Múlt héten a kisméretű szabadidőautók között néztünk szét, hogy a széles kínálatból mely márkák és típusok voltak tavaly a legnépszerűbbek, illetve azok közül melyekhez azok, amikkel akár el is hagyhatnánk a burkolt utakat. Most eggyel feljebb, a múltkoriaknál kicsivel nagyobb testű autók között próbáltuk megtalálni, melyik márka, mely modellje a legnépszerűbb itthon, illetve kiderítjük azt is, melyik kínál összkerék-hajtást is a SUV életérzés mellé, és ha igen, az miféle. Bátran elindulhatnánk-e vele a csalitosba, vagy a budai villanyegyed meredélyeinél komolyabb terepre még véletlenül se merészkedjünk velük? Rögvest kiderül.

Olvass tovább

RAV4 ből a legolcsóbb olyan felszereltségi szintű modell, amiből AWD változat is kapható az a 2.0 Valvematic 175 lóerős motorral, sima elsőkerék-hajtással, Comfort felszereltséggel 10.140.000 forintért. Ugyanez összkerék-hajtással 800 ezer forinttal kerül többe. A négykerék-hajtású – elektronikusan vezérelt lamellás kuplung szabályozza benne az első és hátsó tengelyekhez jutó nyomatékot – kivitel utasterében forgókapcsolóval választhat a sofőr a sár/homok és sziklás/burkolatlan útra optimalizált terepprogramok között, emellett még lejtmenet-szabályzó is segít az ijesztő lejtők leküzdésében azzal, hogy az autó lefelé is tartja a biztonságos sebességet, az út meredekségétől függetlenül.

Terepen a kasztnit a kerékjárati ívekre, illetve a küszöbre felszerelt műanyag elemek óvják a bozótosban autózva elkerülhetetlen karcoktól, és a katalógusban az autó terepszögeiről is adnak tájékoztatást, ami elöl 20, középen 16 fokos, és a gázló-mélységnél is van adat, eszerint félméteres vízen még baj nélkül áthajthatunk a 195 mm hasmagasságú Toyota SUV-val. Nagy kár, hogy a kifejezetten terepre szánt RAV4 TRD modell nálunk nem kapható, mert ezt pár módosítással – futómű, abroncsok, felnik – még inkább terepállóvá tették a természetesen összkerekes hajtással.

Toyota C-HR

A második helyen álló C-HR már csak látványában terepjárós, ez már sokkal inkább városi használatra szánt példány, hiába is kutatnánk a hazai árlistán négykerék-hajtású változat után, ebből csak elsőkerekest találunk. Pedig városi megjelenése ellenére AWD változatot is gyártanak belőle, csak hozzánk nem jut belőle.

Kia Sportage

Harmadik helyen, alig lemaradva a C-HR mögött a Kia Sportage áll, 1336 darab eladott autóval. Kia-ból csupán a 136 lóerős, 7.449.000 forintos ártól induló, dízelmotoros változathoz rendelhető 800 ezer forintért összkerék-hajtás. A lemezek alatt a kategóriában megszokott automata AWD rendszer található, amely alapvetően elsőkerekes, de szükség esetén a hátsó tengelyre is át tudja irányítani a nyomaték felét, minden további teendő nélkül. Aki mégis belenyúlna a rendszerbe, megteheti, gombnyomással fixre is zárható a rendszer, illetve lejtmenetvezérlő ebben az autóban is segíti a félős kocaterepest.

Az autó hasmagasságát a Kia katalógusában is megemlítik, de a 172 milliméteres adat az egyetlen információ, amiből következtetni lehet, meddig jutnánk vele, ha át kéne vágnunk vele valami barátságtalanabb útszakaszon.

Hyundai Tucson

Mindössze két darabbal maradt le 1334 eladott autóval a Kia Sportage közeli rokona a Hyundai Tucson. A nemrég megújult, egész merész formatervű SUV viszont dízel és benzinmotorhoz is kínál összkerékhajtást, ami motorváltozattól függően 650 ezer forintnyi plusz kiadást jelent az elsőkerekes változat árához képest.

Az autó szabad hasmagassága 170 milliméteres, a lejtmenetvezérlő itt sem hiányzik, és a hibrid, automataváltós változatokban homok, sár és hó terepprogram közül is lehet választani.

Nissan Qashqai

Ötödik helyre futott be a Nissan Qashqai amely Magyarországon csupán kétféle teljesítményű, de egyformán 1332 köbcentis turbós benzinmotorral kapható, amelyekhez elsőkerék-hajtás jár. Pedig nem is olyan régen, még teszten is járt nálunk 4×4-es Qashqai, igaz, akkor még volt dízelmotor is a kínálatban. Amíg volt AWD változat, addig abban gombnyomással lehetett választani a fix elsőkerekes üzemmód, a 4×4 auto, – ilyenkor a számítógép szükség szerint a hajtásba kapcsolhatja a hátsó kerekeket is – illetve szorult helyzetben akár fixen 50:50 arányúra is zárható a nyomatékelosztás, de ez csak 40 km/óráig marad így, utána a rendszer átvált az automatikus üzemmódba.

Ford Kuga

Ford Kugából 867 darab talált gazdára tavaly, és szerencsére itt megmaradt az összkerekes változat is a hazai választékban.

A bonyolultabb hajtáslánc itt plusz 700 ezer forintba kerül, a normál Kuga szabad hasmagassága 190 milliméter, azt ST ellenben csak 178, míg a konnektoros hibrid 160 milliméter magasan hordja a hasát. Csak győzze követni az ember fia.

Volkswagen Tiguan

Anno a Tiguanból kétféle orrkialakítású autó is készült, akkor még gondoltak azokra is, akik tényleg bátrak voltak ahhoz, hogy hasonló autókkal vessék be magukat a rengetegbe. Az eleinte csak összkerék-hajtással kapható Tiguan csak később kapott egyszerűsített, elsőkerekes változatot, és kétféle, egy több műanyagot tartalmazó, legfeljebb 18°-os első terepszöggel bíró városi autózásra szánt, és egy terepállóbb 28°-os első terepszögű kivitel is rendelhető volt.

A Tiguan Elegance 2.0 TDI DSG és ugyanennek a felszereltségű, azonos motorú modellnek 4Motion-os változata között közel 800 ezer forint a különbség. Aki emellett dönt, forgótárcsás programválasztón pörgetheti ki, hogy melyik előre beállított terepprogramtól reméli a szabadulást.

Nagyjából ezek a C-SUV kategória legnépszerűbb modelljei, és szinte kivétel nélkül mindegyikből készül 4×4-es hajtásláncú változat is, attól függetlenül, hogy kapható-e nálunk olyan, vagy sem. Legközelebb még egy kategóriával feljebb nézzünk szét, hogy ott mely márkák, modellek a legnépszerűbbek, illetve ezt is kiderítjük, melyik gyártó kínál összkerékhajtást is a modelljeihez, illetve van-e más, terepen is hasznos tulajdonsága az adott típusnak.

De nézzünk el még egy kicsit a lista vége felé is, ahol a 45. helyen, két eladott darabbal szomorkodik az UAZ Hunter. Igen, ez a klasszikus, parancsnoki UAZ, úgy hatmillió forinttól, 2,7-es benzinmotorral, egész tisztességes tereptudással. Más kérdés, hogy E10-es benzint ebben nem lehet tankolni, ami kissé macerássá, pontosabban drágává teszi a használatot. Ennek ellenére, ha kemény terepre kéne a C-SUV kaetória példányait felsoroló Excellből választanom, lehet, hogy ez lenne az.

Addig is, válaszd ki, te melyiket választanád a felsoroltak közül: