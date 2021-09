Jó ideje rendre elmaradnak a korábban megbízható rendszerességgel egymást követő nemzetközi autószalonok. 2001, a Vezess indulása óta minden évben ott voltunk a tavasszal Genfben, illetve ősszel Frankfurtban vagy Párizsban váltva megrendezett kiállításokon, amelyek mellé egy-egy Tokiói Autószalon, detroiti, moszkvai kiruccanás is belefért. Legutóbb 2019 őszén, Frankfurtban volt teljes értékű a rendezvény, amit 2020 tavaszán, a Genfben megrendezettnek kellett volna követnie. De ezt sajnos az utolsó pillanatban elvitte a Covid19 első hulláma, pedig már több stand is szinte teljesen elkészült, amikor lefújták az igazi show-t, és helyette valami langyos, virtuális valamit dobtak össze. Szomorkodtunk ugyan, de akkoriban mindenkinek volt komolyabb baja is, mint az, hogy kimarad az életéből egy autókiállítás.

A Ford fedélzeti rendszere ügyesen tervezi az utat, amibe a töltéseket is bele tudja tervezni

Így érthető, hogy két év kihagyás után mindenkit felcsigázott a hír, hogy idén újra lesz valami, ha nem is Frankfurtban és nem is igazi autószalon, de valami olyasmi. Új helyszínre, Münchenbe indultunk, az idei Mobilitási kiállításra, hogy élőben nézzük meg, merre tartanak az autógyártók, illetve a közlekedésben, mobilitásban gondolkodó egyéb szereplők.

München szerencsére nincs vészesen messze, jóval barátságosabb távot kell odáig megtenni, mint mondjuk Genfig, vagy Frankfurtig, Párizsig, vagy akár a különösen emlékezetes Isztambuli Autószalonig, mindössze 650 kilométerre kellett terveznünk. De valamivel oda is kell jutni.

Pár évtizede még egy balatoni út is rejtett magában kalandokat. Trabanttal a közlekedés is kihívás volt, a farmotoros Škodák pedig az érdi, vagy akármelyik komolyabb emelkedőn képesek voltak felforralni a hűtővizet, a Wartburgok pedig a hengerfejessé válásban lelték örömüket. Azonban 2021 vége felé már az sem számít nagyobb kalandnak, ha elautózunk Budapestről Münchenbe. Feltéve, ha nem villanyautóval teszi ezt valaki. De mi az elektromos autós kihívást választottuk.

Tamás régóta dédelgetett álma volt, hogy egyszer elektromos autóval megyünk valamelyik kiállításra. Mert repülővel, vonattal menni autószalonra, az olyan izé dolog. Idén minden összejött, egy Mustang emblémával ékesített, amúgy krumpiforma villany SUV-val startoltunk el, megcélozva Münchent és közben felkészülve a legrosszabbra is.

Előrelátóan a megnyitónál egy nappal korábban, már vasárnap reggel elindultunk és két, durván félórásra tervezett gyorstöltést terveztünk – illetve tervezett a Ford navigációs eszköze -, az amúgy 420 kilométer körüli hatótávval kecsegtető autóval az Ionity nagy teljesítményű oszlopait igénybe véve. Hogy többé-kevésbé fájdalommentesek legyenek az aktusok, Tamás úgy egy napot szánt az életéből arra, hogy ideiglenesen nevére vegye az autót, regisztráljon, beállítsa a bankkártyáját, illetve különféle applikációkkal tolja tele a telefonja memóriáját, aminek hála, útközben nem aranyáron tankoljuk majd meg a villany Mustangot. Legalábbis ez volt a terv.

Nem vágytunk végtelen, halálosan unalmas utazásra, mindenhol rendes tempót lőttünk be az autóval, sztrádán 130, országúton 90-nel haladtunk, bár tudtuk, hogy nem feltétlenül ez egy villanyautó kedvence. De bírnia kell, nem csak városban téblábolásból áll az autózás. Némi biztonsági tartalékkal az első töltést 270 kilométer után, Steinhausl mellett az OMV kúton kezdtük el, illetve kezdtük volna. Az előkészületek ellenére sem indult el a töltés, pedig az összes oszlopot végigpróbáltuk, így maradt a telefonos ügyfélszolgálat foglalkoztatása.

Bár az oszlopok sem voltak százasak, egy Porsche Taycan is sikertelenül próbált tölteni az egyiknél, itt most mégis más volt a baj: a telefonos alkalmazás lehetetlen helyére, egy apró betűs rész félreeső bugyrába rejtett indítógomb. Ami azért csak meglett. Míg töltődött az akksi, elvertünk még egy kis pénzt ebédre, kávéra, egyebekre. Feltöltődve haladhattunk tovább München felé, ahol a korlátozás nélküli szakaszon még kipróbáltuk, milyen gyorsan merünk menni egy elektromos Mustanggal, amiben úgy 190-nél is csak a szélzaj hallható.

A leautózható hatótáv még elég nagy volt, amikor a következő kúton csak megcsodáltuk az éppen foglalt gyorstöltőpontot, de volt még energiánk bőven, nem aggódtunk. Később viszont már igen. Újabb 100 kilométer után, ekkor már csak 18 százalékos töltöttségnél Burghausen határában ismét egy OMV kútnál próbálkoztunk, bár ekkor is volt még bő 70 kilométerünk. Szerencsétlenségünkre elsőre műszaki hibás oszlopot találtunk. Jött a szokásossá váló telefonálgatás, és az ügyfélszolgálat megerősítette a hibát, majd azt javasolta, keressünk a közelben másik töltőt, mert szerinte biztos van. Köszi.

Szerencsénk volt, néhány száz méter után valóban megtaláltuk az említett kutat, gyorstöltőtöltőponttal, aminek felén épp egy BMW lógott, és láthatóan működött is a folyamat. Persze a mi felünkön semmi, és az újabb telefonos beszélgetés sem javított a helyzetünkön. Szerencsére a bajor autó hamar távozott, így kipróbáltuk azt a kábelt is, amit a BMW sofőrje használt, és láss csodát, sikerrel jártunk.

Ekkor már sokat nem vacakoltunk, csak annyit töltöttünk, hogy a müncheni szállásig biztonságosan eljussunk, ahonnan becsekkolás után a településközpontba autóztunk. Amíg a városháza gyorstöltőjén lógott az autó, mi komótosan megvacsoráztunk, majd irány vissza a szállásra. Másnap teli tankkal vághattunk neki a szalonlátogatásnak.

Bár nagyon trendi villanyautóval közlekedni, és amíg nem kell tölteni, addig valóban nagyon szórakoztató és tiszta dolog is, de a töltés enyhén szólva problémás még. Érthetetlen, hogy miért kell tengernyi alkalmazást letölteni, regisztrálni, szenvedni kényelmetlen hülyeségekkel, amikor már egy egyszerű diszkont benzinkúton is működik az, hogy a vevő odamegy, beállítja az összeget, lehúzza a bankkártyáját, majd a tankolás végén a fizetendő összeget levonják a számlájáról. A jóval egyszerűbbnek tűnő elektromos töltésnél – csak be kéne dugni a töltőbe az autót – viszont képtelenek ezt megugrani a szolgáltatók. Ja, és a töltőoszlopok fölött sincs legalább egy esővédő/árnyékoló tető, egy ablakmosó vödör, hiszen idő itt bőven lenne bogármentesre suvickolni a szélvédőt.

Ráadásul a villannyal drágább is, mint egy takarékos dízelautóval leautózni ugyanazt a távot. Az Ionity kedvezményes tarifájával 6-8 literes benzinfogyasztásnak megfelelő pénzbe kerül 100 kilométer, ami mindenféle előzetes regisztráció és kedvezmény nélkül 15 literig is felmehet. Igaz, ez a kényelmes, irgalmatlan teljesítményű gyorstöltő ára, és valóban 30 perc kényszerpihenő alatt megvan a 80 százalékos töltöttség, de lehet ennél jóval olcsóbban, otthon a garázsban is villanyautót tankolni.

Hosszabb úton, amit egy hagyományos autóval minden probléma nélkül le lehet tolni, már előzetes tervezéssel, kész taktikával érdemes elindulni. És nem árt, ha mindenre van B terved is, mert ott az állandó bizonytalanság is, hogy működnek-e, szabadok-e az útvonalon kinézett töltőpontok. Viszont az idegőrlő töltések között igazán nagy királyság a néma csendben suhanó, kényelmes villanyautó.

A következő részben megérkezünk a kiállításra, találkozunk Bajorország összes rendőrével, és megpróbáljuk megfejteni, hol lehetnek az autógyártók.