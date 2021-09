A Vezess és a Suzuki közös felmérésében arról kérdeztük olvasóinkat, Titeket, hogy milyen autóval jártok, és milyenek a vezetési szokásaitok. A kutatás eredményeit bemutató első cikkünkben az autóállomány életkorára, összetételére, valamint az esetleges autóvásárláshoz kapcsolódó elvárásokra és preferenciákra kérdeztünk rá; ezt a cikkünket ide kattintva olvashatod el. Alább pedig az autóval együtt töltött idő mennyiségét és minőségét firtatjuk. Vágjunk is bele!

Gyakran, sokat és egészen szabályosan autózunk

Ahogy már említettük, a felmérésben részt vevő olvasóink túlnyomó része minden nap vezet (74%), beleértve a hétvégéket is (71%), és munkába is autóval jár (77%). A legtöbben (39%) 30-60 percet vezetnek naponta, de sokan vannak (27%), akik egy nap akár két órát is töltenek a volán mögött. Minden tizedik olvasónk több mint négy órát tölt autójában naponta. A válaszadók körében ezzel szemben nem jellemző, hogy utasként szállnának autóba: 75 százalékuk soha nem ül máshová, mint a bal egybe. Az összes válaszadó 57 százaléka naponta kevesebb mint 50 kilométert tesz meg, 24 százalékuk 50 és 100 közötti futásteljesítményt regisztrál egy nap.

Éves szinten kiegyenlített a görbe: az összes válaszadó 22 százaléka 10-15 ezer kilométert tesz meg egy évben, és majdnem ugyanennyien (19-19%) vannak azok, akik 5 és 10 ezer, illetve 15 és 25 ezer kilométer közötti távolsággal számolnak. Az autóhasználatot három megkérdezettből kettőnél (65%) nem befolyásolta az elmúlt egy évben a vírushelyzet, a fennmaradók körében többen voltak (19%), akik kevesebbet használták az autójukat a szokásosnál.

A szabálykövetés tekintetében büszkék lehetünk olvasóinkra: 40 százalékuk tudatosan törekszik a szabályok teljes körű betartására, és további 52%-nak sem fér bele a tudatos szabályszegés, bár senki nem lehet tökéletes. Úgy tűnik, a rugalmas szabályértelmezés elsősorban a sebességhatárok betartásánál érvényesül: a megkérdezettek 68 százaléka legfeljebb minimális mértékben lépi túl a sebességhatárokat. Ugyanakkor többen vannak, akik minden körülmények között ragaszkodnak a KRESZ-ben előírt vagy táblán jelölt korlátozás betartásához (16%), mint akik mindenhol padlógázzal járnak (12%).

Ittasan viszont nem vezetünk (77%), vagy ha mégis, legfeljebb egy pohárkával fogyasztunk, mielőtt autóba ülnénk (16%). Húsz autósból egy (5%) azonban nem ismer mértéket: ők akár háromnál több egység alkoholt is fenntartások nélkül elfogyasztanak, mielőtt autóba ülnek, és attól tartunk, így van ezzel az a 2% is, akik megtagadták a válaszadást a kérdésre.

A magyarok vezetési stílusa jellemzően előzékeny és segítőkész (27%), a legtöbb sofőr határozott, de figyelmes (63%) – legalábbis így minősítették magukat olvasóink.

Kütyük bűvöletében élünk – vagy mégsem?

A válaszadók csaknem egynegyede (22%) soha nem használ navigációs rendszert. 15 százalékuk mindig bekapcsolja a GPS-t, a többség (63%) viszont csak akkor, ha ismeretlen helyre tart. A túlnyomó többség (80%) telefonját használja navigálásra, az autóba beépített gyári (14%) és a dedikált külső navigációs rendszer (16%) használói egyértelműen kisebbségben vannak.

Érdekes, hogy a válaszadók közel kétharmada egyáltalán nem használja a telefonját vezetés közben (ebben nyilván nincs benne a navigációs célú felhasználás), a többi viszont szokott telefonálni, sőt, szöveges üzeneteket és a közösségi oldalak bejegyzéseit is olvasgatják. Szerencsére a felhasználók oroszlánrésze szabályosan: headset (13%) vagy kihangosító (74%) használatával telefonál, de a fennmaradó 13 százalék, aki kézből telózik, így is nyugtalanító!

A fentiekből azt gondolnánk, hogy lámpánál, sorompónál várakozva azonnal kézbe kapjuk a telefont, a tabletet, de nem így van: az autósok csupán 8 százaléka nyomkodja a kütyüjét a pirosnál, 81 százalékuk csak bámészkodik, és várja, hogy induljon a sor. 2% a sminkjüket, hajukat igazítók aránya, és további 2% foglalkozik „egyéb” tevékenységgel – hogy ez mi lehet, arról talán jobb, hogy nincs is pontosabb információnk.

Az autó élettér, de főleg mégis csak autó

Három autósból kettő (65%) ma is a rádiót kapcsolja be, ha kocsiba ül. Ők többnyire zenét (87%), beszélgetős műsort (30%) és kívánságműsort (14%) hallgatnak. Öt autósból kettő (40%) segítségül hívja a modern technológiát: ők telefonjukról streamelt, MP3-lejátszón vagy pendrive-on tárolt zenéket hallgatnak – többnyire popot, rockot vagy elektronikus zenét. A podcast is népszerű műfaj (a Vezessnek is van egy kiváló F1-es műsora, a Csapatrádió, tudtad?), ezeket főleg Spotify és Youtube csatornákon keresztül érik el olvasóink.

Lehet bármilyen otthonos, a legtöbb vezető nem tekinti otthonának az autóját. Inkább közlekedési eszközként gondol rá, mint munkaeszközként, de a válaszadók nagyjából harmada számára kifejezetten örömforrás a vezetés, ahogy nekünk is itt a Vezessnél. Többségükben nem esznek a kocsiban (52%), ugyanakkor harmaduk már aludt huzamosabb ideig autóban. Ráadásul többen vannak, akik használták már meghitt együttlétre az autót, mint ahányan nem. Most mondja valaki, hogy az autó nem igazi örömforrás?