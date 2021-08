Aki autót vesz és használja is, az jelentős összeget költ a jármű fenntartására, ebből általában az üzemanyagköltség a legnagyobb. Az autó jellemzői között az egyik legfontosabb, hogy mennyit is fogyaszt, sok esetben ez alapvető szempont a kiválasztásnál is. Nem véletlen, hogy akkor sikert értek el a modern dízelmotorok az elmúlt évtizedekben.

Az elmúlt hetekben a Vezessen több szempontból is áttekintettük már a magyar új- és használatautó-piac alakulását 2021 első hat hónapjában, megnéztük, melyek voltak a legnépszerűbb márkák és modellek az eladások tekintetében, a legjobban fogyó elektromos autók, valamint hogy használtan mely modellek cseréltek gazdát és kerültek be az országba.

Alábbi összeállításunkban a 2021 első felében legjobban fogyó típusok fogyasztását tekintjük át, arra keressük a választ, mennyit is esznek a magyarok kedvenc új autói.

Érdemes megjegyezni, hogy a szűk 65 ezres forgalomba helyezés csak csepp a tengerben a nagyjából négymilliós, 14,7 éves átlagkorú hazai autóparkot tekintve, így a modern, jó fogyasztású, a korábbiaknál tisztább autók sajnos elenyésző mértékben javítják a környezet terhelését.

Mi az a WLTP? A néhány éve a Volkswagennél kirobbant, majd mint kiderült, másokat is érintő fogyasztásmérési botrány kapcsán jelent meg a korábbi, ún. NEDC-szabványt leváltó új, a valós menetkörülményeket jobban szimuláló, a sebességeket, sőt a különböző kivitelek, felszereltségek eltérő tulajdonságait is figyelembe vevő új fogyasztásmérési-szabvány, a WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure – Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása). A WLTP a korábbiaknál tényleg valósabb, de továbbra is „laborízű” eredményeket ad, a valós közúti használati fogyasztási értékek kisebb-nagyobb mértékben általában felülmúlják a gyári adatot. Összeállításunkban az ún. kombinált, azaz az országúti és városi használatot is figyelembe vevő fogyasztási adatokat adjuk meg a gyártóknál elérhető számokkal. Hasznos lehetne a felhasználók saját bevallása szerinti számokkal való összevetés, ugyanakkor mivel sok esetben igen új modellekről van szó – 2020-as, 2021-es változatok –, sajnos egyelőre nem minden esetben áll rendelkezésére hitelesen összevethető adat az etalonnak tekinthető Spritmonitor.de-n.

És hogy mennyi az annyi? Következzen a modellek szerinti felsorolás!

Suzuki Vitara

Az elsőkerekes, hatfokozatú kézi váltós, felszereltségtől függően 1165-1205 kilós GL WLTP-norma szerinti kombinált ciklusban 5,4-5,6 litert fogyaszt 100 km-en, míg az összekerekes, automata váltós, 1270-1295 kg közti GLX-nél 6,2-6,5 liter ez az adat.

Fogyasztás (benzin): 5,4-5,6 liter/100 kilométer

SX4 S-Cross

Az év első felében a népszerűségi sorrend második helyére (3236 db) is egy Suzuki került, az SX4 S-Cross. Az alsó-középkategóriás crossoverben 1,4 literes benzinmotor dolgozik 48 volt voltos hibridrendszerrel kiegészítve. Az 1180-1220 kg közötti, hatfokozatú kézi váltós, elsőkerék-hajtású GL a WLTP-számítás szerint 5,4-5,6 litert eszik százon, míg az összkerekes, automatás, 1290-1320 kilós GLX-nél 6,2-6,5 liter a kombinált érték 100 km-re.

Fogyasztás (benzin): 5,4-6,5 liter/100 kilométer

Dacia Duster

2880 forgalomba helyezéssel a Dacia SUV-je fért még fel az első hat hónap eladási dobogójára. A román márka népszerű típusának mindegyik kivitelében ugyanaz az a háromhengeres, 1 literes TCE turbós benzines található, így akár a belépő Accessről, akár a csúcsnak tekinthető Prestige-ről legyen szó, a kombinált WLTP-érték 6,1-6,3 liter 100 km-re.

Fogyasztás (benzin): 6,1-6,3 liter/100 kilométer

Fiat 500

Az olaszok stílusos kisautója is jól ment június végéig, 2822 darabot helyeztek belőle forgalomba. Az Ötszázast háromféle motorral – 0,9 literes, 85 lóerős TwinAir, 1,2 literes, 69 lóerős, valamint 1,3 literes, 95 lóerős Multijettel – kínálják, az elsőhöz mindenképp jár Start&Stop, az utóbbi kettőnél választható nélküle is. A modell tömege kiviteltől függően 865 és 980 kg közé esik.

A WLTP-norma szerint kombinált használat mellett a 69 lóerős 1,2-es eszi a legtöbbet 100 km-en 4,9 literrel, míg a legalacsonyabb fogyasztást a 1.3 Multijet produkálja 3,4 literrel.

Fogyasztás (benzin): 3,4-4,9 liter/100 kilométer

Hiába csökken a fogyasztás, egyre drágább a tankolás Jó dolog környezetkímélőbb, alacsonyabb fogyasztású modern autót vezetni, de semmiképp sem olcsó mulatság. Az autók megállíthatatlannak látszó drágulása mellett az üzemanyagok ára is alaposan meglódult a 2020-as mélyrepülés után, az elmúlt időszakban kétszer is a mindenkori hazai rekordnál járt a benzin ára – igaz, az emelések és csökkentések is váltogatják egymást a nyersolaj világpiaci ára, valamint a dollár-forint árfolyam változásának függvényében. Jelenleg a 95-ös benzin hazai átlagára a Holtankoljak.hu – kutaktól gyűjtött – adatai alapján 450,5 Ft literenként (a csúcs 504,9 Ft), a gázolajé 448 Ft/l (a csúcs 500,9). 2021 első felében az üzemanyag-vásárlás a tavalyi visszaesés után növekedett, közelítette a járvány előtti 2019-es év adatait. A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak összesített üzemanyag-értékesítései 2021 első hat hónapjában – liter (Forrás: Petroleum.hu) 95-ös benzin 510 007 817 Prémiumbenzin 148 513 371 Benzin összesen 658 521 189 Gázolaj 971 059 007 Prémiumgázolaj 145 357 135 Gázolaj összesen 1 116 416 142

Škoda Octavia

A céges vásárlók egyik kedvence (az 1963 forgalomba helyezett példány 95%-át jogi személyek vitték) a cseh alsó-középkategóriás autó. Az Octavia jelenleg kétféle motorral kapható, a turbós benzines, 1,5 literes TSI-vel, melyhez kizárólag hatfokozatú kézi váltó elérhető, valamint a 2,0 literes turbódízel TDI-vel, melyhez a kézi mellett hétfokozatú DSG is kérhető. A benzines változat 1338, a dízel 1423 vagy 1465 kg-ot nyom.

Ami a fogyasztást illeti, az 1.5 TSI kombinált WLTP-értéke 5 liter, a dízel kézi váltóval 3,8, automatával 4,4-5 litert eszik 100 km-en.

Fogyasztás (benzin): 5 liter/100 kilométer

Fogyasztás (gázolaj): 3,8-5 liter/100 kilométer

Kia Ceed

A Kia a magyar újautó-piac talán legnagyobb feltörekvője az elmúlt néhány évben, a Ceeddel a 6. helyet hozták 2021 első felében az 1806 darabos forgalomba helyezéssel.

A koreai kompakt számos hajtáslánc-variációban kapható, az 1 literes benzines turbós erőforrás (T-GDI GPF) 100 és 120 lóerős változatban is elérhető – mindkettő hatfokozatú kézi váltóval –, ezzel az autó 1335 kg, kombinált WLTP-s fogyasztása 5,6-61 liter 100 km-en.

A 140 lóerős T-GDI GPF-hez a hatos kézi mellett és hétfokozatú duplakuplungos automata is kérhető, előbbivel 1380, utóbbival 1400 kg a Ceed, a WLTP-s fogyasztás 6,0-6,5 liter.

115 lóerős a részecskeszűrős CRDi dízelmotor, hatfokozatú kézi váltóval 1449, hetes duplakuplungos automatával 1488 kg ez a Ceed, előbbi a gyári adat szerint 4,6-4,9, utóbbi 4,7-5,1 litert eszik.

Az 1,6 literes dízeles 48 voltos hibrid – 115 vagy 136 LE – kézi váltóval 4,5-4,9 litert fogyaszt százon, míg automatával 4,7-5,1 liter a WLTP-érték.

Fogyasztás (benzin): 6-6,5 liter/100 kilométer

Fogyasztás (gázolaj): 4,6-5,1 liter/100 kilométer

Fogyasztás (dízel hibrid): 4,5-4,9 liter/100 kilométer

Ford Tourneo Custom

A Ford személyszállító furgonja összesen nagyjából ötven különböző konfigurációban, kialakításban érhető el, ezeket lehetetlen felsorolni, ám akármelyik teljesítményszintet nézzük, akár kézi, akár automata váltóval szerelték, akár tisztán a belső égésű erőforrás, akár mild hibrid rendszer dolgozik benne, a 2literes EcoBlue dízelmotorral a fogyasztása viszonylag szűk intervallumban mozog, a WLTP-minimum 7,4, a -maximum 8,7 liter 100 km-re.

Fogyasztás (benzin/benzines hibrid): 7,4-8,7 liter/100 kilométer

Jeep Renegade

A Jeep kis SUV-ja 1 és 1,3 literes turbós benzines motorral, az utóbbi erőforrással párosított plug-in hibridként, valamint 1,6-os dízelmotorral is elérhető. A tisztán benzinesből van kézi és automata váltós is, de fogyasztásuk minimálisan tér el, a gyártó által megadott WLTP-érték 6,4-7 liter. A dízel-Renegade-nél (szintén elsőkerék-hajtás, kézi váltó) 5,1-5,3 litert látunk, míg az összkerekes, automatás plug-in hibrideknél 2,1-2,3 liter jön ki 100 km-re.

Fogyasztás (benzin): 6,4-7 liter/100 kilométer

Fogyasztás (gázolaj): 5,1-5,3 liter/100 kilométer

Fogyasztás (benzines hibrid): 2,1-2,3 liter/100 kilométer

Toyota Corolla

A Toyota a 2021-es modellévben 1,5 literes, 125 lóerős benzinmotorral – kézi vagy automata váltóval –, valamint 1,8 literes, 122 lóerős, automata váltós hibridként kínálja a Corollát. A tisztán belső égésű motoros változatok WLTP-átlaga 5,9 liter 100 km-re, míg a hibrid 4,9 litert ígér.

Fogyasztás (benzin): 5,9 liter/100 kilométer

Fogyasztás (benzines hibrid): 4,9 liter/100 kilométer

Suzuki Swift

„A mi autónk” a tavalyi átállás után már csak 12 voltos mild hibrid hajtáslánccal, 1,2 literes benzinmotorral, ötfokozatú kézi vagy CVT váltóval, első- vagy összkerékhajtással vásárolható (utóbbiak csak kézi váltóval). A különböző kivitelek 865 és 991 kg-os tömeg között mozognak. A fogyasztás terén minimális a különbség, akármelyik kombinációról is legyen szó, a Swift WLTP-értékei elsőkerék-hajtással 4,7 és 5,2 liter között vannak, összkerékhajtással 5,4 liter a gyári adat.

Fogyasztás (benzin): 4,7-5,2 liter/100 kilométer

Egy röpke számítás erejéig térjünk vissza az éves költségekhez! Ha egy autós évente 10 ezer kilométert közlekedik, 100 kilométerenként átlagosan 6 litert fogyasztó járművével, akkor az 600 liter üzemanyagot használ el. Ezért az üzemanyagért – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havi adatait átlagolva, az első nyolc hónap alapján – benzinből 412, gázolajból 427 forintot fizet literenként, azaz 247 200, illetve 256 200 üzemanyagöltsége keletkezik.

