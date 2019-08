Persze, hogy nagy élmény ezzel a behemóttal eltölteni egy hetet, óriási buli volt lenyomni vele egy ezer kilométeres családi túrát. Ahogy elefánton lovagolni is élmény és buli lenne, de ettől még nem kéne otthonra is egy. Minden értelemben feleslegesen túlméretezett autó, magáncélú használatra teljesen indokolatlan egy ilyen. 2019-ben még ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy ha már ez a legnagyobb BMW, hát elég szomorú, hogy nincs plug-in hibrid, zöld rendszámmal is felszerelhető verziója. 33 és még több millió forintért szerintem manapság már járnia kellene egy luxusautóhoz a nagy erő és a magas szintű komfort mellé az elektromos üzem csendességének, az alkalmankénti emisszió-mentesség tudatának és nem utolsósorban a zöld rendszámhoz tartozó hazai könnyítések illetve a plug-inekre vonatkozó európai kedvezmények luxusának is.

Ha viszont valaki pont olyan élethelyzetben van, hogy hirtelen nem tudja, mit is vegyen 30-40 millióból 6-7 személy kényelmes szállítására (például szállodaigazgató vagy egy nagyvállalat frankfurti, esetleg moszkvai székhelyénél flottamenedzser); nos, neki nagyon is javaslom az új X7-est. Az M50d jelzést viszont megspórolhatja, ez a két és fél tonnás szörnyeteg vélhetőleg azért elbotorkál az alapmotorokkal, a 340 vagy 265 literes 40i vagy 30d motorokkal is. Ha pedig végképp azt kell mutatni, hogy nekünk semmi sem drága, hát ott az M50i, 530 lóerővel és alighanem iszonyú étvággyal a V8 hang mellé.

Mellette – Ellene Nagyon kényelmes, még a harmadik üléssorban is

Méretéhez képest tulajdonképpen takarékos

Elképesztő road presence

Csodás anyagválaszték, hifi, klimatizálás a kabinban

Nagyobb komfort olcsóbban, mint a 7-es limuzinban A magyar valóságban nagyon visszás a megjelenése a hivalkodóan drága és óriási BMW-nek

Aggasztó kis minőségi problémák az utastérben, amerikai slendriánság itt-ott

Nem kapható zöld rendszámmal

