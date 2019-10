A Hyundai standján is pörög csodálatos, jövőbe mutató tanulmányautó, amiből persze ebben a formában semmi sem lesz. De szerencsére vannak igazi autók is, ilyen például a márka aprócska, városi kiskocsija, a teljesen megújult i10-es. A javában zajló elektromos átállás ezt a modellt egyáltalán nem érintette, csak hagyományos benzinmotorral készül, amely 67, 84 és 100 lóerős teljesítménnyel is kapható. Sőt, a két erősebb motorral igazán pofás, N-Line felszereltségű, sportos megjelenésű i10-es is készül.

Persze nem kell azt hinni, hogy a Hyundai tojik a környezetre, hiszen nem messze az i10-estől egy Nexo-t is kiállítottak, amely a jelenleg kapható három hidrogénhajtású modell – a Toyota Mirai, a Honda Clarity – közül talán a legjobb. Mind megjelenésben, mind teljesítményben. A hidrogén-hajtású autók nulla károsanyag kibocsátás mellett olyat is tudnak, amit az elektromos, akkumulátoros autók jó ideig, vagy talán sosem tudnak majd: 5 perc alatt feltölthető, amivel 666 kilométert lehet autózni.