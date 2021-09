A kezdetek kezdetén számos olyan “autógyártó”, manufaktúra uralta a piacot, versenysportot műszaki fejlesztéseivel, amikről ma már csak a történelemkönyvekből olvashatunk. Vagy éppen az árverési hírekből, amikből kiderül, hogy a legértékesebb amerikai autó már évek óta. Egy olyan gyártó autója, amelyik nem is gyártott komplett autót. Most pedig itt ez a darab, ami a legelső személyautó a Duesenberg történetében, és még mindig létezik. Az értéke felbecsülhetetlen.

Hogy megértsük, mitől is annyira különlegesek a Duesenberg modelljei, vissza kell utaznunk a múltba. Egészen az 1910-es évekbe, amikor Frederick és August Duesenberg megkezdték saját műszaki fejlesztéseikkel ellátni az autósportot, a repülőgépgyárakat és a hajógyárakat.

Frederick Duesenberg zsenialitását jól mutatja, hogy már ezen az 1921-es modellen is hidraulikus rásegítésű fékrendszert alkalmazott mindkét tengelyen, valamint felül vezérelt motort. A Duesenberg által fejlesztett motorokkal szerelt versenyautók uralták a versenysportot. Szinte mindegyik versenyautó, amelyikkel nyerni tudott a csapat, Duesenberg motorral volt szerelve.

Motorokat fejlesztettek és különböző mechanikai elemeket, melyeket gyártottak is. Nem voltak berendezkedve arra, hogy komplett autót gyártsanak, vagy szereljenek össze, emellett a versenysport és a repülőgépgyártás vitte a gyártósor kapacitását. A fejlődés azonban elkerülhetetlen volt, így 1920-ban tovább léptek a magánvásárlók felé, de autóval még mindig nem szolgálhattak.

Guruló alvázzal azonban már igen, ebben pedig a soros nyolchengeres, 4,3 literes 88 lóerős motor dolgozott. A Model A néven futó Sraight Eight-re a karosszéria építéséről már a vásárlónak kellett gondoskodnia. Az első példány megrendelője a Hawaii-n cukornádültetvények fenntartásával foglalkozó Samuel Castle volt, akinek már meg is volt a terve arra, milyen karosszériát szeretne az autójára.

A Straight Eight alvázat Ohioba szállíttatta a Bender Body Companyhez. Mivel Castle elég magas ember volt – 7 láb, vagyis több mint 2 méter – kritikus volt a karosszéria mérete. Kétajtós kupét képzelt el, amihez a Bender egy magas tetőt rajzolt. Természetesen fából épült fel a váz és acéllemezekkel borították. Az 1920-ban megrendelt autó 1921-re készült el, megrendelője után mindenki csak Castle Duesenbergként emlegeti.

Egészen 1959-ig használta az autót, de nem eredeti formájában. Az 1928-ban megbízta a Duesenberget, hogy a frissen megjelent Model J modernebb fékrendszerét szereljék bele, alakítsák át az autó hátulját, hogy tudjon rá csomagokat tenni és még egy-két apróságon is javítottak. Castle halála után az autó unokaöccséhez került, aki gondosan el is tette az utókor számára a már viseltes luxusautót.

Csak a 90-es években került vissza az egyenesági családhoz, méghozzá ifjabb Samuel Castle tulajdonába. Az autó 2010-ben teljes restauráláson esett át, 10 000 munkaórát töltöttek el azzal, hogy az eredeti formájába állítsák vissza, ami elnézve fotókat, tökéletesen sikerült is. Nem árulták el, mennyibe került a felújítás és a család olyannyira nem akart meggazdagodni ebből az autótörténelmileg elképesztően fontos autóból, hogy tavaly egyszerűen elajándékozták.

Persze megtalálták számára a tökéletes helyet az Auburn Duesenberg múzeumban. Miután a Duesenberg testvérek ketten nem boldogultak az autógyártással, az Auburn pedig meglátta a lehetőséget a zseniális és drága fejlesztésekben, bevásárolta magát a vállalatba és saját gyártósorán kezdte el gyártani a Duesenberg modelleket.

Ez sajnos nem tartott túl sokáig, Frederick Duesenberg 1932-es halála után – egy nyolchengeres prototípussal szenvedett balesetet – a Duesenberg elvesztette fő vonzerejét és mozgatórugóját, a zseniális mérnököt. Frederick nélkül a fejlesztések nem haladtak és 1937-ben be is fejezték a Duesenbergek gyártását. Az Auburn valahai gyárépülete viszont a mai napig áll, és hála tehetős befektetőknek, pontosan olyan állapotban van most, mint ahogyan működött az 1920-as és 30-as években.

Ide került a Castle Duesenberg is, mint az Auburn Cord Duesenberg múzeum legértékesebb darabja, és a márka törtélmének legfontosabb autója. Története miatt a Hagerty is felfigyelt rá és az elsők között vette örökségvédelem alá. A Hagerty Drivers Foundation jelenleg 30 autót véd, köztük a detroiti Fekete Szellemet, a Vissza a jövőbe első részének hero 1-es filmben használt autóját és az Ágyúgolyófutam fekete Lamborghinijét. Valamint még több érdekességet is.