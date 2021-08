Pár évvel ezelőtt született egy olyan kezdeményezés, miszerint az autók világában, történelmében is akadnak olyan modellek, amik hasonló örökségi kitüntetést érdemelhetnének, mint épületek, kultúrák, és egyéb eddig rangsorolt történelmi értékek. A Hagerty létre is hozott erre egy alapítványt, amiben eddig 29 autó került bele a Nemzeti Történelmi Járműnyilvántartásba, most pedig csatlakozott a 30. is.

Olyan konkrét autók szerepeltek eddig a listán, mint a Vissza a jövőbe első szűmú filmes autója, amit a Petersen autómúzeumban őriznek, vagy az a Mustang amit a Bullitt film forgatásához használtak, de szerepel az a Thomas Flyer is, ami megnyerte az 1908-as Párizs-Dakar ralit. A teljes lista itt található érdekesebbnél érdekesebb történetű autókkal, amik között most gyerekkorunk egyik kedvencét is láthatjuk már.

A 1121112 alvázszámú Lamborghini Countach LP400 valószínűleg mindenki számára ismerős lesz. Ez az autó szerepelt az Ágyúgolyófutam című film nyitójelenetében, és ha valakinek épp az autó nem is ugrik be így elsőre, a két dekoratív hölgy, Adrienne Barbeau és Tara Buckman miatt minden bizonnyal meghatározó élménynek fogták fel.

Jellegzetes első légterelője és hengerenkénti kipufogócsöveinek száma miatt ez a fekete LP400-as még a Countach-ok között is valódi vizuális orgia. Az 1979-ben elkészült modellt Rómából egyenesen a film forgatására szállították Amerikába, majd miután elvégezte feladatát, eladták, méghozzá a filmben szerepet játszó Burt Reynolds egyik barátja, Terry Bernius vásárolta meg.

Nála átépítették az utasteret, a mustársárga bőr helyett burgundi vörösben szerette volna használni. Később, mikor jelenlegi tulajához, Jeff Ippolitihez került, teljes restauráláson esett át, ami alatt visszakapta eredeti árnyalatú utasterét, most minden egyes pontján tökéletes és eredeti fényét mutatja.

Az immár kerek 30 autót számláló szűk társaság hamarosan egy kiállítás része lesz Washington D.C.-ben, ahol a közönség testközelből is megcsodálhatja az autókat. A Countach tulaja, Ippoliti egyébként nagy autógyűjtő, az a Lamborghini Diablo is az ő tulajdonában van, ami a Dumb és Dumberben szerepelt, így még akár ez is esélyes lehet a Hagerty kitüntetésére.