gondosan beosztva pedig akár 10 napon át is működtethetjük háztartásunk világítását, fűtését és gépészetét.

V2G – autóból a hálózatba

Ezt nevezik Vehicle-to-Grid rendszernek, ami arra utal, hogy az autó nem csak áramot tud felvenni a rendszerből, hanem szükség esetén az akkumulátorából oda visszatölteni is képes. Ez lenne a végső cél, amit megvalósíthatunk a villanyautónkban rejlő kapacitással. Egyelőre még gyerekcipőben jár a technológia, mert papíron jónak tűnik, a valóságban azonban azért nem egyszerű megvalósítani a dinamikus, autós akkumulátorokra épülő villamos hálózatot.

A megújuló forrásokon alapuló energiatermelés kapacitása évről évre nő, és a tárolásra nincs kapacitás. Erre nyújthatnak megoldást a villanyautók hálózatba kapcsolása, hiszen a V2G révén a közüzemi hálózatokat támogatva hatékonyabbá, kiegyensúlyozottabbá tehetik a rendszert. Túltermelésnél az áram az EV-k akkumulátoraiba kerül, ahonnan szükség esetén betáplálható a közüzemi és/vagy az otthoni elektromos hálózatba. Az energiatárolás ezen formája jelentős szerepet játszhat az energiapiac átalakulásában, de még kevés példa akad a gyakorlati alkalmazásra.