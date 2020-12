A teljes leállás mellett átvészelt első hullám lecsengése után úgy festet, lassan visszaáll a rend, nyár végén, augusztusban már egy brüsszeli, igazi, autóvezetős, sajtótájékoztatós Yaris bemutató is volt , igaz, az akkor itthon még furcsának tűnő folytonos maszkviseléssel – a repülőúton végig és a reptéren, illetve a szabadtéren is folyton viselni kellett – illetve egymástól méterekre telepített asztalokkal, lazán ültetett prezivel, és emellett a tesztautókat is folyton fertőtlenítették. Ebédidőben a szokásos büféasztal helyett kiporciózott, lefóliázott fogások sorakoztak az asztalon, de ezektől eltekintve teljes értékű autóbemutató volt, sok vezetéssel, fotózással, gyári szakértőkkel, minden egyébbel.

Alaposan átalakította a szerkesztőségi életet is a koronavírus. A csúcsidőben akár heti két-három autóbemutató rövid idő alatt nullára redukálódott, helyettük csak a hagyományos, egy hetes menetpróbák után elkészülő autótesztek maradtak a naptárunkban. Ettől függetlenül továbbra is jönnek a mostanra beérő új, vagy éppen felfrissített modellek, csak éppen kipróbálni nem tudjuk őket, így egyelőre marad a kissé idétlenül hangzó virtuális autóbemutató, de reméljük, már nem sokáig. Megmutatjuk, hogy is zajlik egy ilyen.

Olvass tovább

Az öröm nem tartott sokáig, mert ahogy feltűnt a horizonton a második hullám, a már betervezett külföldi utakat elkezdték gyorsan lemondani, de még a hazai bemutatók is eltűntek a naptárból. Volt, amiről szóltak, hogy elmarad, volt, amiről nem. Persze az élet nem állt le teljesen, a korábban megkezdett és végigvitt modellfrissítések, vagy éppen új modellek bevezetése így sem maradhat el, de valami mást kellett kitalálni a már jól bevált menetpróbák helyett: az online autóbemutatót. Ami ugyan elég furán hangzik, de nézzük, hogy vajon mire megyünk vele?

Rögtön három is jutott a múlt hétre, a Hyundai kezdte a sort, aztán a Toyota és a Kia is virtuális bemutatót tartott, más más platformon, más más elképzeléssel, kivitelezéssel. A Hyundai az élő Youtube közvetítésre szavazott, a Toyota a Teams, míg a Kia a Zoom felülete mellett döntött.

A Hyundainál a negyedik generációs Tucson volt a főszereplő, ennek bemutatóját már láthatóan eleve netes felületre szánták, míg a korábban érkező i20-asnak még betervezett – de persze elmaradt – igazi menetpróbája is lett volna. A bemutató gerincét egy profi, gyári, angol nyelvű videó adta, amit az egyszerűség kedvéért magyar felirattal is elláttak. Előtte az egyik új, hazai Hyundai szalonból jelentkezett be a Hyundai Holding Hungary ügyvezetője, illetve a marketing és kommunikációs vezetője, akiknek műszaki szakértők is besegítettek.

A Tucson újdonságainak bemutatása előtt szó volt a márka hazai helyzetéről, hogy a Hyundai az átlagos hazai 20 százalék körüli visszaesést 10 százalékkal megúszta, és megemlítették a két új márkakereskedést is, az egyik az Auto Palace Buda – innen közvetítették a bemutatót is – a másik pedig Szegeden nyílt, amit eddig nem fedett le a márka hálózata.

Maga a show kisebb technikai botlásokkal ugyan, de teljesen élvezhetően zajlott, a központi videós anyagon látszott, hogy profik készítették, komoly költségvetéssel – a két nappal későbbi Kia Sorento filmje jóval lakosságibb hangulatúra sikerült – az előadás közben pedig élő csetfalon lehetett kérdésekkel, észrevételekkel bombázni a gyáriakat.

Mivel a legtöbb információt Svékus Gergő kollégánk már korábban megírta a Tucson-ról ebben a cikkben, amit most már árakkal is ki tudunk egészíteni, illetve azzal az információval, hogy a Csehországban készülő Tucson-ra 3-4 hónapot kell várni és 2021-ben 1500 darab autó eladásával számolnak itthon.

Ugyanezen a napon a Toyota is megtartotta a maga bemutatóját, náluk a Hilux volt az újdonság, illetve pontosabban a faceliftes 2,8 literes motorral érkező, 204 lóerős változata. Itt is a márka, modell hazai helyzetével, eladásokkal kezdődött a Microsoft Teams felületén tartott bemutató, amit előre leforgatott kisfilmekkel tettek könnyebben befogadhatóvá. A szakértők vicces, időjárásjelentő stílusban ácsorogtak a táblázatok mellett, amitől az egész prezentáció profi ízt kapott. A felmerülő kérdéseket írásban, és szóban is fel lehetett tenni. A megújult Hilux-ról szóló anyag itt olvasható.

Néhány nappal a Hyundai és a Toyota után a Kia jelentkezett webes autóbemutatóval, náluk ez Zoom-os felületen zajlott, és nem a kereskedésből jelentkeztek, hanem egy csendesebb tárgyalóból. Itt az új Kia Sorento adta az apropót, amelyről itt olvashattok részletesebben.

A Zoom felülete tartogatott pár meglepetést, néhány néző nem kapcsolta ki sem a kameráját, sem a mikrofonját, ami okozott pár vidám másodpercet. Ettől eltekintve a bemutató itt is ugyanarra az ívre épült fel: márka hazai helyzete, modell bemutató, videó, kérdések, válaszok. Ami érdekes, hogy amíg a legtöbb autógyártó épp az utastér fizikai kapcsolóinak száműzésén mesterkedik, addig a Kia deklaráltan ragaszkodik a gombokhoz, kapcsolókhoz. Jegyezzük ezt meg, én nagyon drukkolok nekik, a Kia-k használhatósága, ergonómiája eddig is rendben volt, valószínűleg ez így is marad.

Kihangsúlyozták még az alapváltozattól teljesen digitális műszerfalat, a műszerfal órájában megjelenített holtteret, a két első utas közé fúvódó centrál légzsákot, a jelenleg ajándékba adott hétszemélyes csomagot, és a dízelmotorhoz fejlesztett nyolcfokozatú, duplakuplungos automatikus váltót is, amely 300 ezer kilométeres élettartamú.

Bár nem lett a kedvencünk az online autóbemutató, még úgy sem, hogy így nem kell hajnali 3-kor kelni, hogy biztosan meglegyen a hajnali frankfurti járat, mert a vezetést, kézzel fogható élményeket nem lehet pótolni, de talán egy új lámpadizájnra szervezett sajtóutat ki lehetne váltani hasonló technikával. Ennek ellenére mi inkább kérjük vissza a régi életünket, akár reptéren aszalódással, korán keléssel, járatról lemaradással együtt.