Erős kezdés, hiszen a GLS-t kifejezetten úgy állítja be a gyártó, hogy ezzel valóban nem kell pánikba esni, ha egyszer csak elfogy az út. Hogy ez ne csak súlytalan hasba akasztás legyen, a kilencfokozatú automatikus váltó mellett elektronikus vezérlésű, többlemezes tengelykapcsoló osztja el a nyomatékot a tengelyek között, ami akár a teljes nyomatékot is képes, csupán az első, vagy hátsó tengelyre küldeni. Emellett ott a 48 voltos elektromos rendszerről üzemelő E-Active Body Controlnak keresztelt felfüggesztés, mely az utat figyelve időben felkészül az egyenetlenségekre, kimozogja őket, és ha laza talajon elakadna, akkor ritmikus helyben ugrálással képes magát kiszabadítani .

Azt már tudjuk, hogy a kisméretű , és a közepes szabadidőautók közül melyek fogynak itthon a legjobban, illetve melyek kínálnak komolyan vehető összkerék-hajtást is. Most a habon a cseresznyét, a legdrágább, legnagyobb kategória csúcsán trónoló SUV-k között nézünk szét, ahol annak ellenére szinte minden modellben kötelezően ott az összkerékhajtás, hogy ezek az autók a büdös életben, soha nem merészkednek le az aszfaltról. De vajon le tudnának?

Van arról rövidke gyári videó is, mire képes ez a modell, bár a mély homokban, dűnéken fel-le randalírozás nem az európai piacra jellemző igény, és nem is a klasszikus értelembe vett terepjárás, ennek ellenére rejt magában kalandot:

Ha azt hiszed, ilyen tudású autó 33,7 milliós indulóárral senkinek nem kell, akkor nagyon tévedsz, 2020-ban Magyarországon ebből vettek a legtöbbet, 122 darabot, de ha a két darab, még extrább, drágább változatot is hozzácsapjuk – GLS AMG és GLS Maybach, 55, illetve 60 millió forintos indulóárral – akkor már 124 darab lesz a 2020-as végeredmény.

BMW X7

Ha az eladásokat nézzük, akkor darabra ugyanannyi fogyott a BMW elképesztő méretű luxus szabadidőautójából, vagy luxuskisbuszából, mint a Merci csillagrombolójából: pontosan 124 darabot kapkodtak el a 29 millió forinttól induló járgányból. Azonban az X7-es mintha teljesen más pályán mozogna, a négykerék-hajtás itt is megvan, állítható magasságú légrugós felfüggesztés is, sőt, 640 ezer forintért terepcsomag is rendelhető hozzá.

Sokat ugyan nem érdemes ettől a pakktól várni, biztosan nem lennél vele a somogybabodi siratófal királya, mindössze extra terepprogramokat választhat ki a sofőr, ha beikszeli ezt is az extralistán, és számíthat az elektronikus hátsó differenciálzár segítségére is. Persze mindezt az Xdrive tudásán felül.

Ha van kedved ötpercnyi megfontolt BMW-s vánszorgást nézni, csinos, vörös földúton, akkor tessék:

Mercedes G-osztály

Kicsit kilóg a sorból a Mercedes-Benz G-osztály, ami ha életében egyszer is kijutna terepre, valószínűleg elfogyasztaná reggelire a kategória összes többi tagját. De mivel nem megy, – tudjuk, az eladott G-osztályok 95 százaléka legfeljebb a golfklub gyepére lóg rá, azt is csak figyelmetlenségből – ezért az 1979 óta lényegében változatlan külsővel gyártott terepjárót sokkal inkább városi farokméregetésre izé, páváskodásra szokás használni, mint sárban, dágványban közlekedni. Pedig, ha valami, akkor a G-Merci erre termett, létraalvázzal, elöl független, hátul merev hidas felfüggesztéssel, bő 24 centis szabad hasmagassággal, 70 centis gázló-mélységgel, felezővel és három, a műszerfalról, elektromosan kapcsolható differenciálzárral.

Az alábbi videón a Graz melletti erdei, hegyi tesztúton nyúzzák a G-osztályt. Pár éve mi is jártunk arra, és ehhez az úthoz tartozik életem kevés olyan autós élménye, ahol halálfélelmem volt. Azért valljuk be, elég beteg dolog padlógázzal leugratni egy hegytetőről. Tavaly 83 darab kelt el belőle, aminek bő fele – 44 darab – AMG kivitel volt, a maga szerény 61,5 milliós indulóárával, de a mezei változat se sokkal olcsóbb, az 40,1 milliótól indul.

Itt pedig egy hosszabb filmecske, aminek nagy része a Shöckl hegyen lévő, egész mostoha pályán forgott:

Range Rover

Hasonlóan a Mercedes kockaterepjárójához, a Range Rover is régi játékos a terepes, SUV-k ligájában és ő is messziről, a vidéki szántóföldekről, legelőkről merészkedett be a városba. Ez olyan jól sikerült a márkának, hogy mára már egész sorozat készül szinte tök egyforma külsejű, városi Range Roverből, de itt most a klasszikus Range-ről van szó, ami nem Evoque, nem Sort és nem Velar, hanem csak úgy Range Rover. Erről itt:

Ez a márka sem engedheti meg magának, hogy csupán egy látványos, de kilúgozott, városi jószágot kínáljon a vevőknek. Amin Land Rover mebléma is van, annak muszáj valamit nyújtani nehéz terepen is, így a Range Rover simán elmegy 90 centis vízben, ha kell, akár 3,5 tonnát húzhat maga után, és van benne felező is. Terepen az állítható légrugóknak köszönhetően a hasmagasságot gombnyomásra lehet akár 30 centiméter fölé is emelni, vannak terepprogramok is a 41,3 millió forinttól induló luxustermékben. Azonban eladásokban itthon nem áll olyan fényesen, mint a korábban említettek, mindössze tíz darabot kapkodtak el belőle tavaly.

Maserati Levante

A végére maradt egy kakukktojás a Maserati személyében. Az olaszok nem bohóckodtak, pont letojták ezt a terepes marhaságot, valószínűleg ezt az autót is összeszorított fogakkal, sziszegve cazzo-zva rajzolták meg. De a pénz nagy úr, ha a sok gazdag minél nagyobb, erősebb, gyorsabb és drágább szabadidőautóra vágyik, akkor akinek van esze, elkezd nekik ilyet gyártani. És így is lett, megszületett a Maserati Levante, 350 és 580 lóerő közötti teljesítménnyel, amihez csak azért kell az összkerék-hajtás, hogy valahogy meglegyen a 4,1 másodperces 0-100-as sprint. Itthon tavaly hat darabot adtak el belőle, valószínűleg egyiknek sem lesz tehéntrágyás a teteje a féktelen csalitosban veretéstől.

Ha választanom kéne, akkor nyilván a Mercedes bűvös kockájának kormánya mögött ülve hajtanék át egy sártengeren, de nem vagyunk egyformák. Te melyiket választanád?